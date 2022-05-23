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Семья и Дети

Сын или дочь знаменитости? Угадайте по фото

Угадайте по снимку, перед вами дочь или сын знаменитости

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o05/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Внешность часто бывает обманчива, а стереотипы из серии «мальчики носят вещи голубого цвета, а девочки предпочитают одежду в розовых тонах» и вовсе остались в прошлом. Сможете ли вы понять, перед вами парень или девушка всего по одной фотографии — узнайте, пройдя тест «Газеты.Ru».

Нажмите на кнопку «Начать» и ответьте на несколько вопросов!

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