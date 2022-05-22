«Бабушкиными средствами проблему алопеции не решить»: врачи — о выпадении волос у мужчин

Как отмечают специалисты, большинство пациентов, которые обращаются к врачу по поводу облысения, сталкиваются с теми или иными психологическими проблемами. Мужчины испытывают стресс из-за того, что у них выпадают волосы, а стресс в свою очередь лишь ускоряет этот процесс. О том, что такое алопеция и как с ней бороться, — в материале «Газеты.Ru».

Почему возникает алопеция

Человек теряет волосы всегда, даже если у него нет никаких заболеваний и сбоев в работе организма. Как заверила Марина Гайдайчук, врач-дерматовенеролог, трихолог Европейского медицинского центра (ЕМС), не стоит пугаться, если в день выпадает до ста волос — это норма. Но вот, если пробор стал шире, появились залысины, а сами волосы стали более тонкими и ломкими, следует обратиться к врачу. Зачастую алопеция — проблема не только эстетического характера. «Выпадение волос может быть одним из симптомов серьезного заболевания — дисфункции щитовидной железы, нарушения работы надпочечников и гипофиза», — рассказала Дария Тютчева, к.м.н., врач-косметолог, дерматовенеролог, трихолог клиники эстетики и качества жизни GMTClinic.

Принято считать, что с проблемой выпадения волос чаще всего сталкиваются мужчины после 30-35 лет. Но, как предупредил Олег Солдатов, эстетический хирург Европейского медицинского центра (ЕМС), алопеция тесно связана с генетикой, а потому волосы могут начать выпадать и в 19-20 лет.

«Чаще всего причиной алопеции у мужчин становятся повышенная чувствительность волосяного фолликула к тестостерону», — объяснила трихолог Тютчева.

Помимо предрасположенности, спровоцировать алопецию может образ жизни мужчины. В частности, на густоту и качество волос влияет питание.

«Нужно чтобы в рационе были продукты, богатые белком, витаминами группы В, С и D, цинком. Важно своевременно отслеживать их дефициты и при необходимости восполнять их с помощью БАДов», — отметила врач Тютчева. Также волосы могут выпадать на фоне стрессовых ситуаций. «Обычно стрессы провоцируют диффузное выпадение волос. Масштаб бедствия становится очевидным через 3-4 месяца после высоких эмоциональных нагрузок», — сообщила она.

Кроме того, выпадению волос могут способствовать неблагоприятные внешние факторы, например, регулярное воздействие на кожу головы эндотоксинов (выделяются патогенными бактериями, когда они гибнут или их клеточные стенки повреждаются — «Газета.Ru»). По словам эксперта, это может коснуться не только сотрудников вредных производств, но и тех, кто живет, например, недалеко от стройки.

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С какими видами алопеции сталкиваются мужчины

Как рассказала Дария Тютчева, мужчины сталкиваются с выпадением волос трех видов — диффузным, очаговым и андрогенетическим.

Диффузное выпадение характеризуется равномерной потерей волос. «Этот вид алопеции связан со сбоем в развитии цикла волоса. Чаще всего причинами такой проблемы является дефицит тех или иных макро- и микронутриентов, перенесенные заболевания (в частности, коронавирус), прием лекарственных средств (например, антибиотиков)», — подчеркнула врач-трихолог.

Очаговое выпадение волос эксперты нередко связывают с аутоиммунными нарушениями в организме (иммунные клетки атакуют волосяные фолликулы, разрушая их).

Андрогенетическое выпадение волос связано с нарушением гормонального фона и воздействием на волосяные фолликулы мужских половых гормонов. В результате волосы истончаются и рано или поздно выпадают.

Какие стадии алопеции бывают у мужчин

Марина Гайдайчук пояснила, что в отличие от женщин (у них три стадии), у мужчин процесс алопеции проходит в семь этапов: Если пробор стал широким — срочно к врачу. Трихолог о проблемах с волосами после 35 С возрастом меняются потребности не только кожи лица, но и кожи головы. Из-за того, что кожа и фолликулы... 28 апреля 13:21

- поредение можно заметить на краевой линии роста волос в лобно-височных углах;

- симметричные залысины в виде треугольников (примерно 2 см) образуются в лобно-височной долях, в зоне темени;

- «треугольники» в лобно-височной зоне становятся более глубокими, залысина на темени усугубляется;

- залысины в лобной и теменных зонах отделяются друг от друга полоской волос;

- на границе роста между лбом и теменем волосы становятся более тонкими и редкими;

- залысины в лобной и теменных зонах сливаются в единую;

- оставшиеся волосы (их плотность снижена) в зоне висков и затылка образуют подкову.

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Как диагностируется алопеция

Алопеция — постепенный процесс. Поэтому эксперты едины во мнении, что чем скорее мужчина придет на прием к врачу, тем более эффективное лечение он сможет получить (как отметила Дария Тютчева, сейчас все чаще к ней приходят мужчины в возрасте от 25 лет).

Трихолог Марина Гайдайчук подчеркнула, что в случае с алопецией врачи никогда не ограничиваются визуальным осмотром.

Поскольку облысение может быть следствием целого ряда нарушений в организме, от недостатка витаминов до инфекционного заболевания, требуется комплексная диагностика (меняется в зависимости от каждого конкретного случая).

При первичном приеме врач проводит дерматоскопию (исследование с помощью дерматоскопа покажет плотность волос, состояние волосяных фолликулов и кожи головы) или трихоскопию (высокотехнологичный способ диагностики, когда с помощью камеры, оснащенной увеличивающей оптикой и подключенной к компьютеру, трихолог получает изображения разных участков кожи, а затем их анализирует в специальных программах), также в ходе приема эксперт спросит о питании, образе жизни, хронических заболеваниях, объяснила Гайдайчук.

После того как анамнез будет собран, пациенту предложат пройти исследования крови. «Это общий анализ крови и биохимия крови (для исключения каких-либо соматических патологий), ТТГ (для исключения патологий щитовидной железы), пролактин (для исключения опухолей гипофиза), инсулин (для исключения диабета и инсулинорезистентности), тестостерон, ЛГ, ФСГ, ДГЭА-С, гликопротеин ГСПГ (для исключения патологий гипофиза, надпочечников), цинк, медь, витамин D, В12 (для исключения дефицитарных состояний)», — перечислила Тютчева.

По результатам анализа при необходимости может быть назначена консультация эндокринолога, андролога, терапевта и диетолога для комплексного решения проблемы.

«Не стоит доверять врачам, которые назначат витамины или БАДы, изучив несколько показателей крови. Да и сменой шампуня и бабушкиными средствами проблему алопеции не решить», — заявила Дария Тютчева.

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Как вылечить алопецию

В зависимости от причины облысения врач может предложить различные варианты лечения.

Инъекционные процедуры

Плазмотерапию врач Тютчева называет одной из самых эффективных процедур при выпадении волос. Часто ее сразу же включают в план лечения. Также нередко назначается мезотерапия — введение препаратов в область роста волос. «Такой способ прицельно активизирует именно волосяные фолликулы, стимулирует рост и восстанавливает поврежденную структуру волоса. В препараты для мезотерапии обычно входят аминокислоты, витамины, микроэлементы, факторы роста, гиалуроновая кислота», — пояснила трихолог Гайдайчук. Маска из лука и отвар из крапивы: верить ли советским рецептам для волос Ополаскивание отварами трав, втирание в корни волос репейного масла, нанесение масок из сырого яйца... 29 января 14:24

Аппаратные методики

Речь идет о лазерной и микротоковой терапиях. С их помощью удается улучшить кровоснабжение волосяных фолликулов, что в конечном итоге стимулирует рост волос.

Прием витаминов и микроэлементов

Чаще всего это витамин D, витамины группы В, биотин.

Изменение ухода за волосами

При алопеции эксперты не рекомендуют использовать агрессивные средства и манипуляции. Важно применять косметику, подходящую по типу волос и кожи головы, после бережного очищения кожи головы специалисты могут назначить средства с компонентами для роста волос (никотиновая кислота, экстракт острого перца). Это важно для усиления микроциркуляции в коже головы и стимуляции роста волос.

«Моментального результата в случае лечения алопеции вы не получите. Это связано с тем, что для прорастания нового волоса из спящих фолликулов должно пройти 3 месяца. После этого можно отметить первые результаты. При этом не всегда в полной мере удается восстановить густоту прически. Все зависит от причин алопеции, индивидуальной скорости роста волос и их общего количества», — подчеркнула Дария Тютчева.

Трансплантация волос

Трансплантация или пересадка волос проводится хирургом. Врач переносит волосяные фолликулы на те участки, где волосы выпали. «Фолликулы при этом берутся только у самого человека, которому делается трансплантация. Пересадка донорских волос от другого человека невозможна», — подчеркнул Олег Солдатов.

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По словам эстетического хирурга, результат после трансплантации наблюдается через 4-6 месяцев, а окончательно его можно оценить примерно через год после процедуры.

«На пересаженные волосы не воздействуют гормоны, поэтому результат трансплантации сохраняется на всю жизнь», — заверил Солдатов, но отметил важность выполнения всех рекомендаций по уходу за волосами и кожей головы. Среди них — запрет на занятия спортом в течение недели после процедуры при использовании метода FUE (получения трансплантатов и их вживления без разрезов и швов), и 15 дней, когда применялась методика FUT (донорский материал получается с лоскута кожи, в этом случае остается малозаметный рубец). Также в течение двух недель после процедуры не стоит носить шапку/шляпу, посещать сауну и парикмахера, неделю нельзя спать в позе, в которой высок риск травмировать участок трансплантации, в течение месяца важно избегать любых повреждений кожного участка.