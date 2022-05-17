«В 4-5 раз дешевле натуральной»: чем может навредить организму искусственная икра

Покупать натуральную красную икру многим россиянам не по карману. При этом на полках в магазинах присутствует альтернативный дешевый «деликатес» – имитированная икра. О пользе и вреде этого продукта «Газете.Ru» рассказали диетолог-эндокринолог и гастроэнтеролог. А педиатр объяснила, можно ли включать его в детский рацион.

Сколько стоит имитированная икра

Как рассказал «Газете.Ru» председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин, имитированная красная икра в 4-5 раз дешевле натуральной.

«Если оптом, то баночки имитированного продукта по 130 грамм стоят 50 рублей. Однако в рознице к этой цене прибавляют как минимум 50%. Натуральная красная в среднем стоит от 4 тыс. рублей за килограмм. У меня ощущение, что наценку на искусственную икру делают больше, чем на натуральную», – отметил Шапкин.

Из чего делают имитированную икру

Дарья Нечаева, диетолог, эндокринолог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге, назвала основные ингредиенты имитированного продукта:

«В состав искусственной икры входят концентрированный рыбный бульон и порошок из водорослей, выполняющий роль загустителя. Как правило, в составе есть ароматические и вкусовые добавки, усилитель вкуса (всем известный глутамат натрия), лимонная и молочные кислоты. Также в продукт обязательно добавляют пищевые красители. В идеале они должны быть натуральными. Например, красный цвет «икринкам» придает экстракт паприки, а черный – обычный активированный уголь».

При этом доктор подчеркнула, что на практике натуральные красители нередко заменяют более дешевыми химическими.

Может ли такой продукт быть вредным

Правда ли, что имитированная икра может быть опасной для здоровья?

«Да, искусственная икра может навредить организму. Во-первых, в ее состав входит большое количество консервантов. Поэтому лучше отдавать предпочтение икре в стеклянных банках. Обычно такой продукт проходит пастеризацию.

Во-вторых, в искусственной икре намного больше соли, чем в натуральной. Избыток соли нарушает водно-солевой баланс, а также тормозит вывод шлаков и токсинов. В-третьих, скрытую угрозу представляют молочная и лимонная кислоты. Обе способны вызвать аллергическую реакцию», – ответила диетолог-эндокринолог.

Доктор рекомендовала при выборе имитированной икры отказаться от «версий» с различными добавками: сливочным сыром или кремом. В подобных продуктах для здоровья точно нет пользы: одни растительные жиры, усилители вкуса и ароматизаторы.

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Может ли имитированная икра быть полезной

Несмотря на свое искусственное происхождение, имитированная икра все-таки обладает рядом полезных свойств. Все еще полезно, но дешевле: чем заменить дорогую красную рыбу Премиальные сорта лососевых рыб относятся к дорогостоящим деликатесам, поэтому многие россияне убеждены... 04 мая 13:26

«Например, водоросли богаты йодом и бромом, что благотворно влияет на состояние щитовидной железы. Рыбий жир является источником витаминов A и D, а также жирной кислоты Омега-3. Они полезны для наших зубов, волос и ногтей, помогают поддерживать работу сердечно-сосудистой и нервной системы. Довольно полезна и гуаровая камедь, выступающая в роли загустителя. Эта натуральная пищевая добавка помогает нормализовать работу кишечника и способствует снижению уровня холестерина в крови», – отметила доктор Нечаева.

Что полезнее для фигуры – обычная икра или имитированная

Анна Денисова, гастроэнтеролог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге, кандидат медицинских наук, пояснила, что имитированная икра едва ли может претендовать на звание «полезного продукта». Даже когда речь заходит о калораже.

«У имитированной икры калорийность ниже, чем у обычной: 63 калории против 265 соответственно. Но я бы не стала опираться только на количество калорий. Для адекватного снижения веса огромное значение имеет белок. А его в искусственной икре ничтожно мало: всего 1 грамм на 100 граммов продукта. Даже несмотря на разницу в калорийности, при диете я бы все-таки рекомендовала включить в рацион натуральную икру. Главное – есть ее без фанатизма. Из-за высокого содержания жирных кислот искусственную икру не рекомендуется употреблять людям с повышенным холестерином», – объяснила гастроэнтеролог Денисова.

По мнению доктора, главным плюсом такого продукта с точки зрения покупателей остается более низкая цена. А вот искать в имитированной икре полноценную замену натуральному продукту эксперт точно не советует.

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Можно ли имитированную икру есть детям и беременным

Требования к детскому рациону всегда более строгие, поэтому многие родители сомневаются, можно ли кормить ребенка имитированной игрой. Александра Наумова, главный врач педиатрического отделения АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к.м.н. ответила на это вопрос так:

«Это зависит от ее состава. Если она произведена из желатина и красителей, то такая икра не принесет никакой пользы, но и не нанесет вреда. Если она состоит из животного белка и красителей, то этого животного белка настолько мало, что он не может служить строительным материалом для систем организма ребенка. Более того, на животный белок у ребенка может возникнуть аллергическая реакция. Реакция может возникнуть и на высокоаллергенный синтетический краситель, входящий в состав имитированной икры».

Доктор Наумова пояснила, что в случае с беременными женщинами ситуация такая же – все зависит от состава имитированной икры. И несмотря на то, что риск тяжелой аллергической реакции очень мал, нельзя утверждать, что для беременной женщины данный продукт полезен, поскольку в составе имитированной икры отсутствуют в достаточном количестве витамины, белки, жиры, углеводы, которые должны удовлетворить пищевые потребности женщины и растущего плода.