«Есть такие дети, которые в 12 лет весят уже 120 кг». Чем опасно детское ожирение

По данным заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой, среднегодовой темп роста случаев детского ожирения за последние 10 лет составил 9%, у подростков — 7,6%. О том, что могут сделать родители, чтобы сберечь здоровье детей, «Газете.Ru» рассказала врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиники» Оксана Григорьевна Михалева и психолог-расстановщик Юлия Хадарцева.

Почему дети толстеют

Диетолог Оксана Михалева рассказала, что базовой причиной ожирения у детей принято считать генетическую предрасположенность. Например, в семьях, где есть ожирение у родителей, особенно если оно присутствует и у матери, и у отца, риск развития ожирения у ребенка доходит до 80%.

При этом Михалева отметила, что на развитие ожирения не меньше влияют и внешние факторы. Современные дети ведут малоподвижный образ жизни, а активным играм предпочитают гаджеты.

Одна из основных причин лишнего веса — неправильное питание, злоупотребление фастфудом и сладкими напитками, а также привычка родителей относиться к пище как к культу: есть вкусно и в больших количествах.

«В некоторых семьях существует правило: ребенок должен полностью доедать свою порцию, при этом порции могут быть несоизмеримо большими. Получается, что ребенок постоянно переедает и в результате набирает вес», — сообщила Михалева.

Как определить, что у ребенка ожирение

Диетолог напомнила, что в интернете можно найти специальные программы, куда можно внести параметры ребенка, рост и вес, и узнать, соответствуют ли они норме.

«Если родители видят, что у ребенка появилось отложение жира в области живота, то они должны понимать — в норме у детей такого быть не должно. Это повод обратиться к врачу, не дожидаясь, когда ожирение примет более серьезные масштабы», — предупредила Оксана Михалева.

Врач уточнила, что ожирение у ребенка может начать развиваться уже на первом году жизни. Мало того, оно может программироваться еще до рождения — если женщина забеременела, имея лишний вес, или набрала за беременность 10–12 кг или больше.

По словам Михалевой, фактором для развития внутриутробного ожирения может стать гестационный сахарный диабет или даже просто неправильное питание во время беременности.

Специалист обратила внимание, что многое зависит и от питания в первый год жизни: например, если ребенка перекармливают, постоянно успокаивая с помощью еды. Но чаще проблемы с весом возникают в более старшем возрасте: первый пик развития приходится на 5-6 лет, второй — на 11-12 лет и старше, утверждает диетолог.

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Чем опасно ожирение

По словам врача-диетолога, при ожирении страдают практически все важные органы ребенка. В первую очередь, лишний вес опасен для сердечно-сосудистой системы. Специалист заявила, что отложение жира в области сердца приводит к повышению артериального давления, дети начинают жаловаться на головные боли, у них может выявляться нарушение ритма сердца, появиться одышка даже при подъеме по лестнице. «Не нужно как огня бояться добавленного сахара и делать его врагом номер один» Согласно исследованию ВОЗ, каждый третий ребенок в России имеет лишний вес. Одной из причин этого... 11 мая 11:05

Михалева рассказала, что дети с ожирением предрасположены к бронхиальной астме и проблемам с желудочно-кишечным трактом. «Последствиями ожирения могут стать и образования камней в желчном пузыре, нарушение микрофлоры кишечника, жировое отложение в печени, так называемый жировой гепатоз. Помимо этого, у детей с ожирением повреждаются и разрушаются коленные суставы, страдает позвоночник, из-за чего сильно начинает болеть спина», — сообщила врач.

Она добавила, что полные дети нередко подвергаются буллингу со стороны сверстников и начинают стесняться своего тела, из-за чего прибегают к опасным для здоровья диетам.

Как помочь ребенку, страдающему ожирением

«Если у ребенка начало развиваться ожирение, нужно обязательно обратиться к врачу, так как избыточный вес сам по себе не исчезнет. Важно подобрать правильную программу питания и физической активности, что родителям не всегда удается. Часто они проявляют чрезмерную строгость, а ребенок потом либо срывается, либо начинает есть сладости тайком. Если у сына или дочери есть ожирение, нельзя сразу отдавать его в какую-то серьезную спортивную секцию, это может нанести вред здоровью. Только специалист сможет правильно подобрать индивидуальную физическую нагрузку после предварительного обследования», — рассказала Михалева. «С детским шампанским у ребенка сложится стереотип, что нет праздника без алкоголя» Алкоголь благодаря своей доступности – самое популярное психоактивное вещество, которое употребляют... 05 мая 05:18

Она уточнила, что ребенку может понадобиться и психотерапевтическая коррекция, поскольку часто проблема с пищевым поведением появляется из-за того, что ребенок «заедает» стресс. И если еда для ребенка — единственная радость в жизни, то помощь психотерапевта необходима.

«Существуют и медикаментозные способы лечения, если речь о серьезном ожирении, особенно, если заболевание прогрессирует. Например, есть дети, которые в 12 лет весят уже 120 кг. При таком серьезном течении болезни, конечно, уже нужно назначать лекарственные препараты. С 16 лет разрешена бариатрическая хирургия при тяжелых степенях ожирения», — рассказывает Михалева.

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Она напомнила, что существуют и специальные программы для стационарного лечения, во время которых ребенок гарантированно питается здоровой едой, занимается лечебной физкультурой под руководством специалиста, а при необходимости посещает психотерапию.

Психолог-расстановщик Юлия Хадарцева рассказала, что ни в коем случае нельзя подшучивать над лишним весом ребенка, даже если родителям кажется, что они это делают по-доброму, или сравнивать его с другими детьми.

Еще одна ошибка — внушать страх перед набором веса или едой: на этом фоне могут развиться такие расстройства пищевого поведения (РПП), как анорексия и булимия.

«Ни в коем случае нельзя наказывать ребенка за то, что он съел много, или заставлять доедать все, что лежит на тарелке. Если на ребенка не давить, ему будет проще контролировать количество потребляемой пищи и слышать свой организм», — рассказала Юлия Хадарцева.

Она посоветовала как можно чаще собираться за столом всей семьей, чтоб прием пищи проходил в гармоничной дружелюбной атмосфере. Психолог обратила внимание, что во время таких трапез не стоит смотреть телевизор, доставать гаджеты или обсуждать неприятные темы.

«С точки зрения психологических факторов переедание у ребенка в первую очередь связано с отношениями с мамой. Ведь она — первый человек, который дает нам пищу. И когда ребенку не хватает материнской заботы и любви, он начинает это компенсировать пирожными и мороженым», — заключила психолог.