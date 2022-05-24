«В постели темпераментный мужчина может оказаться швейной машинкой «Зингер». Как определить хорошего любовника

Можно ли понять, что новый знакомый или знакомая будет хорошим любовником? О значении первого поцелуя и откровенных разговоров «Газете.Ru» рассказала сексолог Юлия Владимировна Толмачева.

Есть множество «народных» примет, позволяющих буквально по внешнему виду вычислить, насколько мужчина или женщина будут хороши в постели. Ну, например, лысина или крупные кисти и ступни у мужчины. Это имеет какое-то отношение к реальности?

Начнем с того, что само понимание того, каким должен быть «хороший любовник» или «хорошая любовница», у всех разное, так же, как понимание того, что такое вкусный обед или красивый интерьер.

То поведение в постели, которое одному человеку покажется верхом любовного искусства, другого может напугать или озадачить.

Что касается внешних признаков, по ним можно определить, разве что, сексуальную конституцию и темпераментность человека. За них отвечает гормон тестостерон, причем как у мужчин, так и у женщин.

Мужчины с высоким уровнем тестостерона обычно невысокие, коренастые, с мощной челюстью, густой растительностью на теле, короткими руками и ногами, поскольку в подростковом возрасте тестостерон подавляет рост трубчатых костей.

Женщины с высоким уровнем тестостерона тоже невысокие, коренастые, как правило, у них довольно рано начинаются месячные. Еще один характерный признак – темный пушок на верхней губе и рост волос на животе, характерная темная дорожка, поднимающаяся к пупку. Правда, мода на эпиляцию делает этот признак незаметным.

Но высокая сексуальная конституция – показатель лишь того, что у человека высокая потребность в сексе. Она, например, совершенно не гарантирует, что партнер будет нежен и внимателен или в совершенстве владеет какими-то техниками. В постели темпераментный мужчина может оказаться швейной машинкой «Зингер»: быстро, ритмично, но не более.

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А возраст может дать какие-то гарантии? Как насчет пословиц, что в 45 – ягодка опять?

Не секрет, что по задумке природы главная задача секса – продолжение рода. С биологической точки зрения максимально крепкое здоровое потомство может оставить молодой мужчина в возрасте от 18 до 25. Ему самой природой предписано воссоздать множество своих копий с самыми разными женщинами.

В этом возрасте молодых людей отличает пылкость и страстность, но она же и мешает им быть отличными любовниками – мужчина настолько поглощен собственными эмоциями, что с трудом может сосредоточиться на чем-то еще, в том числе, на удовольствии партнерши.

Ближе к сорока гормональный фон и либидо у мужчин меняются, и в сексе для них на первый план выходит не достижение оргазма, а смакование процесса и удовольствие партнерши. «Бабушкиными средствами проблему алопеции не решить»: врачи — о выпадении волос у мужчин Как отмечают специалисты, большинство пациентов, которые обращаются к врачу по поводу облысения... 22 мая 10:32

С женщинами несколько сложнее: с биологической точки зрения оргазм для размножения им не нужен, поэтому они подсознательно выбирают мужчину, который будет хорошим отцом. Судя по количество брошенных детей, этот механизм, к сожалению, работает небезупречно.

Что касается «ягодки опять», то тут дело не столько в гормонах, сколько в образе жизни. Как правило, в это время дети уже вырастают, появляется время на себя и понимание того, что ты хочешь, в том числе, и в постели. И с этой позиции женщина в 45 лет куда больше готова к сексу, чем тридцатилетняя, у которой работа, маленькие дети и дом.

Но при этом и заинтересованный в сексе мужчина, и темпераментная отдохнувшая женщина с одним человеком может совпасть в сексуальном плане, а с другим – нет.

Есть ли какие-то маркеры при первой встрече, по которым можно понять, что люди подходят друг другу?

Та самая химия, о которой пишут в любовных романах, действительно существует. И главный показатель здесь, пожалуй, запах, не духов или геля для душа, а собственный. Если при близком контакте он кажется отталкивающим, шансы на успех малы.

Это тоже игры природы: известно, что людей не возбуждает запах тех, с кем у них похожие ДНК, то есть, кровных родственников, у которых по определению не может быть общего здорового потомства.

Хороший, но тоже не универсальный показатель – первый поцелуй, во время которого мозг считывает информацию и принимает решение, насколько партнер подходит для секса. Кроме того, в зоне носогубных складок и верхней губы тоже вырабатываются феромоны. Но и здесь есть нюансы: если человек нервничает, запах его пота меняется и становится не таким, как обычно.

Интересно, что если партнерша не показалась мужчине привлекательной сексуально, шансов, что это изменится, практически нет. А вот женщина может «разглядеть» мужчину, который поначалу не понравился ей, поскольку женское возбуждение завязано не только на физиологии, но и на настроении, каких-то установках.

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Можно ли определить, каким человек будет в постели, по его разговору и поведению?

И да, и нет. Какие-то взгляды на отношения можно выяснить довольно быстро. Например, если мужчина пренебрежительно отзывается о женщинах в целом, не стоит ждать от него нежности и внимания в постели. Так же, как и искренней любви к процессу от женщины, уверенной, что секс с ней надо заслужить дорогими подарками и каким-то особенным поведением.

Но бывает, что человек не совсем искренен в своих рассуждениях. Например, он пытается произвести впечатление и изображает из себя покорителя сердец и ловеласа, будучи по натуре скромным и стеснительным.

Случается и наоборот – оказывается, что сдержанный, церемонный и галантный мужчина оказывается любителем необычных фантазий.

Поэтому самый верный способ узнать что-то о человеке – это говорить с ним о сексе напрямую до того, как он состоялся. Это убережет от ошибок, а кроме того, станет хорошей прелюдией, ведь разговоры – важная часть сексуального контакта.

При этом случаются и неожиданные совпадения, когда у людей с разными взглядами, убеждениями и принципами случается сногсшибательный секс. Правда, говорить о счастливых, долгих и крепких отношениях здесь вряд ли можно.