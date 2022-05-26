26 мая 2022, 12:39 Семья и Дети Тест: на какую оценку вы сдали бы ЕГЭ по русскому языку Проверьте, справитесь ли вы с вопросами, на которые выпускники отвечают без труда Ольга Рудашевская Слушать Остановить

close 100% Рамиль Ситдиков/РИА Новости

26 мая в России стартует основной этап сдачи Единого государственного экзамена. Одиннадцатиклассники держат экзамен по литературе, географии и химии. 30 и 31 мая выпускникам предстоит ЕГЭ по русскому языку. Вместе с образовательной компанией MAXIMUM EDUCATION «Газета.Ru» подготовила тест по мотивам экзамена.