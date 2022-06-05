«Для выживания и оберегания»: почему мы ничего не помним из младенчества

Взрослые люди не помнят себя в раннем детстве, и это явление называется младенческой (инфантильной) амнезией. О том, почему природа предусмотрела такую особенность, с какого возраста ребенок может себя помнить и от чего зависят первые воспоминания, «Газете.Ru» рассказали психологи и научные сотрудники российских исследовательских центров.

Почему мы ничего не помним из своего младенчества

В разговоре с «Газетой.Ru» Елена Макарова, детский психолог Центра здоровья и развития им. Св. Луки, объяснила явление инфантильной амнезии особенностью работы головного мозга у младенцев:

«Для работы памяти необходима активизация разных отделов мозга: это некоторая система, каждая часть которой отвечает за свою область этого сложного процесса.

У младенцев такая система еще не сформирована, поэтому и воспоминаний о раннем детстве практически нет.

Также для запоминания нам необходима некоторая внутренняя работа – нужно внимательно отнестись к запоминаемому, обдумать его. С этим связана активная работа нашего сознания, а она тоже формируется со временем».

Почему природа предусмотрела эту особенность памяти

Елена Шепелева, психолог, старший научный сотрудник Центра междисциплинарных исследований современного детства МГППУ, раскрыла предназначение инфантильной амнезии:

«Основная причина – «охранная» функция психики. Вероятно, это связано с тем, что исторически в младенческом возрасте ребенок был настолько слаб и зависим от окружения, что для лучшей адаптации в меняющихся условиях выработалась максимальная пластичность памяти.

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То есть для выживания и оберегания нервной системы от травмирующих впечатлений это действительно могло быть полезно. В то же время, полученные в младенческом возрасте навыки (моторные, речевые, поведенческие) могут сохраняться на протяжении очень долгого времени».

С этой научной точкой зрения солидарна Дзерасса Гояева, руководитель научно-методического отдела iSMART, научный сотрудник центра нейрокогнитивных исследований «МЭГ-центр» МГППУ: «В психологии существует большое количество исследований о том, что инфантильная амнезия имеет предохранительные свойства, она помогает психике младенца выдерживать те тревоги, с которыми сталкивается ребенок в постнатальном развитии, то есть помогает сохранить психику будущего взрослого человека».

С какого возраста ребенок может себя помнить

Психолог Елена Макарова обозначила границу инфантильной амнезии:

«Готовность мозга к первым воспоминаниям созревает примерно к двум с половиной — трем годам. Но и тогда память является еще совсем простой, детской. Сложные формы памяти будут развиваться дальше по мере взросления ребенка. Что приведет к возможности более легко вспоминать события окружающего мира».

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По мнению психолога Елены Шепелевой, в среднем люди могут помнить отдельные события, начиная с трех-четырехлетнего возраста. При этом эксперт подчеркивает, что, когда мы говорим о младенческой амнезии, мы подразумеваем отсутствие воспоминаний о своем раннем детстве именно во взрослом возрасте:

«Сами дети в возрасте двух--трех лет могут помнить то, что было с ними некоторое время назад, и сохранять эту информацию несколько месяцев. Так, ребенок в два--три года нередко может рассказать, что несколько недель назад был в театре или летом ездил на дачу. Но воспоминания этого периода обычно не сохраняются в старшем возрасте».

Кроме того, научный сотрудник ЦМИСД МГППУ упоминает о проблеме достоверности первых воспоминаний: «Существует так называемый «эффект телескопичности» – чем более ранним на самом деле является воспоминание человека, тем к более старшему возрасту приписывает его человек. То есть часты случаи, когда то, что человек относит к своему трехлетнему возрасту, на самом деле по свидетельствам родителей было в двухлетнем возрасте».

Почему некоторые люди уверены, что помнят себя с пеленок

Иногда люди утверждают, что помнят себя чуть ли не с колыбели, а их воспоминания из раннего детства подтверждают близкие более старшего возраста. Может ли человек помнить, как его крестили в возрасте нескольких месяцев? Своими мнением поделилась Елена Макарова:

«Я не считаю, что это можно помнить, потому что память базируется на многих процессах, которые в этом возрасте еще не сформированы. Ведь только узнавать маму ребенок начинает в 3 месяца. Скорее всего, человек помнит, как ему рассказывали об этом родители, как в раннем детстве ему показывали батюшку в таком облачении. Главное, что это было очень ценно для его семьи, взрослые очень почтительно реагировали. И у ребенка тоже осталось эмоциональное впечатление о важности этого события, и он поверил, что это его личные воспоминания».

Как выглядит переход от «ничего не помню» к первым воспоминаниям

Психолог Елена Шепелева уточняет, что резкого перехода, как правило, не бывает:

«Первые воспоминания часто отрывочны и связаны с какими-то необычными событиями. Например, поездка на море, первый поход в детский сад и так далее. Постепенно, к пяти-шести годам, ребенок начинает последовательно помнить произошедшие события».

От чего зависит возраст самых ранних воспоминаний

Почему кто-то помнит себя в два с половиной года, а кто-то не может вспомнить событие, которое произошло в шесть лет?

Как объясняет детский психолог Елена Макарова, это зависит от нескольких составляющих, среди которых физиологические особенности (работа головного мозга), социальная среда, эмоции. Что касается физиологии, то есть дети со сверхпамятью, которые способны помнить события более раннего возрасте, нежели их сверстники.

Эксперт объясняет, как воздействует на память социальная среда: «Это то, как ребенка учили запоминать, то есть внимание родителей к прошлому. Например, если в семье есть традиция просматривать фотоальбомы, привозить из поездок сувениры на память, обсуждать прошедшие события, то ребенку проще запоминать информацию и воспроизводить ее в дальнейшем».

Следующий фактор – эмоции. Ребенок может запомнить из раннего детства Деда Мороза или салют на празднике.

«Память тесно связана с эмоциями. Если что-то вызвало в нас яркое переживание, то и запомнится это гораздо легче. Поэтому иногда говорят о том, что взрослые вспоминают яркие моменты детства. И здесь определяющим является не возраст, а именно яркое эмоциональное событие, даже скорее образ», – объясняет Елена Макарова.

Также имеет значение то, где живет ребенок. Так, в сельской местности у детей более однообразная жизнь, и это не лучшим образом сказывается на формирование детских воспоминаний. Психолог Макарова приводит простой пример: «Например, ребенок в сельской местности с рождения видит одни и те же картины. Когда в коляске сидел, видел курицу. Потом взрослеет, выходит во двор и снова видит ту же курицу. Он не придает этому никакого значения, так как это для него нечто обычное. А вот если приезжает ребенок из города и видит ту же курицу, то он ее и в три года запомнит. Потому что это для него яркое эмоциональное событие».

Научный сотрудник Дзерасса Гояева, помимо эмоционального состояния, упомянула еще о двух любопытных факторах:

«На то, как это происходит, влияет национальная культура (у американского населения есть гендерная специфичность — женщины помнят больше) и даже владение руками (тот, кто владеет двумя руками, имеет более четкую память)».

Как вспомнить какое-то событие из детства

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Многие люди мечтают вспомнить какое-либо событие из детства, но сомневаются – «записалось» ли оно в их памяти. Психолог Елена Макарова поясняет, как устроен механизм поиска нужного события, образа, слова из памяти:

«Это сложный процесс, который формируется у человека в процессе его развития. Для его осуществления необходима стройная система «логистики», которая приведет сознание человека именно к воспоминанию того, что сейчас необходимо. Такая система формируется достаточно долго.

Иногда она не срабатывает, чтобы что-то вспомнить из раннего детства. Но стоит появиться внешнему стимулу, например, услышать знакомую мелодию детской песенки, так в памяти сразу и четко возникают все ее слова. Это говорит нам именно о том, что много информации есть в нашей памяти, но ограничены способы, чтобы ее оттуда достать».