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Семья и Дети

«Либо расстрел, либо ты с детьми гуляешь»: как пары разрешают конфликты из-за бытовых ситуаций

Семейные пары приняли участие в съемках ролика о жизни в браке

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Накануне 15 мая — Международного дня семьи — корреспондент «Газеты.Ru» для ролика в этой статье расспросила семейные пары о том, как они справляются с бытом в браке и кто в паре инициативнее. Кандидат психологических наук Наталья Грюнталь прокомментировала ролик и перечислила важные аспекты для здоровой атмосферы в семье.

Семейные пары сначала вместе, а потом по отдельности, рассказали, кто из них оплачивает ЖКХ, кто главный в семье и кто готов помириться первым после ссоры.

Один из четырех опрошенных мужчин рассказал, что прекращает ссору первым, а в другой семье супруг заявил, что в его семье идет мириться тот, кто больше виноват. В то же время все мужчины отметили, что готовы обсуждать с женами причину случившейся ссоры.

Отвечая по-отдельности, женщины чаще признавались в том, что готовят и стирают по настроению. По словам психолога Натальи Грюнталь, это абсолютно нормальная тенденция. Однако есть обязанности, которые требуют совместных усилий.

«Вместе нужно решать наиболее значимые вопросы о жизни и воспитании детей. Хорошо бы еще на этапе планирования беременности выяснить взаимные ожидания, представления об обязанностях родителей, стратегиях воспитания», — подчеркнула психолог.

Из видео в этом материале вы узнаете, у кого из супругов остались раздражающие привычки, от которых они не могут избавиться даже в браке.

«Говоря о вредных привычках, часто подразумевают ту или иную зависимость. Тогда справляться с ней стоит прежде всего для себя. Попытки переделать друг друга ни к чему хорошему не приводят. В браке лучше быть единомышленниками. Надо понимать, насколько изменение какой-то привычки значимо для партнера. Конечно, нельзя стать идеальным, но от чего-то можно отказаться», — добавила психолог.

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