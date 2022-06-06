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Семья и Дети

Тест: продолжите строчку из стихотворения Пушкина

Попробуйте закончить фразу из стихотворения А.С. Пушкина

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Сергей Пятаков/РИА Новости
Предлагаем отметить день рождения великого русского поэта, драматурга, прозаика и публициста Александра Сергеевича Пушкина интересным тестом на «Газете.Ru». Сможете ли вы продолжить строчку из известного стихотворения?

Нажмите на кнопку «Начать» и ответьте на несколько вопросов!

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