02 июня 2022, 08:09 Семья и Дети Тест: угадайте, в каких популярных фильмах близнецов сыграл один ребенок В двух фильмах роли обоих близнецов играл один актер Екатерина Пацера

close 100% Стоп-кадр из фильма «Двое - я и моя тень»,«Сияние»