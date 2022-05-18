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Семья и Дети

«Я разрезала ножницами наряд для последнего звонка, который дочь купила в секс-шопе»

Учительница из Иванова осудила двусмысленные школьные костюмы

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»
Школьную форму советского образца отменили в 1992 году, но современные ученицы по традиции надевают коричневое шерстяное платье с белым фартуком в последний школьный день. Такие наряды можно купить в магазинах одежды, магазинах карнавальных костюмов и в секс-шопах. На это обратила внимание читательница «Газеты.Ru» из Иванова, преподавательница литературы.

Я пошла в первый класс в 1987 году, как и все девочки – в шоколадном форменном платье, в нарядном гипюровом фартуке и с огромными белыми бантами. Как мы все тогда гордились, что стали первоклассниками! И как больно мне, маме и преподавателю в школе, наблюдать, как такой важный для советских детей наряд превратили в карнавальный костюм, причем еще и с сексуальной подоплекой.

Скромно и торжественно

Не могу сказать точно, когда появилась эта традиция, но когда я заканчивала школу, мы решили прийти на последний звонок в таких же платьях, в которых когда-то переступили порог школы.

Форму к тому времени отменили, но наши люди – бережливые, поэтому почти все девочки в нашем классе смогли раздобыть заветные платья и фартуки. Кто взял висевшую в шкафу форму старших сестер, кто попросил у родителей выпускников девяностых. Мы заплели косы, надели плотные белые колготки.

Помню, как классная руководительница Нина Николаевна, увидев нас в таком виде, расплакалась: «Девочки, ну как красиво – торжественно, скромно!» Когда я вижу современных школьниц, мне становится стыдно. Думаю, сейчас бы Нина Николаевна такого не сказала!
Последнее поколение школьниц, действительно носивших советскую форму, окончило школу 20 лет назад. И для современных детей наш праздничный наряд стал совсем не тем, что для нас.

Куплю в магазине для взрослых, что такого

Конечно, настоящих платьев из советских времен сейчас не найти. Но предприимчивые владельцы всевозможных ИП поймали тренд и начали клепать «советские» платьица и белые фартучки самых разных фасонов. Некоторые – весьма откровенные, с юбками такой длины, за которую бы моих родителей вызвали к директору сразу после того, как я переступила порог школы.

Сами выпускницы радостно подхватили тенденцию – каблуки, яркий макияж и узкие короткие платья. А если учесть, что школу сейчас оканчивают в 18 лет и старше, выглядит это вульгарно и двусмысленно.

Когда я встречала своих выпускниц вечером после праздника, с бутылками, сигаретами и в белых бантах, мне хотелось смыть с них макияж и прочитать нотацию. Еле сдерживалась – я не имею права, это не мои дети.

Но в этом году выпускается моя родная дочь, и они вместе с подружками планируют вырядиться в стиле «плохая девчонка». Маше и ее приятельнице Юле зимой исполнилось по 18, и эти так называемые взрослые девушки решили заказать форму в секс-шопе. Мол, там симпатичнее и сразу комплект: и гольфы, и бантики.

Когда я узнала об этом, не выдержала – взяла портновские ножницы и разрезала эту пародию на такой важный для советских детей образ. Пусть идет в белой блузке и синей юбке и не позорит ни себя, ни меня!

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