Тест: продолжите строчку из стихотворения Пушкина

Предлагаем отметить день рождения великого русского поэта, драматурга, прозаика и публициста Александра Сергеевича Пушкина интересным тестом на «Газете.Ru». Сможете ли вы продолжить строчку из известного стихотворения?
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