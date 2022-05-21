«Вчерашняя заварка хуже укуса змеи»: диетологи — о пользе и вреде чая

Согласно исследованию 2021 года, которое проводил «СберМаркет», 54% россиян регулярно пьют чай. Причем черный чаще, чем зеленый. В международный день этого напитка «Газета.Ru» разобралась, насколько разный кофеин в кофе и чае и как правильно заваривать и пить чай.

Чем полезен чай

Кофеин — природный алколоид, который содержится в зернах кофе, чайных листьях, плодах или семенах десятков видов растений. Однако кофеин в кофе и кофеин в чае — не одно и то же.

«Важно понимать, что в чае содержится теин — это сочетание кофеина и танина. Поэтому «кофеин» в чае не обладает теми свойствами, что кофеин в кофе. Например, теин куда медленнее всасывается в кровь. Кроме того, есть мнение, что «кофеин» в чае не вызывает привыкание, которое частенько наблюдается среди кофеманов», — объяснила Марина Копытько, к.м.н, врач-диетолог, заведующая отделением диетологии клиники «Ревиталь», автор книг о питании.

Диетологи считают полезным качественный заварной чай. «В этом напитке есть антиоксиданты, витамины группы В и даже магний», — сообщила Ирина Писарева, спортивный диетолог, нутрициолог, автор книги «Психология стройных», но признала, что в порции чая этих полезных элементов не так много, как хотелось бы.

Значит ли, что чай безопаснее и полезнее, чем кофе? Эксперты считают, что на этот вопрос ответить однозначно невозможно. «С одной стороны, кофе более сложный продукт, потому что кофеин в нем обладает более выраженными свойствами. С другой, важно учитывать массу нюансов — от качества сырья (место, условия выращивания и хранения продукта) до способа и времени заваривания», — полагает Марина Копытько.

Как правильно заваривать чай

По словам Ирины Писаревой, чаем могут называться только правильно заваренные качественные чайные листья: «Пакетированный чай мы даже не рассматриваем. За крайне редким исключением «чай» в пакетиках — это чайная пыль, сдобренная порцией ароматизаторов (чаще искусственных) и красителей. О какой-либо пользе здесь говорить неуместно». Вызывает зависимость: кофе признали наркотиком Немецкие ученые доказали, что люди употребляют так много кофе не потому, что им нравится его вкус, а потому... 18 декабря 23:22

Диетолог Копытько рекомендует заваривать черный чай не крутым кипятком, а водой, нагретой до температуры примерно 95 °C: «На практике это правило почти никто не соблюдает, но об этом стоит задуматься, ведь кипяток может разрушительно воздействовать на полезные вещества, которые есть в чае». Причем, по правилам, заваривается черный чай всего один раз. «Наибольшую пользу такой напиток принесет, если пить его сразу после заваривания — максимум через час. Причем, если вы планируете продолжить чаепитие, заварка должна быть заменена».

С зеленым чаем правила другие. По словам диетолога Писаревой, чайные листья должны заливаться не слишком горячей водой: «Это примерно 80 °C. Причем первую заварку лучше сливать (таким образом уменьшается количество танина в чае). Зеленый чай можно заваривать 2-4 раза».

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Общее правило в случае с черным и зеленым чаем одно — заварка должна быть свежей.

«На Востоке любят повторять, что вчерашняя заварка хуже укуса змеи. Это и неполезно (в таком напитке могут образовываться токсичные соединения, а также плесень), и невкусно», — объяснила Писарева.

Какую заварку можно считать крепкой? «Обычно крепким называется чай, заваренный из пропорции 1 чайная ложка на стакан + дополнительная чайная ложка. То есть, если чаепитие рассчитано на троих, то в заварник кладется 4 чайные ложки чая», — объяснила Копытько. Кстати, как уверяет врач, хорошо разведенный чай (если крепкая заварка разводится водой в пропорции 1 к 3) может включаться в дневную норму потребления воды.

Сколько и с чем пить чай

Как говорит Марина Копытько, черные чаи желательно пить в первой половине дня (в них больше танинов), а зеленые — во второй. Нормой считается 2-3 чашки черного чая в день и 3-4 чашки зеленого. Вечером Ирина Писарева рекомендует пить травяные чаи (например, с ромашкой, листьями мяты, мелиссы).

К слову, о мяте. Есть мнение, что чай с добавлением мелиссы и мяты способен снижать уровень тестостерона. «Это в свою очередь влияет на потенцию и ослабляет эрекцию. Кроме того, подобные напитки могут оказывать седативный эффект», — уточнила Писарева. России может грозить дефицит чая Решение ЕАЭС об обнулении ввозных пошлин на готовую продукцию может привести к дефициту и повышению... 07 мая 09:50

Сомнительным Копытько считает микс черного чая и молока: «Людям с остеопорозом в принципе нужно быть аккуратным с потреблением черного чая. Но в особенности в сочетании с молоком. Такой напиток можно назвать нейтрализатором кальция».

Удачным диетологи считают сочетание чая с лимоном (если у человека нет обострения проблем с ЖКТ), с естественными сахарами (например, с сиропом топинамбура) и даже с обычным сахаром. «Большим криминалом не будет, если человек раз в день выпьет чашку чая с сахаром. Но это при условии, что в течение дня в его рационе не было добавленного сахара», — пояснила Марина Копытько, подчеркнув, что в любом случае сладкоежкам лучше сочетать чай с сухофруктами или мармеладом.

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Насчет уместности чая во время еды у экспертов единого мнения нет.

Диетолог Марина Копытько считает, что запивать еду чаем можно, если у человека нет проблем с ЖКТ: «При дискинезии желчно-выводящих путей, гастрите, дуодените пить чай лучше через 30-40 минут после окончания приема пищи». А диетолог Ирина Писарева придерживается позиции, что организму не нужна дополнительная вода, чтобы переварить пищу: «Достаточно желудочного сока, который образуется в организме. Если же вы перекусываете всухомятку, то лучше добавить немного овощей — огурцы, болгарский перец, помидоры».

Отдельные рекомендации по потреблению чая существуют для детей. По словам Ирины Писаревой, детям до трех лет в принципе не стоит предлагать чай (особенно крепко заваренный). Но если без чая никак не обойтись, то нужно его хорошенько развести. «В любом случае детям лучше не давать черный чай. Идеально, если первое знакомство с этим напитком у ребенка произойдет после 12 лет», — рассказала Марина Копытько.

Кому с чаем нужно быть острожным

Важно понимать, что чай и содержащиеся в нем вещества могут по-разному воздействовать на организм: кто-то чувствует себя бодрым после чаепития, а кто-то — засыпает, кто-то не отмечает отеков по утрам после выпитой вечером чашки чая, а у кого-то могут быть проявления аллергии. «Аллергия, а точнее, непереносимость, может проявляться в виде нарушений пищеварения (например, метеоризм, изжога), высыпаний на коже. Людям, склонным к аллергии, рекомендуется быть настороже с черным чаем», — подчеркнула Марина Копытько. Кроме того, с осторожностью следует потреблять чай гипертоникам. «Чай может провоцировать увеличение артериального давления, поэтому людям с гипертонией стоит отказаться от крепко заваренных напитков», — посоветовала Ирина Писарева.

Чай способен оказывать мочегонный и послабляющий эффект.

«На любой вид чая может быть мочегонный эффект. На практике чаще всего (примерно в 20% случаев) эта реакция появляется на зеленый чай. Послабляющий эффект после чая могут отмечать те люди, кто столкнулся с дискинезией», — добавила Марина Копытько.