Вырастить алкоголика: 3 роковые ошибки воспитания детей

Согласно статистике ВОЗ, европейские подростки пробуют алкоголь в возрасте 12-16 лет. По наблюдениям российских специалистов, алкоголь появляется в жизни детей с 12-14 лет. Какие семейные установки увеличивают риск того, что впоследствии ребенок станет алкоголиком? Об этом «Газете.Ru» рассказала психолог Ольга Саломатова.

Неблагополучная семья: нездоровая система отношений

Если в семье оба родителя страдают алкоголизмом, обычно никто не удивляется, что их ребенок через какое-то время тоже начинает пить. «С детским шампанским у ребенка сложится стереотип, что нет праздника без алкоголя» Алкоголь благодаря своей доступности – самое популярное психоактивное вещество, которое употребляют... 05 мая 05:18

«Наша соседка со своим сожителем пила больше двадцати лет, наличие маленьких детей ее не останавливало. Хорошо, что старшего сына забрал отец, а младший остался в семье, и после смерти матери, еще до совершеннолетия тоже начал пить. Сейчас ему 20, и за последний год я ни разу не видела его трезвым. Дети всегда копируют поведение родителей, а хорошего примера у парня не было», — рассказала «Газете.Ru» 53-летняя Лидия из Москвы.

Однако, по мнению психологов, дело не только в дурном примере родителей. Ольга Саломатова, младший научный сотрудник Центр междисциплинарных исследований современного детства МГППУ, видит эти механизмы более глубоко:

«Даже если один из родителей — алкоголик, а второй ведет здоровый образ жизни, в семье выстраивается нездоровая система отношений. Здесь могут быть разные сценарии».

Эксперт привела примеры таких жизненных сценариев.

Пример 1. Муж-алкоголик время от времени перебивается на случайных заработках. Его жена старается заработать деньги, чтоб семья выглядела обеспеченной и благополучной. Она испытывает стыд и вину за то, что живет рядом с алкоголиком, но не может уйти от него, так как считает, что муж без нее пропадет. Их ребенок «пошел в отца». Все делает не так: учителя на него жалуются, с друзьями он дерется, дома никого не слушает. Он доставляет неприятности всей семье.

Что в такой ситуации происходит с мальчиком?

«Если ребенку в семье отводится роль «козла отпущения», то любой его проступок или ошибка считается поводом, чтоб отец ушел в запой, а мать в очередной раз обвинила ребенка во всех бедах семьи. Сам ребенок в такой ситуации злится от беспомощности и одиночества, стремится всеми силами, чтобы на него обратили внимание, пусть и в отрицательном ключе.

Часто такие дети начинают употреблять алкоголь еще до совершеннолетия», — объясняет Ольга Саломатова.

Пример 2. Мать-алкоголичка воспитывает дочь-четвероклассницу одна. Мать старается заработать деньги и наладить быт в те периоды, когда не пьет. Когда случается запой, ее дочке приходится брать все обязанности по дому на себя. Она очень старается учиться хорошо и выглядеть опрятно, чтоб радовать маму и не привлекать к себе внимание учителей и соседей. Мать всегда говорит дочери, что надо хорошо учиться, чтобы потом у них были деньги. Ругается и начинает пить, когда узнает, что дочка получила замечание в школе».

«Ребенку отводится роль «героя-спасателя». Он — «опора семьи», ее гордость. На нем лежит колоссальный груз ответственности, чтоб случайно не получить плохую оценку и «не опозорить» семью. Ведь из-за плохих оценок родитель будет пить, а за хорошие оценки, может быть, похвалит. Ребенок в роли «героя-спасателя» часто выглядит взрослее своего возраста, а его рассуждения поражают своей глубиной. Но любая ошибка в его сознании кажется фатальной, он чувствует себя виноватым перед родителями и всем миром, потому что не оправдал ожидания.

Когда такой ребенок вырастет, велика вероятность, что алкоголь станет для него способом избавиться от чувства вины за неоправданные ожидания», — говорит Саломатова.

Эксперт подчеркивает, что алкоголизм сам по себе не проходит. Как самому алкоголику, так и его семье необходимо обраться в специализированный центр, где будет оказана квалифицированная помощь.

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Благополучная семья: дисгармоничные стили родительского воспитания

Алкоголики вырастают не только у пьющих родителей, но и в полных и благополучных семьях. Таких историй множество, одной из них поделилась 55-летняя Татьяна из Подмосковья: «Моя племянница была послушным ребенком, можно сказать, идеальным. Родители для нее ничего не жалели: компьютер у Анечки появился у самой первой в классе, любая одежда и косметика. В то время как племянница училась в школе, репетиторы еще не были в такой моде, все сами учились. А с Аней занимались учителя по английскому и французскому языку. Ходила она на бальные танцы, плавание… В подростковом возрасте наша Аня начала приходить домой нетрезвая и с красными зубами: это от алкогольных напитков в баночках. Пила она эти так называемые «отвертки» с друзьями за гаражами. Родители выслеживали, пытались поговорить, но в ответ Аня била дома посуду. Родные водили ее к психиатру, вроде бы все наладилось на время. Только благодаря родителям Аня закончила вуз. Сейчас ей почти 30 лет, и она опять сильно пьет. Это при том, что в семье нет алкоголиков! Вот почему так бывает?»

Ольга Саломатова объясняет, что причиной формирующихся зависимостей у детей может выступить дисгармоничный стиль родительского воспитания. К ним в том числе относят гиперопеку.

«При гиперопеке ребенок становится робким, застенчивым, несамостоятельным, а самое главное — он не может ничего сделать сам без руководства со стороны других. Такие дети, вырастая, «плывут по течению» и часто попадают в компании, где алкоголь является нормой», — отмечает психолог.

Завышенные ожидания — еще одна причина, по которой ребенок из благополучной семьи может стать алкоголиком. В качестве примера этого дисгармоничного стиля воспитания психолог привела такой жизненный сценарий.

Пример. Мама постоянно находится рядом со своим сыном-пятиклассником. Она забирает его из школы, контролирует весь круг его общения, чтобы сын не бездельничал и не попал в плохую компанию. Мама считает, что ее сын — великий музыкант, поэтому ребенок все свободное от школы время занимается музыкой. Она сменила уже много преподавателей, но в музыкальных конкурсах ее сын так и не побеждает.

«Завышенные ожидания со стороны родителей приучают ребенка к мысли, что он самый-самый успешный в этом мире, хотя реально никаких сверхспособностей он не проявляет. Когда такой ребенок вырастает, ему постоянно хочется быть в центре внимания, хотя он и не отличается особым талантом. К нему не проявляют желаемый интерес, поэтому ему кажется, что коллеги и друзья его не любят и не ценят.

Чтобы подчеркнуть свою значимость и получить общественное признание, такие люди часто склонны к вызывающему поведению, которое нередкое сочетается с чрезмерным употреблением алкоголя», — объясняет психолог.

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Психологическая травма

Саломатова отмечает, что психологическая травма может случиться в детстве, а ее последствия — проявиться уже во взрослом возрасте в форме алкогольной зависимости. Как правило, люди не видят взаимосвязи между психотравмой и зависимостью — своей или близкого человека. Это может понять только специалист.

Психолог подчеркивает, что часть травмирующих событий происходит с детьми не по воле родителей, например, смерть близкого человека или стихийное бедствие. А другие могут случаться при непосредственном участии взрослых (развод, конфликт в семье, предательство).

Пример. Молодой мужчина страдает от алкогольной зависимости. В разговоре с психологом выясняется, что в возрасте 7 лет у него развелись родители. Мать сказала сыну, что отец умер. В 16 лет юноша узнает о том, что отец на самом деле жив. Он обижается на мать, уходит из дома, очень хочет увидеть отца, но не может к нему приехать. Он не знает, что делать, и начинает принимать алкоголь. На момент обращения к психологу его зависимость длится 5 лет.

«Дети очень чувствительны к отношениям родителей, поэтому развод часто оборачивается травмой для всех членов семьи. Мать, сообщив сыну, что отец якобы умер, усугубила и без того негативные переживания ребенка по поводу развода. Когда открылась правда, подросток испытал еще одну травму, что привело к увлечению алкоголем», — говорит Ольга Саломатова.

От психологических травм никто не застрахован. Как правильно справляться с серьезными трудностями в семье?

«Родителю и ребенку крайне важно правильно пережить травмирующее событие. Если оно будет «прожито» ребенком, то из него будет извлечен полезный жизненный опыт.

Если родитель испытывает трудности, у него не получается разговаривать с ребенком на болезненную тему или он не знает, как это правильно сделать, лучше своевременно обраться за помощью к психологу. Непроработанные травмы глубоко влияют на формирование личности человека и часто являются скрытой причиной алкоголизма», — объясняет психолог.

При этом она подчеркивает, что невозможно выделить лишь одну причину возникновения алкоголизма:

«Как правило, установки, взятые из родительской семьи, сочетаются с другими факторами: социальными, личностными, физиологическими. В то же время, если ребенок в детстве подвержен влиянию разнообразных неблагоприятных факторов, это не значит, что, повзрослев, он точно станет алкоголиком».