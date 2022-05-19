Лиепа в 46, а Заворотнюк — в 47: звезды, которые решились на ребенка после 45 лет

Одни рожают в 18-19 лет и закрывают на этом тему детей, а другие готовы отправиться в роддом и в 40, и в 45, и практически накануне 50-летия. Например, актриса Мария Порошина становилась мамой в 22, 31, 36, 42 и 45 лет. А у Илзе Лиепы первенец родился в 46 лет. В день рождения Леры Кудрявцевой (19 мая телеведущей исполняется 51 год) «Газета.Ru» вспоминает российских знаменитостей, которые не побоялись стать мамами в зрелом возрасте.

Лера Кудрявцева

close 100% leratv/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Первенец у Леры Кудрявцевой родился в первом браке, когда ей было 18 лет. О втором ребенке телеведущая задумалась после того, как вышла замуж во второй раз (в 2013 году Кудрявцева официально оформила отношения с хоккеистом Игорем Макаровым). Однако несколько лет у пары не получалось забеременеть. Тогда телеведущая решила прибегнуть к процедуре ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение — «Газета.Ru»).

Как призналась Кудрявцева в YouTube-шоу «Алена, блин!», получилось не сразу, а лишь с третьей попытки:

«Я прошла такой жестокий путь до появления Маши. Я готова была на Луну улететь, лишь бы выносить. Я к этому шла не один год, поскольку все-таки в 47 лет есть какие-то физиологические моменты. Уже сложно, уже не так много яйцеклеток, уже сложно выносить. <…> Я просто остерегалась. Я верю в какие-то приметы, сглазы. Тем более, когда ты ждешь своего человека. Вымоленного просто».

Менее чем через три месяца после своего 47-летия Лера Кудрявцева стала матерью второй раз — у нее родилась дочь Мария.

«Я еще бы раз прошла весь этот ад, роды, это все. Потому что это просто счастье», — уверяет Лера.

Мария Порошина

close 100% poroshinamariyamikhaylovna/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

В своих многочисленных интервью Мария Порошина не раз признавалась, что всегда хотела очень большую семью. К своей мечте актриса идет уверенно — в 45 лет Порошина стала матерью в пятый раз. Апина, Маликов и другие звезды, ставшие родителями благодаря суррогатным матерям Бывают ситуации, когда единственный шанс стать родителями — обратиться за помощью... 30 апреля 13:07

Как призналась актриса в интервью «7 дней», она была уверена, что в ее семье появится пятая девочка, но в январе 2019 года у Порошиной родился сын Андрей. Причем, артистка не считает, что ощущение чуда дают именно поздние дети.

«По восприятию для меня не было никакой разницы между появлением на свет Полины и Андрюши, хотя между этими моментами — 23 года. Ощущение неутомимости и неуемной молодости меня, во всяком случае не покидает!» — уверяла Мария.

Мария Миронова

close 100% mariya_mironova_actress/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

У Леры Кудрявцевой разница между первым и вторым ребенком составила 30 лет, а у Марии Мироновой — 27 лет. Первенцем дочь народного артиста РСФСР Андрея Миронова и заслуженной артистки РСФСР Екатерины Градовой забеременела в 17 лет, а второго сына Миронова родила в 46 лет.

В интервью «Известиям» Миронова отмечала, что в свое время ее называли сумасшедшей, потому что она рано родила. Ситуация повторилась спустя много лет — только сейчас народную артистку России называли сумасшедшей из-за поздних родов:

«У меня на самом деле такой опыт, который не назовешь обычным. Я родила раньше всех своих подруг и, скорее всего, позже всех тоже. Но, конечно, как человек за эти 27 лет я прошла какой-то путь, и сегодня у меня абсолютно другое понимание семьи и важности этого в моей жизни».

Отвечая на вопрос, была бы она счастлива, если после работы с 9 до 18 приезжала домой, готовила еду и воспитывала детей, актриса заявила, что в первой половине жизни — нет, а в нынешней половине жизни — да. Миронова отметила, что сейчас ее основной приоритет — это семья.

Анастасия Заворотнюк

close 100% hello__ru//Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Ни единой фотографии в положении, ни намека на скорое пополнение в семье. Анастасия Заворотнюк и ее муж Петр Чернышев сообщили о рождении общей дочери постфактум, появившись на обложке журнала с девочкой, когда ей было уже 5 месяцев (в марте 2019 года). Как признавалась актриса в интервью HELLO!, с материнством получилось только тогда, когда она «заблокировала все рабочие процессы». А подтолкнул ее к мысли о ребенке взрослый сын Майкл, который спросил, думают ли они рожать или нет.

«…И он сказал очень взрослую вещь: «Ты, может, до конца не понимаешь, как привязана к нам. Кроме того, подумай о Пете! Петя о нас заботится и очень любит, но ему же нужен ребенок!» — вспоминала Анастасия разговор с сыном.

Окончательно актриса утвердилась в этом решении, когда увидела маленькую дочь Татьяны Навки, вышедшую на лед в финале спектакля «Руслан и Людмила» (в шоу вместе с олимпийской чемпионкой Навкой принимал участие фигурист Петр Чернышев — «Газета.Ru»):

«И в тот момент волнение меня отпустило, вместе с радостью вдруг накрыло абсолютное понимание, что я больше не могу без такой же маленькой девочки. Внутри созрела решимость, все кричало: «Дайте мне это!»

Так и получилось. В октябре 2018 года Анастасия стала матерью в третий раз, у нее родилась дочь Мила.

Илзе Лиепа

close 100% ilze_liepa_official/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Танцовщица Илзе Лиепа не раз подчеркивала в своих интервью, что она не относится к тому типу людей, у которых все быстро и просто получается. Это касается как балета, так и семьи. Лиепа впервые стала матерью в 46 лет. «65 тысяч за процедуру». Как работает рынок яйцеклеток Практически все клиники и центры репродуктивной медицины предлагают женщинам стать донорами яйцеклеток... 12 марта 23:42

«Рождения Нади мы ждали очень долго. Молились, надеялись и верили. И наша надежда осуществилась», — говорила Илзе в интервью HELLO! в 2011 году.

Народная артистка России без стеснения говорит, что рождение дочери Надежды поделило ее жизнь на «до» и «после». «После» у Лиепы случилось стремительное возвращение на сцену (через два с половиной месяца после родов артистка приступила к тренировкам), развод и немало интересных проектов.

Евгения Дмитриева

close 100% Екатерина Чеснокова/РИА Новости

На вопросы представителей СМИ о «достаточно позднем» материнстве актриса Евгения Дмитриева отвечает, что «чуточку с запозданием» — это обычная для нее ситуация. Востребованной в профессии Дмитриева стала не сразу после окончания Высшего театрального училища имени М. С. Щепкина. Счастливым стал для нее второй брак (актриса вышла замуж за своего студента, который моложе ее на 19 лет). Стала Евгения матерью тоже не в соответствии с общепринятыми мерками — сын у актрисы появился в 38 лет, а дочь — спустя почти 8 лет.

«Но для меня все вовремя, потому что дети появились именно тогда, когда я этого захотела», — говорила Дмитриева в интервью изданию «7 дней».

Актриса называет себя счастливым человеком, и даже в какой-то степени фаталистом. «Я смелая. Я мало задумываюсь. Там кто-то есть, кто за меня думает», — говорила Дмитриева в программе «Судьба человека».