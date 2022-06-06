06 июня 2022, 12:16 Семья и Дети Тест: продолжите строчку из стихотворения Пушкина Попробуйте закончить фразу из стихотворения А.С. Пушкина Наталья Астрожникова

close 100% Сергей Пятаков/РИА Новости

Предлагаем отметить день рождения великого русского поэта, драматурга, прозаика и публициста Александра Сергеевича Пушкина интересным тестом на «Газете.Ru». Сможете ли вы продолжить строчку из известного стихотворения?