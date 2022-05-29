Как перевести ребенка в другой детский сад: советы от юристов

Перевести ребенка в детский сада — задача, которая с первого взгляда не кажется сложной. Однако на практике сложности возникнуть все-таки могут. О порядке перевода детей в новую образовательную организацию «Газете.Ru» рассказали юристы.

Как перейти из одного детского сада в другой

«Если родители хотят ознакомиться со всеми нюансами перевода ребенка в другой детский сад, исчерпывающую информацию о процедуре можно получить из Приказа Минобрнауки России от 28.12.2015 N 1527(ред. от 25.06.2020)», — рассказала «Газете.Ru» ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская.

Согласно этому документу, родителям или законным представителям ребенка надо обратиться в орган исполнительной власти субъекта проживания или в орган местного самоуправления (например, отдел образования или департамент образования) и написать заявление о переводе.

О наличии свободных мест в государственных и муниципальных детских садах можно узнать в Департаменте образования округа или Управлении образования округа/района.

«Если родители решили перевести ребенка в частный детский сад, то информацию о наличии свободных мест следует уточнить непосредственно в учреждении», — объяснила юрист компании «Актион Образование» Анна Ивлева.

Подать заявление о переводе в государственный сад можно двумя способами: лично в Департамент образования города (Управлении образования) или через портал «Госуслуги».

Ивлева перечислила документы, которые понадобятся родителям (помимо заявления):

— личное дело воспитанника,

— свидетельство о рождении ребенка,

— сведения о льготах.

В заявлении указывают фамилию, имя, отчество ребенка, дату рождения, направленность группы, учреждение, в которое хотелось бы попасть. Как выбирать детские книги, чтобы ребенок полюбил чтение Если ребенок умеет бегло читать, то следующая задача, которая встает перед родителем, — сделать... 20 мая 13:06

Если ребенку требуются специальные условия (у дошкольника особые образовательные потребности), то важно отметить это в заявлении и предоставить подтверждающие документы.

Заявление об отчислении в старый сад родители подают только тогда, когда принимающая образовательная организация сообщает о положительном решении. После получения заявлении об отчислении, заведующая в течение трех дней издает приказ об отчислении в связи с переводом в другой детский сад. После этого с родителями расторгается договор и родителям отдают личное дело.

«После этого родители предоставляют в новый детский сад заявление о приеме ребенка в порядке перевода, личное дело ребенка, паспорт одного из родителей», — рассказала юрист Красовская. Она подчеркнула, что другие документы для зачисления в порядке перевода не указаны, однако принимающая организация вправе запросить у родителей медкарту и другие документы, если их нет в личном деле (Разъяснения, направленные письмом Минпросвещения России от 02.03.2022 №03-264).

«Стоит обратить внимание, что мест в детском саду, в который родители хотят перевести дошкольника, может не быть. В этом случае ребенка могут поставить на очередь для получения места в детском саду в порядке перевода, и выдать направление в желаемый детский сад только после того, как в нем появится место», — объяснила юрист Красовская, отметив, что этот порядок прописан в Законе №273 «Об образовании в РФ» (статья 91, п.14).

«Единственное основание для отказа — отсутствие свободных место в ДОУ на желаемую дату зачисления», — объяснила Ивлева, посоветовав в этом случае подать заявление на портале госуслуг еще раз. Юрист обратила внимание, что, «если ребенка не берут, так как он слишком маленький и в детском саду отсутствует группа на такой возраст, надо требовать зачисления в группу кратковременного пребывания, группу «Вместе с мамой» или аналогичную группу для детей раннего возраста».

Также родителям могут отказать, если они допустили ошибку в оформлении заявления, в отсутствие необходимых документов, а также при наличии медицинских противопоказаний у ребенка.

Роль в получении места играет регистрация ребенка (зависит от региона проживания).

«Отсутствие постоянной регистрации не является основанием для отказа в предоставлении места в дошкольном учреждении. Это влияет только на очередность. Но, например, в Москве временная и постоянная регистрации влияют на устройство ребенка в сад. Если у дошкольника временная регистрация, на практике места придется ждать очень долго», — объяснила юрист Красовская. Можно обратиться в суд с требованием о предоставлении места, но практика по таким искам, по словам юриста, отрицательная.

close 100% Юрий Стрелец/РИА Новости

Как поменять садик через «Госуслуги»

Чтобы записать ребенка в детский сад через «Госуслуги», сперва нужно зарегистрироваться на портале. Важно, что услуга предоставляется бесплатно. Если с вас требуют за нее деньги, то проверьте, правильность написания url-адреса. Не только в столбик: как объяснить ребенку деление Навыки умножения и деления необходимы детям не только на уроках математики, но и в быту, во время... 11 мая 11:50

В личном кабинете выберете услугу «Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады), а также постановка на соответствующий учет».

Затем вам предложат «Подать заявление», после этого нужно ввести необходимые данные. Можно указать не больше трех образовательных учреждений, куда бы вы хотели зачислить дошкольника.

Сколько ждать перевода в другой садик

Предварительное комплектование групп происходит ежегодно с 1 марта по 30 апреля ежегодно. В этот период родители, которые планируют водить ребенка в детский сад с 1 сентября, подтверждают необходимость предоставить ребенку место в конкретном детском саду, а также сообщают о льготах на внеочередное, первоочередное и преимущественное право на зачисление.

Комплектование групп в детский сад происходит с 15 мая по 30 июня — в этот период Управление образования формирует списки детей на зачисление в образовательные учреждения.

На период комплектования перевод из одного детского сада в другой временно приостанавливается. Перевод детей происходит каждый последний вторник месяца с октября по февраль включительно.

Не стоит ждать учебного года, чтобы подать заявление — чем раньше родители озаботятся этим вопросом, тем больше шанс решить его раньше.

Какую причину указать при переводе в другой садик

Если детский сад, который посещает дошкольник, закрывается, то перевод производит учредитель — при этом родителям предоставляют на выбор несколько образовательных учреждений.

Если перевод происходит по другой причине, то родитель обязан указать ее в заявлении, которое подает лично или через «Госуслуги». Так, причиной может стать переезд в другой район или город, проблемы со здоровьем у ребенка (если в вашем детском саду, например, нет группы с подходящими условиями), конфликты с педагогами или другими родителями, проблемы с адаптацией.

«Когда семья получила отказ из-за отсутствия мест, то в любом случае родители могут обратиться с письменным запросом в Департамент образования о предоставлении ответа с разъяснениями, когда будет предоставлено место в порядке перевода. Ответ будет предоставлен в течение месяца. Нет гарантии, что после запроса место в другом саду все-таки предоставят», — объяснила юрист Красовская.