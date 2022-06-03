03 июня 2022, 08:20 Семья и Дети «Руки Вверх» или «Отпетые мошенники»? Вспомните, чей это клип! Угадайте российского исполнителя по стоп-кадру из клипа 90-х Наталья Астрожникова

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«Иванушек», Андрея Губина, «Руки Вверх!», Натали и «Отпетых мошенников» помнят не только по хитам из окон маршруток, но и по клипам конца 90-х. Сможете ли вы по одному стоп-кадру из популярных видеороликов угадать исполнителя? Проверить свои самые важные знания можно в тесте «Газеты.Ru».