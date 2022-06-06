Кормление кошек и 15 минут активности: как развлечь ребенка летом

Летом школы и многие сады закрыты, поэтому даже работа из дома для родителей становится проблемой. «Газета.Ru» попросила мам рассказать, как они справляются, а педагога – посоветовать несколько интересных занятий.

Ания, 35 лет, один ребенок

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Я создаю кукол, заказов много и я работаю каждый день, с одним выходным в неделю. Летом, когда нет ни школы, ни продленки и кружков, приходится развлекать дочь-первоклассницу самостоятельно.

Сейчас, когда ей уже семь, я разрешаю находиться со мной в мастерской – пока я леплю, Соня рисует или плетет что-то из бисера. Иногда даю ей маленькие бытовые задания – разобрать посудомойку, сделать бутерброды на полдник, полить цветы.

Еще у нас три кошки, собака и хомяк.

В качестве лайфхака такого не посоветую, но занимает ребенка отлично: можно покормить, поиграть, порасчесывать. В общем, скучать не приходится.

Анна, 41 год, трое детей

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Сколько себя помню, я все время работала из дома – как только один ребенок подрастал, появлялся другой. Формат «роди няньку, потом ляльку» я правильным не считаю, поэтому всегда старалась не перегружать старших ролью бэби-ситтера.

Какого-то чудесного способа, позволяющего мне работать спокойно и не отвлекаясь, я не придумала, иначе бы давно его запатентовала. Что спасает, когда ребенок устал сидеть дома и занимать себя сам?

1) Детские комнаты в торговых центрах.

Как правило, в них везде есть диванчики, а где-то и кафе. А значит, можно взять ребенка, ноутбук и работать там. И чадо под присмотром, и время на работу есть.

С семилеткой, который не будет есть песок или драться из-за формочек, можно пойти с ноутбуком в парк или на площадку.

2) Коворкинг у кого-то из подруг.

К сожалению, для этого нужно несколько условий: чтобы и дети, и родители хорошо общались между собой. Но если такое удивительное совпадение произошло, грех не воспользоваться. Главное, четко оговорить бытовые вопросы – готовку, дневной сон, прогулки.

По этому же принципу можно объединяться для походов в музей или кинотеатр: сегодня одна мама идет смотреть мультики или выставку рыб, а вторая сидит в кафе с ноутбуком, через пару дней – другая.

3) Городские лагеря.

Если ребенок не хочет или еще слишком мал, чтобы уезжать на три недели, можно поискать лагеря, куда дети ходят до обеда или до ужина. Минус только один – они обычно довольно дорогие.

4) Работа в выходные.

Не самый приятный вариант, но если других нет, на выходных ребенком может заняться папа или работающие бабушки, а мама – сделать работу впрок, чтобы освободить будни.

Оксана, 44 года, четверо детей

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Лучший из моих лайфхаков – найти такую же работающую маму и разделить с ней обязанности: день я сижу с нашими детьми, развлекаю их, кормлю, играю, а она работает, день – она. Когда никто не отвлекает, успеваешь очень много, особенно на контрасте. Дружить при этом необязательно – достаточно знать, что это адекватный и ответственный человек. «Мужская измена – не повод оставаться одиночкой с детьми на руках»: история от первого лица Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), супружеские измены осуждают 64%... 04 июня 09:59

Когда таких замечательных мам в окружении нет, стараюсь работать не дома, а в парке или на пляже. Дома помогают старые проверенные раскраски, конструкторы и аудиосказки. В отличие от мультфильмов они никак не вредят зрению, а если найти хорошую озвучку, получается не менее увлекательно.

Если речь идет о дошколятах, полезная вещь – режим дня с ранним подъемом, фиксированным вечерним и дневным сном, так гораздо проще планировать время.

Александра, 40 лет, двое детей

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Давным-давно я услышала от одной мудрой женщины очень хорошую фразу: важно не то, сколько ты времени проводишь с детьми, а как ты это делаешь. Можно целый день технически быть рядом, а по факту перекинуться парой слов в стиле «да-да, играй, молодец». А можно пообщаться 15 минут, полностью сосредоточившись на ребенке, не заглядывая в гаджеты и не хватаясь за швабру.

Обычно в течение дня я ставлю таймер на полтора часа – в это время я только работаю, а когда раздается сигнал, засекаю 15 минут и ребенок знает, что в это время он может поиграть со мной в настолку, почитать по ролям, просто пообниматься, потанцевать.

Из простых советов – вставать раньше, чтобы успеть поработать до пробуждения ребенка, и делать с ним вместе бытовые дела – убирать, готовить. Это и общение, и обучение, и когда он научится – вполне полноценная помощь.

Есть множество идей, чем заняться летом

Педагог Ольга Хрущева предлагает родителям найти новые хобби для ребенка. «Не очень важно, что это будет, предлагайте различные занятия. Ваша задача – заинтересовать, поддержать и обеспечить нужными материалами. Если ребенок проявляет интерес к рисованию, предложите ему, пока вы работаете, создать дизайн-проект любой из комнат в вашей квартире, а самые интересные идеи попробуйте воплотить в жизнь.

Или предложите написать сценарий, а потом снять на телефон небольшой ролик на его основе. Когда материал будет отснят, помогите смонтировать видео. Ну а юных актеров и съемочную группу обязательно отблагодарите фуршетом», – говорит педагог.

Хрущева отмечает, что летом многие заведения, от библиотек до кафе, устраивают бесплатные мастер-классы, и даже в самых небольших населенных пунктах постоянно проходят какие-то фестивали, шоу и выставки.

По словам педагога, для интересных игр дома не нужен какой-то особенный инвентарь. Можно, например, поиграть в сыщика — найти все предметы по списку дома или на прогулке. Читающим детям дается обычный список, нечитающим — с картинками. Можно устроить дискотеку для ребенка и его друзей: включить музыку, зажечь гирлянды, светомузыку, фонарики, надеть диско-наряды и танцевать.

«Есть множество идей, чем заняться летом, понадобится лишь чуть-чуть терпения и фантазия», – заключает Хрущева.