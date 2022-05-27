27 мая 2022, 10:19 Семья и Дети Как справиться с тревогой и паникой на ЕГЭ: практическое видео Преподаватель показал пять быстрых техник, которые помогут справиться с паникой на ЕГЭ Анна Егорова Слушать Остановить

30 и 31 мая выпускники российских школ напишут ЕГЭ по русскому языку, для большинства из них это будет первым экзаменом. Педагог, руководитель направления преподавания образовательной компании Maximum Education Евгений Волковский рассказал, как техники «рационализация», «рисунки эмоций», «вверх по радуге», «заземление» и «помоги своему внутреннему ребенку» помогут быстро успокоиться во время ЕГЭ.