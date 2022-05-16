Не только дети до 18 лет: кто может претендовать на наследство без завещания

Что такое обязательная доля в наследстве
Обязательная доля в наследстве – это часть имущества, которая полагается определенным категориям граждан РФ независимо от содержания завещания или наследственного договора.
Полина Гусятникова, старший управляющий партнер юридической компании PG Partners объясняет это на примере:
«Допустим, умирает мужчина, который по завещанию оставил все свое имущество второй супруге и ребенку от второго брака. Но у него есть еще несовершеннолетний ребенок от первого брака, который не упоминается в завещании. В этом случае ребенок от первого брака тоже может получить долю в наследстве, несмотря на завещание».
Эксперт отмечает, что обязательная доля в наследстве составляет не менее половины доли, которая причиталась бы при наследовании по закону (то есть когда нет завещания и имущество делится между наследниками поровну).
Дети
Обязательная доля в наследстве полагается не только несовершеннолетним сыновьям и дочерям, но и нетрудоспособным взрослым детям (например, инвалидам). И не имеет значения, что родитель решил не вписывать их в свое завещание. В данной ситуации усыновленные дети приравниваются к родным.
Что делать, если, например, отец упомянул ребенка в завещании, но выделил ему слишком маленькую долю? По словам юриста, в таких ситуация важно знать о своих правах: «Обязательная доля положена несовершеннолетним или нетрудоспособным детям, если по завещанию они получают меньше этого. Например, умирает мужчина, у которого есть жена и двое детей от первого брака. У него в собственности была двухкомнатная квартира и автомобиль. По завещанию он оставляет квартиру супруге, а автомобиль детям. В этом случае дети от первого брака смогут претендовать на обязательную долю в наследстве, потому что то, что они получили по завещанию, меньше того, что полагается им при выделении обязательной доли».
Родители
На обязательную долю могут претендовать нетрудоспособные родители или усыновители умершего.
«Нетрудоспособными по закону считаются граждане, достигшие пенсионного возраста и инвалиды», – уточняет юрист.
Это правило действует, если родители или усыновители не наследуют по завещанию или наследственному договору, а также, если часть завещанного и незавещанного имущества, причитающаяся им, составляет менее половины доли, которую они получили бы при наследовании по закону.
Муж и жена
Как сообщает эксперт, трудоспособный муж или жена не могут претендовать на купленное до брака имущество, если второй супруг не упомянул их в завещании.
«На обязательную долю в наследстве может претендовать нетрудоспособный супруг, если он не включен в завещание или получает по завещанию меньше положенной ему обязательно доли», – поясняет Полина Гусятникова.
Например, у мужа есть квартира, которая была нажита до брака, он умирает и завещает ее своему сыну. Если жена трудоспособна, то не получит ничего. Если же нетрудоспособна, то ей полагается обязательная доля в наследстве. Например, наследников всего двое – сын и она – то в качестве обязательной доли она получит одну четвертую.
Другое дело, когда недвижимость была приобретена в браке. При таких обстоятельствах женщина в любом случае получит половину, а доля мужа уже делится между наследниками.
Бабушки, дедушки и другие родственники
Могут ли претендовать на наследство дедушка или бабушка, не включенные в завещание? На этот вопрос Полина Гусятникова отвечает так:
«Прямого указания в ст. 1149 ГК РФ на право бабушек и дедушек наследодателя на обязательную долю нет. Однако они могут на нее претендовать, если на момент смерти наследодателя они являлись нетрудоспособными и находились у умершего на иждивении не менее одного года. При этом они могли проживать как совместно с ним, так и отдельно от него».
То же самое касается и других родственников, например, братьев, сестер, племянников и так далее.
Внуки
Например, бабушка одной внучке завещала квартиру, а второй – нет. Может ли вторая внучка претендовать на долю вне зависимости от завещания?
Как объясняет юрист, это возможно только в том случае, если внучка была нетрудоспособна и находилась у бабушки на иждивении более одного года до ее смерти. В остальных случаях она остается без наследства.
Люди, не имеющие родства
Иногда на долю в наследстве имеют право чужие с точки зрения родства люди.
«На обязательную долю в наследстве могут претендовать нетрудоспособные иждивенцы, не являющиеся родственниками умершего, которые на момент его смерти не менее года проживали совместно с покойным и находились у него на содержании», – объясняет юрист.
Какие документы нужны для получения обязательной доли
Юрист рекомендует: «Лицу, обладающему правом на обязательную долю в наследстве, необходимо обратиться к нотариусу по месту жительства наследодателя в течение шести месяцев после открытия наследства с необходимыми документами».
В это список входят:
– Заявление о принятии обязательной доли наследства.
– Документы, подтверждающие право на обязательную долю (например, справка об инвалидности, свидетельство о рождении ребенка и так далее).
– Если речь идет об иждивенцах, то документы, подтверждающие, что они находились на содержании умершего в последний год его жизни (например, чеки, свидетельства о денежных переводах и так далее).
– Для иждивенцев, которые должны были совместно проживать с наследодателем, подтверждением будет регистрация по тому же адресу.
– Документы, подтверждающие родство.
Что делать, если вы столкнулись с трудностями?
«Важно понимать, что нотариус – это не судья. В его обязанности не входит разбираться кто прав, кто виноват. Поэтому если вам отказывают в предоставлении права на обязательную долю из-за нехватки каких-то документов, например, подтверждающих, что вы находились на иждивении у умершего, вы можете обратиться в суд. Там свою позицию можно будет доказать в том числе с помощью свидетельских показаний», – объясняет юрист.
Как высчитывается обязательная доля на наследство
Обязательная доля в наследстве составляет не менее половины того, что наследник мог бы получить при наследовании по закону. Однако здесь много нюансов, и размер доли будет зависеть от каждой конкретной ситуации.
По словам Гусятниковой, для определения размера обязательной доли в наследстве принимаются во внимание все наследники, которые были бы призваны к наследованию по закону при отсутствии завещания, а также наследники по закону, зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства. Также имеет значение стоимость всего наследственного имущества (как в завещанной, так и в незавещанной части), исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности, стоимость предметов домашней обстановки и обихода, независимо от того, проживал кто-либо из наследников совместно с наследодателем.
«Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из завещанной части наследственного имущества лишь в тех случаях, если все наследственное имущество завещано или его незавещанная часть недостаточна», – уточняет эксперт.