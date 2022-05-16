«Главный миф, связанный с вакцинами от папилломавируса, — это бесплодие»

По статистике ВОЗ, рак шейки матки является четвертым по распространенности видом рака среди женщин во всем мире. Почти 50% серьезных предраковых поражений шейки матки вызывают два типа инфекции вируса папилломы человека (ВПЧ). Эффективным методом профилактики заболевания считается вакцинация против ВПЧ. Гинеколог Светлана Хохлова и кандидат биологических наук Светлана Закирова рассказали «Газете.Ru» о важных нюансах вакцинации.

Как связаны папилломавирус и рак

«У вируса папилломы человека больше 200 вариантов, но только 14 из них провоцируют рак шейки матки — заболевание, от которого в России каждый год умирают более 6 тысяч женщин.

Кроме рака шейки матки, вирус опасен повышенным риском онкологических заболеваний вульвы, влагалища, полового члена, заднего прохода, рта и горла», – привела статистику доктор медицинских наук, заведующая отделением противоопухолевой лекарственной терапии Национального медицинского центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова Светлана Хохлова.

Она рассказала, что папилломавирусом чаще всего заражаются половым путем или после тесного контакта кожа к коже. Мать, носительница ВПЧ, может передать его ребенку внутриутробно или во время родов.

Причем о том, что она заражена, женщина может не подозревать: вирус часто не вызывает никаких симптомов.

По информации Международного центра ВПЧ (HPV Information Centre), распространенность вируса среди молодых взрослых женщин может варьироваться от 30% до 80%, а вероятность когда-либо столкнуться с ВПЧ в течение жизни достигает 80-90%.

Как защититься от папилломавируса

«Даже строгое воспитание не защитит девушку от заражения ВПЧ: достаточно контакта с одним партнером-носителем. Хотя, конечно, рассказать о безопасном половом акте и о презервативах подростку нужно как можно раньше. Самая надежная защита от опасных типов вируса – вакцинация. Зарубежный опыт это подтверждает: в европейских странах, США и Израиле прививают детей старше 9 лет и взрослых, а местные минздравы утверждают, что заболеваемость некоторыми видами рака после обширной вакцинации снизилась на 90%», – сообщила гинеколог. «Длительный стресс почти всегда приводит к снижению либидо» В ходе опроса, проведенного в апреле 2022 года цифровым медицинским сервисом «Доктор рядом» и... 13 мая 08:21

«Если программа вакцинации будет внедрена в российскую практику, доля ВПЧ-ассоциированных раков, безусловно, будет снижаться. По данным ВОЗ, страны, внедрившие вакцину, добились снижения заболеваемости ВПЧ среди девочек-подростков и молодых женщин на 90%. В России мы тоже прогнозируем снижение заболеваемости ВПЧ-ассоциированных раков и снижение смертности», – объяснила Светлана Закирова, заместитель генерального директора по исследованиям и разработкам биофармацевтической компании «Нанолек».

Какие вакцины от ВПЧ доступны в России

Прививка от вируса папилломы человека сейчас не входит в Национальный календарь профилактических прививок: внести ее туда планируют только в 2024 году.

Сейчас привить ребенка старше девяти лет можно платно зарубежными вакцинами.

Россиянам доступны голландский «Гардасил», защищающий от четырех типов вируса, и бельгийский «Церварикс», защищающий от двух. Несмотря на то, что обе вакцины импортные, они по-прежнему доступны. Стоимость одной дозы в московских частных клиниках — от 9000 рублей, всего уколоться нужно три раза, рассказала гинеколог. Клизма с чесноком, лук на раны и уринотерапия: истории о домашнем лечении из советского детства По данным социологов, народной медицине доверяют 52% россиян. «Газета.Ru» попросила взрослых вспомнить... 09 мая 10:28

В России в 2024 году появится своя вакцина от ВПЧ, причем по первым результатам клинических исследований она не уступает «Гардасилу» по эффективности.

«Риск нежелательных явлений после применения вакцины против ВПЧ, разработанной компанией «Нанолек» в партнерстве с «Комбиотехом», был ниже на 7%, чем у препарата сравнения, при этом все изменения в самочувствии испытуемых были. В дальнейших испытаниях будут участвовать и дети», – рассказала Закирова.

Новой вакциной отечественной разработки можно будет бесплатно привить девочек и мальчиков с 9 до 13 лет и подростков от 14 лет. Схема вакцинации будет меняться в зависимости от возраста: от двух до трех доз.

Прививка и бесплодие: вредный миф

В 2019 году американский институт Гэллапа опубликовал данные исследования о доверии к науке в разных странах. Речь шла и об антипрививочниках: это движение особенно хорошо развито в богатых странах, где большинство не видело и не помнит вспышек опасных заболеваний.

Россия в антипрививочном списке заняла четвертое место, что подтвердилось и год спустя, с началом пандемии COVID-19.

Многие россияне с недоверием относятся к любым прививкам, наделяя некоторые из них страшными побочными эффектами.

Главный миф, связанной с вакцинами против ВПЧ, — это риск бесплодия. Никакие данные это не подтверждают: все это отголоски статьи профессора экономики и финансов Гейл Делонг в британском научном журнале.

«Миф о бесплодии после прививки от ВПЧ появился после публикации в 2018 году статьи в журнале Journal of Toxicology and Environmental Health и вызвал большой резонанс. В публикации говорилось о том, что вероятность наступления беременности у женщин проанализированной группы 25-29 лет в США, которые были привиты от ВПЧ, была снижена по сравнению с женщинами, не привитыми от ВПЧ.

После полноценного анализа материалов исследования были выявлены грубые нарушения протокола исследования и, соответственно, выводов. Материал исследования был отозван редакторами журнала, сам автор признался в некорректном проведении исследования и недостоверности причинно-следственной связи в результатах исследования», – рассказала Светлана Хохлова.

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Можно ли прививаться взрослым

За рубежом прививку от ВПЧ в рамках национальных календарей получают дети в возрасте от 9 лет и взрослые до 26 лет. Но это не значит, что для взрослых старше 27 лет она под запретом.

«Чаще всего прививать всех от ВПЧ заканчивают до совершеннолетия, однако в некоторых развитых странах календари предусматривают вакцинацию всех женщин до 25–26 лет. Женщинам от 27 до 45 лет советуют прививаться в том случае, если у нее иммуносупрессивное состояние (угнетение иммунитета), курящим, девственницам, женщинам перед появлением новых сексуальных партнеров.

Мужчинам с иммуносупрессией также советуют прививаться до 45 лет. Стандартная схема — трехкратное введение вакцины против ВПЧ детям после 14 лет и взрослым», – рассказала Закирова.

Зачем «прививка от рака шейки матки» мальчикам

Защита от папилломавируса нужна вне зависимости от пола. Прививки для мальчиков и молодых мужчин также включены в национальные календари некоторых стран.

«Прививаться от ВПЧ, безусловно, нужно как девочкам, так и мальчикам. Вирус папилломы человека — фактор риска развития форм рака мужской половой системы. Прививая мальчиков, мы также потенциально защищаем девочек, прерывая распространение онкогенных вариантов ВПЧ», – объяснила Светлана Хохлова.

Есть ли смысл прививаться носителям вируса

А что, если ребенок или подросток уже носитель вируса? Не станет ли хуже после прививки, ведь антитела добавятся к тем, что уже есть?

«Даже если подросток уже столкнулся с вирусом, это не защищает от заражения другим штаммом вируса или от повторного заражения тем же самым штаммом. Прививаться от ВПЧ можно и нужно, даже если у вас уже есть антитела, выработанные естественным образом», – призвала родителей Светлана Хохлова.

Но, конечно, даже самые безопасные вакцины могут не подходить детям и взрослым с особенностями здоровья. По словам Светланы Хохловой, противопоказаниями к вакцинации считаются аллергические реакции на компоненты вакцины, развитие гиперчувствительности на первое введение вакцины, острые воспалительные заболевания. С осторожностью следует вводить вакцину пациентам с нарушением свертываемости крови из-за гемофилии, тромбоцитопении или на фоне приема антикоагулянтов.