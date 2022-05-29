«Я боюсь потерять возможность видеться с близкими»: студенты иностранных вузов – о своих трудностях

До пандемии коронавируса за рубеж ежегодно уезжали учиться примерно 70 тыс. россиян, включая школьников и молодых специалистов на профессиональных курсах. «Газета.Ru» спросила студентов, которые закончили первый курс за рубежом, и абитуриентов, планирующих учебу за границей, не жалеют ли они о своем выборе с учетом изменения обстановки в мире.

Анна, 19 лет, филиал New York University (NYU) в Абу-Даби, окончила первый курс

Сначала я поступала в шанхайский филиал вуза (NYUSH), но из-за пандемии коронавируса так и не смогла туда поехать. Поэтому сейчас я беру онлайн и очные курсы на кампусе в Абу-Даби (NYUAD) по направлению interactive media arts.

В целом, я всегда хотела уехать за границу, завести друзей из других стран, получить новый опыт. К тому же на мое направление в России сложно попасть без художественной школы или хорошего знания других гуманитарных наук. А тут получилось, что главное — поступить в университет, а дальше уже как пойдет, что, в целом, меня вполне устраивает.

Международная обстановка на жителей Абу-Даби влияет не так, как на общество в других странах, поэтому по поводу будущего я особенно не волнуюсь.

А какие-то технические нюансы, вроде перевода денег, как оказалось, решить не так уж сложно.

Варвара, 19 лет, Технический Университет Берлина (TU Berlin), окончила первый курс

До поступления я год училась на так называемых штудиенколлег – обязательных годовых подготовительных курсах, которые должны проходить школьники некоторых стран, чтобы поступить в немецкий университет. По сути — это программа последних лет немецкой школы по выбранным предметам плюс много немецкого. «Надо брать пример с наших осознанных детей»: звездные родители школьников — о последнем звонке Традиционно в конце мая для выпускников 9 и 11 классов звучит последний звонок... 25 мая 15:18

Причин поступать за рубеж было много. В первую очередь, играла роль политическая и экономическая нестабильность в России. Кроме того, хотелось расширить собственные возможности после учебы. Также уровень преподавания по моему предмету в Германии достаточно высок. Ну и, наконец, хотелось получить опыт жизни в другой стране и культуре, а студенчество, когда ты еще очень гибок и не привязан к месту, кажется самым подходящим для этого временем.

Страхов и опасений относительно нестабильности не так много. Наоборот, здесь, в Берлине, я нахожусь в достаточно защищенном положении. Хотя сейчас я завишу от денег родителей, я смогу начать работать и большей частью обеспечивать себя с осени. Единственный страх — я боюсь потерять возможность приезжать в Россию и видеться с близкими.

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Олег, 18 лет, Йельский университет (Yale University), окончил первый курс

За границей решил учиться потому, что захотелось попробовать пожить в другой культуре и, возможно, после вуза устроиться там на работу. Благо, Йель дал мне стипендию, поэтому в целом я ничего не терял. Несмотря на все то, что происходит в мире, мысли о переводе в российский вуз меня не посещают.

Мне выпал слишком редкий шанс, чтобы им разбрасываться.

Страхи, разумеется, есть, но связаны они, в первую очередь, с потенциальной невозможностью приезжать домой, в Россию.

Милена, 18 лет, выпускница школы. Поступила в Мичиганский университет (UMich)

Изначально я планировала учиться за границей из-за специфики зарубежного образования и моего направления в частности (биопсихология, когнитивные и нейронауки). «Для детей мигрантов все, что учитель говорит на уроке, звучит как шум дождя» По данным Минпросвещения, в российских школах учатся более 15 миллионов человек, из них... 25 мая 13:12

Считаю, что изучение психологии лучше развито за рубежом, и хочется иметь больше научных и карьерных перспектив. Да и в целом мне гораздо ближе подход к студентам в зарубежных вузах. В процессе поступления очень радовало, что университеты узнают не только о моих баллах и результатах олимпиад, а интересуются всем тем, что гораздо больше показывает меня как личность (исследования, социальные проекты, организация мероприятий, творчество, спорт и так далее).

Совершенно не думала учиться в России, хотя такая возможность у меня была. К сожалению, сейчас желание уехать с каждым днем стремительно растет. Безусловно, в настоящее время процесс переезда осложняется, но оставаться в России для меня сложно скорее эмоционально — слишком много непредсказуемости.

Дмитрий, 17 лет, выпускник школы. Планирует поступать в Технический университет Мюнхена (TUM)

Я думаю, что мне больше подходит европейская/американская модель образования, зарубежный подход к студентам. В Германии, если ты хорошо знаешь язык, можно бесплатно учиться на немецком, поэтому страну было выбрать несложно. Программа IB (международный бакалавриат) признается в Германии как аттестат о среднем образовании. Для поступления даже не нужны годовые курсы.

Ну и в целом по ряду причин я хотел бы уехать из России.

При этом я понимаю, что сейчас поступление за рубежом будет связано с большим количеством бюрократических сложностей и переживаю, что придется долго оформлять учебную визу, поэтому на всякий случай подаю документы в российский вуз.