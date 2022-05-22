Как уложить ребенка спать без слез: полезные советы

Судя по опросу, опубликованному на сайте «Дети.Mail.ru», самое нелюбимое занятие родителей – это укладывать детей спать. Притом, что соблюдение распорядка дня необходимо для хорошего настроения и самочувствия ребенка. Педиатр сети клиник «Семейная» Ирина Писман рассказала «Газете.Ru», как быстро помочь ребенку настроиться на сон.

Как уложить ребенка спать, если он этого не хочет

Специалист рассказала, что дети очень часто не хотят укладываться спать. «Во время подготовки ко сну оказывается, что малышу обязательно нужно то попить, то в туалет, то обнять маму. У некоторых детей просыпается внезапный голод, даже если вечером ребенок хорошо поужинал. Такое отодвигание времени сна – частая уловка со стороны детей», – сообщила Писман.

Врач обратила внимание родителей, что дети не делают это из вредности или с каким-то злым умыслом.

«В возрасте от трех до десяти лет есть несколько причин, по которым трудно укладывать ребенка спать. Одна из них – страх быть разделенными с родителями. Считается, что причина появилась с тех пор, как поменялся стиль жизни семей, — отметила эксперт. — Еще несколько десятилетий назад у большинства детей не было своих комнат, семьи были большие, вместе вставали, вместе работали, вместе, в одно время, шли спать. Сейчас же дети проводят с папами и мамами куда меньше времени, маленьким детям его не хватает».

Педиатр рассказала и о других причинах того, что родители не могут быстро уложить ребенка: это страхи или ревность к младшему брату или сестре, которая пока спит рядом с мамой.

Врач посоветовала не злиться на детей, не кричать, а сохранять спокойствие. Если родитель чувствует, что может сорваться, стоит попросить о помощи, если такая возможность есть.

Как сделать так, чтобы ребенок быстро заснул

Чтобы уложить спать малыша, важно соблюдать определенную последовательность действий вечерами, рассказала Писман. Она порекомендовала родителям соблюдать следующие правила:

1. Придерживаться режима дня и не предлагать малышам вечером активные игры – это поможет настроиться на сон.

2. Использовать таймер или песочные часы, чтобы малыш знал, что через десять минут ему нужно идти спать.

3. Приглушать свет и следить, чтобы остальные члены семьи вели себя тихо: не смеялись, не смотрели фильмы, ведь ребенку тоже захочется присоединиться.

Также Писман дала совет, как помочь ребенку успокоиться: «Вечером ребенок может поиграть, после чего мама сделает ему легкий массаж или просто погладит по спине. Это хороший ритуал, который может закрепиться в памяти и работать в будущем. Таким же хорошим ритуалом, вечерней рутиной, станет чтение сказок, пока ребенок не начнет проявлять признаки усталости, в будущем можно перейти на аудиокниги».

Специалист рассказала, что если ребенок за день не устал физически, то можно перед сном погулять на улице.

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Как уложить ребенка спать без истерик

Писман напомнила, что кроме психологических моментов, важную роль играет физиология. Если ребенок, особенно маленький, до полутора лет, устал и перевозбудился, пропустил дневной сон, он будет плакать перед сном и даже может закатить истерику. Дети постарше будут капризничать и злиться, если совсем не устали и не хотят спать, а их уложили в кровать. «Можно загнать инфекцию в уши»: как научить ребенка правильно сморкаться Многие родители озадачиваются: как научить ребенка сморкаться? Так, во время купания вода может попасть... 19 мая 11:26

«Желательно укладывать ребенка спать в одно и то же время. Летом, безусловно, темнеет позже, и все же лучшим временем для засыпания детей считается интервал с 20.00 до 22.00 часов. При этом важно делать скидку на возраст: дети до полутора лет ложатся раньше и быстрее устают, чем, например, школьники. Есть индивидуальные потребности во сне: кому-то и во взрослом возрасте необходимо не менее 10 часов ночного сна, а некоторые не могут проспать больше восьми часов. Все дети разные, и родители должны учитывать эти особенности», — рассказала эксперт.

Специалист посоветовала говорить с ребенком о вещах, которые его волнуют и пугают – часто тревожные мысли мешают быстро заснуть. Если у ребенка есть страхи, например, страх темноты, или ему снятся кошмары, он может устроить истерику без видимой причины, лишь бы не идти спать.

В этом случае важно расспросить ребенка, в чем дело, и не ругать его.

Педиатр добавила, что крайне важно к постоянной рутине засыпания присоединить правильные традиции пробуждения: одно и то же время подъема и достаточное время на раскачку, утренние процедуры и приятный завтрак в кругу семьи.