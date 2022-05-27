«Уровень тестостерона у женатых ниже, чем у холостых». Какими продуктами можно увеличить «мужскую силу»

Врачи и ученые не приветствуют длительное воздержание от половой жизни. По мнению некоторых специалистов, отказ от секса даже на несколько месяцев может привести к неприятностям со здоровьем, например к снижению уровня тестостерона, что в свою очередь способно спровоцировать андропаузу (ранний «мужской климакс») и преждевременное старение. О том, в каких случаях можно улучшить либидо и «мужскую силу» с помощью продуктов (и что это за еда), — в материале «Газеты.Ru».

Может ли еда повлиять на либидо и фертильность мужчины

Как уверяет Ольга Сучкова, к.м.н., эндокринолог клиники Hadassah Medical Moscow, больших клинических исследований по коррекции питания с введением в рацион каких-либо специфических продуктов для повышения либидо и тем более фертильности, нет.

«Рассчитывать на то, что еда изменит фертильность или либидо, очень сложно, потому что в структуре популяции мужчин чрезвычайно часто встречаются нарушения в виде ожирения и прочих метаболических отклонений (ожирением страдает до 50% взрослого населения, причем больше всего таких людей в США, говорят исследования), которые предполагают нарушение функции эндокринных органов, снижение секреции тестостерона», — объяснила Сучкова. Кроме того, зачастую в нарушении эрекции виноват не только пресловутый тестостерон, но и сосудистая дисфункция.

«Как правило, наблюдается тандем — избыточная масса тела (или ожирение) и атеросклероз магистральных артерий, артерий сердца, сонных артерий, артерий нижних конечностей», — рассказал Вадим Долбышев, уролог, андролог Клинического госпиталя на Яузе.

При наличии патологии вряд ли случится позитивная динамика на фоне коррекции питания с добавлением витаминов, афродизиаков. По мнению эндокринолога Сучковой, этого недостаточно. Однако как подчеркнула врач, если у мужчины нет грубой органической патологии, но есть жалобы на перегрузку и хроническую усталость, есть смысл корректировать рацион, добавляя в него полезные продукты.

Но также важен и образ жизни человека. Гиподинамия, стрессы, недостаток сна, курение, злоупотребление алкоголем — все это способно практически убить желание и сделать сексуальный акт малоуспешным, отметил андролог Долбышев.

«Нерегулярный секс также негативно сказывается на секреции тестостерона. Так, например, уровень тестостерона у женатых мужчин ниже, чем у холостых», — подчеркнула Ольга Сучкова.

Способен ли рацион улучшить показатели спермограммы

Эксперты едины во мнении, что на этот вопрос ответить чрезвычайно сложно. Здесь нужно принимать во внимание и здоровье мужчины (имеет ли место проблема или сочетание проблем, например, ожирение и артериальная гипертензия), и его возраст. «Перед тем, как возлагать надежды исключительно на диету для нормализации либидо и эректильной функции, мужчина должен четко понимать, здоров ли он», — считает Вадим Долбышев. Импотенция и снижение фертильности: какая еда опасна для мужчин Рацион влияет на функционирование всего организма мужчины, в том числе на эректильную функцию и... 25 апреля 11:13

Эндокринолог Сучкова придерживается более радикальной позиции: «На самом деле, если у мужчины уже есть жалобы на снижение либидо или нарушение эрекции, то с высокой долей вероятности у него есть патология сердечно-сосудистой, эндокринной, нервной системы».

Сучкова и Долбышев уверены, что при проблемах с желанием, эректильной функцией или зачатием детей, важно не пробовать разные диеты и БАДы, а как можно скорее обратиться к врачу. «В рамках подготовки к зачатию, очевидно, стоит оценить состояние здоровья мужчины. Если это уже сделано, можно говорить о коррекции питания», — заявила эндокринолог.

В рамках планирования беременности врачи не советуют экспериментировать со сменой рационов питания.

Ольга Сучкова предупредила, что переход на растительный рацион питания может негативно сказаться на фертильности и потенции мужчины.

«Однако введение в рацион таких продуктов, как авокадо, миндаль, арахис (или другие виды орехов), специи (мускатный орех, куркумин), семена кунжута, подсолнуха, грибы (трюфель), проросшие зерна, виноград с косточками, крупы (гречневая, ячменная, рис), однозначно положительно скажется на мужском здоровье и фертильности», — добавила эндокринолог.

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Какие продукты могут улучшить «мужское здоровье»

По словам Сучковой, мужчинам очень важно включать в рацион продукты, содержащие L-аргинин (например, орехи, кунжут, арахис, арбуз), потому что с возрастом организм вырабатывает его все меньше и меньше. «Поскольку аминокислота задействована в синтезе оксида азота (а это важный фактор сосудистой функции), из-за снижения ее выработки страдает процесс кровообращения и микроцеркуляции в мужских половых органах», — объяснила врач. «Длительный стресс почти всегда приводит к снижению либидо» В ходе опроса, проведенного в апреле 2022 года цифровым медицинским сервисом «Доктор рядом» и... 13 мая 08:21

Андролог Долбышев считает важным потребление продуктов с достаточным уровнем селена (например, бразильский орех, рыба жирных сортов, которая еще к тому же богата полиненасыщенными кислотами Омега-3). «Селен оказывает влияние на подвижность сперматозоидов и наступление эрекции», — подчеркнул специалист. Также стоит включать в рацион еду, содержащую цинк (например, устрицы, тыквенные семечки). Это полезно для сперматогенеза.

Важно, чтобы мужчина не испытывал недостаток в продуктах, богатых витамином В1 (это зелень — особенно кинза, спаржа), витамином С (его много в цитрусовых, шиповнике). «Дефицит в витамине В1 бьет по эрекции, а без достаточного уровня витамина С нарушается синтез половых гормонов — андрогенов, эстрогенов и прогестерона», — уточнил Вадим Долбышев.

«Важно обратить внимание на продукты, содержащие фермент бромелаин (бананы, ананасы), — он способствует улучшению усвоения белка. А это важно для мужского либидо», — подчеркнул андролог.

Некоторые продукты, улучшающие «мужское здоровье», могут быть весьма неполезными в других аспектах.

Например, это продукты, богатые животными жирами. Такая еда может оказывать пагубное влияние на системы организма с развитием дислипидемии (состояние, при котором нарушено нормальное соотношение липидов в крови — «Газета.Ru») и привести к атеросклерозу артерий, обратила внимание Ольга Сучкова. «Избыточное употребление семян (кунжута, подсолнуха), масел может способствовать прибавке в весе за счет существенного возрастания суточного калоража, а злоупотребление фруктами, например клубникой и цитрусовыми, может спровоцировать развитие аллергической реакции», — сообщила врач.

Неоднозначны в этом смысле и орехи. «Арахис советую есть мужчинам, потому что в нем много цинка, улучшающего сперматогенез. Но стоит помнить, что орехи — аллергенный продукт. Налегать на них нельзя», — заявил андролог Долбышев.