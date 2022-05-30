Куда, если не в Крым или Сочи: места для бюджетного и оздоровительного отдыха с семьей

Согласно приказу Минздрава, при астме, псориазе и других хронических заболеваниях ребенку необходим отдых в местах с насыщенным горным или морским воздухом. Однако не все родители могут себе позволить путешествие в Сочи или Крым, особенно если билеты не были приобретены заранее. Специалисты сервисов путешествий OneTwoTrip и Туту.ру назвали «Газете.Ru» самые бюджетные направления, где можно поправить здоровье.

Руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова рассказала, что если у детей есть хронические заболевания, требующие оздоровительного отдыха на морском или горном воздухе, бюджетными направлениями для семейного отдыха станут Ставропольский край и Калининградская область.

«Одиноким родителям рекомендуем обратить внимание на семейные туры, где все путешественники также будут с детьми. Это весело, и ребенок сможет с кем-то подружиться, а родители немного отвлечься», — посоветовала руководитель пресс-службы сервиса поездок и путешествий Туту.ру Наталья Анисимова.

Если семья полная, дешевле планировать маршрут путешествия самостоятельно.

Ставропольский край: Минеральные воды и Кисловодск

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По словам Елены Шелеховой, летом перелет в Минеральные воды в среднем будет стоить 4 100 рублей за человека в одну сторону.

Минеральные воды — большой транспортно-пересадочный узел, который позволяет быстро добраться до соседних городов. Одним из таких мест является Кисловодск.

По данным Туту.ру, средний чек в одну сторону из Москвы напрямую до Кисловодска на поезде составляет 6 028 рублей, а из Санкт-Петербурга — 6 504 рубля.

Согласно данным Яндекс.Расписания, цена за человека на электричку из Минеральных вод до Кисловодска составит 203 рубля со взрослого в любой летний день. Однако стоит помнить, что расписание на пригородные поезда обновляется раз в десять дней, поэтому цены могут меняться. Согласно информации на официальном сайте РЖД, в Северо-Кавказском регионе установлен детский тариф, поэтому детям в возрасте до 5 лет проезд оплачивать не придется.

По данным «Авито Недвижимости», в начале июня семья из трех человек может заселиться в Кисловодске в квартиру стоимостью от 2 000 рублей в сутки. Такое проживание будет значительно выгоднее, чем заселение в санаторий всей семьей.

Итого неделя отдыха семьи из трех человек с ребенком старше 5 лет будет стоить от 39 818 рублей — в эту сумму входят проживание, билеты на электричку и самолет туда и обратно. Питание, экскурсии и процедуры не включены в примерную стоимость.

Ставрополь

close 100% Вид на собор Казанской иконы Божией Матери в Ставрополе Денис Абрамов/РИА Новости

По словам представителя OneTwoTrip Елены Шелеховой, перелет в Ставрополь в среднем будет стоить 5 800 рублей за человека в одну сторону.

По данным сервиса Туту.ру, по этому направлению билет в одну сторону на поезд стоит в среднем 3 751 рубль, если отправление планируется из Москвы. Это значительно выгоднее для семьи, чем авиаперелет.

«Планируя перелет, стоит учитывать, что билет на поезд сдать проще, но нужно следить за ситуацией с ограничениями в разных регионах и странах», — представитель Туту.ру Наталья Анисимова. «Для детей мигрантов все, что учитель говорит на уроке, звучит как шум дождя» По данным Минпросвещения, в российских школах учатся более 15 миллионов человек, из них... 25 мая 13:12

От аэропорта до города ходит маршрутка. Однако цены на всех ресурсах указаны за прошлый год, поэтому следует узнавать стоимость на месте.

Согласно данным «Авито Недвижимости», в Ставрополе можно арендовать квартиру на семью из 3 человек от 1800 рублей в сутки.

Как отметила в разговоре с «Газетой.Ru» руководитель научной группы разработки новых методов диагностики природно-очаговых заболеваний ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Карань, при планировании поездки в Ставропольский край следует тщательно выбирать период отдыха. Это связано с тем, что в этом регионе у клещей продолжительная активность, поэтому лучше бронировать билеты и жилье на июль.

«Период активности клещей, передающих возбудителей Крымской геморрагической лихорадки, в основном приходится на конец весны — первый месяц лета. Здесь надо быть особенно внимательными при отдыхе в Волгоградской, Ростовской, Астраханской областях, Ставропольском крае, Калмыкии, Дагестане, Крыму», — объяснила специалист.

Перед поездкой следует помнить, что в этом регионе помимо клещей могут быть комары.

«Что касается комаров, то наиболее значимой на территории России является лихорадка Западного Нила, которая регистрируется на юге России: в Волгоградской, Астраханской, Ростовской области, Ставропольском и Краснодарском краях. Наибольшее число случаев ЛЗН приходится на август и первую декаду сентября», — предупредила представитель Роспотребнадзора.

Опираясь на эти данные, лучше выбирать даты в июле. В Ставрополь следует ехать, если у ребенка диагностирован псориаз, экзема, гастрит или заболевания нервной системы. Здесь есть возможность не только подышать горным воздухом и попробовать минеральную воду из источников, но и посетить грязевые ванны.

Итого неделя отдыха семьи из трех человек с ребенком старше 5 лет будет стоить от 35 106 рублей — в эту сумму входят проживание, билеты на электричку или поезд туда-обратно. Питание, экскурсии и процедуры не включены в примерную стоимость.

Калининградская область

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«На наш взгляд, для отдыха с детьми больше подходит Калининград, нежели города в Ставропольском крае. Несмотря на то, что Балтийское море достаточно прохладное ― температура воды выше +22 ℃ здесь устанавливается только в конце июля и держится до середины августа ― в регионе множество не только интересных развлечений для детей, но и возможностей для оздоровления, санатории и курорты», — отметили в пресс-службе OneTwoTrip.

По данным специалистов, билет на самолет в Калининград в летний период будет стоить в среднем 4 200 рублей за человека в одну сторону.

От аэропорта до города можно добраться на такси, так как ценник у перевозчиков в этом регионе довольно низкий. Однако именно курортным городом считается Зеленоградск — до него едут автобусы и электрички. Автобус стоит от 128 рублей за человека в одну сторону, согласно данным на официальном сайте Туту.ру

«В регионе множество различных мест размещения — от хостелов и гостиниц категории «две звезды» до отелей и интересных глэмпингов», — отметила представитель OneTwoTrip Елена Шелехова.

Согласно данным поисковых запросов, для семьи из трех человек в Зеленоградске можно найти хостел от 3 750 рублей в сутки.

Как предупредила представитель Роспотребнадзора Людмила Карань, в Калининградской области у клещей может продолжаться активность до июня.

Исходя из таких данных, семейную поездку в Калининград лучше планировать на июль или август.

Итого неделя отдыха семьи из трех человек с ребенком старше 5 лет будет стоить от 52 218 рублей — в эту сумму входят проживание, билеты на автобус и самолет туда-обратно. Питание, экскурсии и процедуры не включены в примерную стоимость.