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Семья и Дети

Тест: угадайте, в каких популярных фильмах близнецов сыграл один ребенок

В двух фильмах роли обоих близнецов играл один актер

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Стоп-кадр из фильма «Двое - я и моя тень»,«Сияние»
Близнецов отличить нелегко. Но когда в фильме обе роли играет один человек, узнать об этом еще сложнее из-за всевозможных уловок монтажа. «Газета.Ru» предлагает вам пройти тест и угадать, где роль двух братьев или сестер сыграл один актер. Заодно можно будет увидеть, как любимец или любимцы нашего детства выглядят сейчас.

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