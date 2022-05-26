Тест: на какую оценку вы сдали бы ЕГЭ по русскому языку

26 мая в России стартует основной этап сдачи Единого государственного экзамена. Одиннадцатиклассники держат экзамен по литературе, географии и химии. 30 и 31 мая выпускникам предстоит ЕГЭ по русскому языку. Вместе с образовательной компанией MAXIMUM EDUCATION «Газета.Ru» подготовила тест по мотивам экзамена.
Оцените свои силы и проверьте, ответите ли вы правильно на вопросы, которые есть в ЕГЭ по русскому языку.
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