«Длительный стресс почти всегда приводит к снижению либидо»

В ходе опроса, проведенного в апреле 2022 года цифровым медицинским сервисом «Доктор рядом» и платформой онлайн-рекрутинга HeadHunter, 69% россиян пожаловались на повышение уровня стресса и тревожности. Насколько сильно это может повлиять на сексуальную жизнь, «Газете.Ru» рассказала Юлия Владимировна Толмачева, психолог-сексолог.

— Какова вообще природа энергии сексуального влечения, то есть либидо? Оно больше определяется человеческой природой или социумом? «Смотришь на секс других как на дорогое иммерсивное шоу»: репортаж с вечеринки для взрослых Kinky Party — это популярный в крупных городах формат секс-позитивных вечеринок, формат которых... 01 мая 12:08

— Этот вопрос – из серии «что было раньше, курица или яйцо»? Если обратиться к Фрейду, то он считал, что человеком движут два механизма. Мортидо, склоняющий к саморазрушению и самоуничтожению механизм, и либидо – желание размножиться, оставить потомство, таким образом словно продлив собственную жизнь.

Желание «плодиться и размножаться» встроено в наш генетический код. А вот какие-то отклонения от этой установки, например, принципиальный отказ от секса или идеология чайлдфри, имеют, скорее, социальную природу и возникают под влиянием культуры, религии, каких-то общественных движений.

— Что влияет на силу либидо у мужчин и женщин?

— Существует такое понятие, как половая конституция, мы еще называем ее сексуальным темпераментом. Она может быть сильной, средней и слабой, этот показатель связан с генетикой и гормональным фоном, поэтому темперамент находит отражение и во внешности.

За силу полового влечения отвечает гормон тестостерон, причем как у мужчин, так и у женщин.

Забавно, но мужчина с высоким уровнем тестостерона выглядит совсем не как герой-любовник из мелодрамы. Он коренастый, невысокий, с мощным подбородком, заметной растительностью на теле. А вот высокий субтильный юноша с нежными чертами лица, длинными руками и ногами, скорее всего, окажется обладателем средней или слабой половой конституции, так же, как и высокая хрупкая девушка.

Интересно, но половая конституция никак не связана с фертильностью, то есть со способностью заводить потомство. Темпераментный, постоянно думающий о сексе мужчина и страстная женщина могут обладать низкой фертильностью. И наоборот, женщина со слабой половой конституцией будет беременеть, как говорят, от одного взгляда.

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— Почему во время стресса у одних людей сексуальные аппетиты растут, а другим, напротив, в постели хочется только лечь и отвернуться к стенке?

— Начнем с того, что стресс бывает разный – краткосрочный и длительный. Например, человек летит в самолете и попадает в зону турбулентности. Он испытывает стресс, но когда самолет приземляется, он выдыхает и может дальше радоваться жизни.

Во время такого стресса в организме происходит мощный гормональный выброс: адреналина, пролактина и гормонов коры надпочечников. На этом фоне уровень тестостерона, влияющего на либидо, падает.

Но когда стрессовая ситуация завершается, уровень гормонов выравнивается, а тестостерон может даже временно повыситься, и человек испытает желание срочно заняться сексом.

Интересно, что яркие положительные эмоции организм тоже воспринимает как стресс и реагирует такими же гормональными всплесками. Поэтому парам, в отношениях которых слишком много рутины и мало эмоций, рекомендуют положительные краткосрочные стрессы – совместный прыжок с парашютом, какое-то захватывающее путешествие. На этом часто основаны сюжеты любовных романов – герои влюбляются друг в друга, совместно спасаясь от погони или переживая какие-то другие неприятности.

Длительный непрекращающийся стресс ничего хорошего организму не несет и практически всегда приводит к снижению либидо. Но есть и исключение – здесь срабатывает природный принцип «выживает сильнейший» и поэтому наиболее выносливые, здоровые и крепкие не теряют интереса к половому акту. Предполагается, что в случае катаклизмов именно такие представители рода должны помочь ему выжить.

— А как насчет личных катастроф? Часто человек начинает вести бурную половую жизнь после завершения длительных отношений...

— Тут вопрос не столько в гормонах, сколько в психологии. Короткие романы после болезненного расставания помогают почувствовать себя живым, значимым, интересным, привлекательным. Это способ убедить себя, что все еще впереди.

Иногда это принимает опасные саморазрушительные формы – например, человек вступает в беспорядочные половые связи после смерти любимого. Такое поведение опустошает и приводит к депрессии. К сожалению, у нас в стране все еще нет культуры обращения к психологу, а иногда без его помощи просто не обойтись.

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— Какие, кроме посещения специалиста, способы помогут справиться со стрессом?

— Самый простой и доступный – спорт, физическая активность помогает снизить уровень адреналина и почувствовать себя лучше. Кому-то помогает секс, в том числе, и мастурбация – это тоже помогает «погасить» адреналин.

В любом случае, если стресс меняет вашу сексуальную жизнь не в лучшую сторону, важно не замалчивать проблему, а разговаривать с партнером. Этот простой совет знают все, но не все ему следуют.

Кстати, по мнению специалистов, стрессу больше подвержены мужчины, чем женщины, а справляются они с ним, как правило, хуже.

Необходимо прислушиваться к себе и не отмахиваться от проблем. Когда в обществе, стране, мире происходят серьезные изменения, они, так или иначе, затрагивают каждого. И даже если человеку кажется, что непосредственно его эта тема не касается, или что он умеет абстрагироваться и не вовлекаться, состояние стресса все равно присутствует, и оно влияет на все сферы жизни.