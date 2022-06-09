Лолита сбросила вес благодаря эндокринологу, Ида Галич — после родов: 6 экстремально похудевших звезд

Летом многие стремятся привести себя в форму. Звезды это делают не только ради красоты и здоровья. В подборке «Газеты.Ru» — самые экстремальные похудения звезд. Кому-то пришлось отказаться от фастфуда, а кому-то спорт помог избавиться от тревожности.

Лолита, 58 лет

close 100% Global Look Press

Минус 20 килограммов за несколько лет

Фанаты начали замечать изменения в фигуре звезды еще в 2020 году. Тогда певица объяснила внезапную худобу расставанием с пятым экс-супругом.

«Конечно, причина — развод. Это просто нервная система на стрессе отработала таким образом. Когда я пришла к Игорю Гуляеву на примерку костюмов, он мне сказал: «А ты знаешь, что ты ушла на 14 сантиметров в талии?» с момента сольного концерта в Крокусе», — поделилась певица с телеканалом «Ю».

Позже Лолита похудела еще на 12 килограммов. По словам певицы, ей помог визит к эндокринологу.

«Девиз моего врача-эндокринолога только один — вы приходите ко мне не для того, чтобы делать из вас модель, а быть здоровыми. Тебе нельзя бананы, виноград и бухать. Три месяца», — рассказала певица «Пятому каналу».

Как отметила сама актриса, у каждого человека свои индивидуальные ограничения, но ей помогло сбросить вес отсутствие в рационе именно этих трех продуктов. По мнению певицы, вес может прибывать и уходить, но самочувствие является главным фактором.

«Вес — это дело наживное, он приходит и уходит. Главное — отличное самочувствие», — отметила Лолита в Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).

Ребел Уилсон, 42 года

close 100% Global Look Press

Минус 35 килограммов за несколько лет

В 2020 году знаменитость поразила фанатов своими кардинальными изменениями. К декабрю 2021 года она похудела еще сильнее. В сумме звезда стала легче на 35 килограммов от своего изначального веса и до сих пор остается в замечательной форме.

Секрет ее экстремального похудения оказался довольно простым. По словам самой девушки, врач посоветовал ей начать ходить. Это действительно помогло.

«Врач сказал мне: «Ребел, лучший способ избавиться от нежелательных жировых отложений — просто ходить». Высокая интенсивность для этого не нужна и не обязательно подниматься в гору, просто заниматься умеренной ходьбой по часу в день», — об этом актриса рассказала в интервью для Apple Fitness+, вспоминая личный опыт.

Ребел призналась, что ей жаль осознавать, что она не начала свое преображение раньше. По ее мнению, нужно было заняться собой еще в 30 лет, а не десятью годами позже.

«Теперь, когда я знаю, что могу это сделать, иногда грустно, что не сделала этого раньше. Может, стоило попробовать похудеть, когда мне было 30, а не 40 лет», — призналась InStyle актриса.

Вячеслав Гришечкин, 59 лет

close 100% grishechkinslavik/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Минус 15 килограммов за несколько месяцев

Актер, знакомый многим по сериалам «Солдаты», «Маргоша» и «Сталин», зимой этого года сделал предложение молодой избраннице. Спустя несколько месяцев после помолвки он скинул 15 килограммов.

«Мне самому стало легче — появились силы, я полон энергии. Мы вообще не сидим на месте: все время куда-то ходим, занимаемся спортом — с Дианой перед телевизором не полежишь. И за это я ей очень благодарен», — рассказал kp.ru aктер.

По его словам, стало намного легче после того, как вес снизился. За такую трансформацию он благодарен будущей жене, которая младше его на 26 лет.

Как сообщил актер, невеста самостоятельно записала его в зал и до сих пор следит за калоражем его рациона.

Преображения актер еще не закончил. Дату свадьбы, по его словам, планируется раскрыть в конце июня, в день юбилея Гришечкина.

«Дату свадьбы мы планируем объявить на моем юбилее: 28 июня мне исполнится 60 лет», — добавил актер в интервью с kp.ru.

Джона Хилл, 38 лет

close 100% Global Look Press

50 килограммов за несколько лет

Изменения актера произошли в далеком 2017 году, однако до сих пор Джоне Хиллу удается поддерживать себя в хорошей форме. Его трансформация была по-настоящему экстремальной еще в 2011 году, когда ему удалось сбросить 20 килограммов за полгода на жесткой диете. Однако через некоторое время актер снова набрал килограммы ради съемок сразу в нескольких фильмах, среди которых были знаменитые «Волк с Уолл-стрит» и «Боевые псы».

Как поделился актер спустя несколько лет на ток-шоу The Tonight Show у Джимми Фэллона, благодаря советам своего друга и коллеги по съемочной площадке Ченнига Татума, актер понял, что нужно пересмотреть свой рацион и полностью отказаться от фастфуда. Джона Хилл нашел диетолога, который составил ему суточный рацион.

«Это так раздражает, потому что, если я не пью пиво, я сильно худею. Потом я начинаю пить пиво и становлюсь больше», — сказал актер в интервью АBC News.

Как видно по личному Instagram актера, он внял советам диетолога и Ченнинга Татума. Из-за отросшей бороды и бронзового загара актера не узнать. Он занимается спортом и выставляет фотографии своего активного времяпрепровождения на свежем воздухе.

Ида Галич, 32 года

close 100% Global Look Press

25 килограммов за несколько лет

Во время беременности в 2020 году блогер набрала 22 килограмма. Скинуть их оказалось не так-то просто.

«Сейчас я вешу 64,5 кг. Вам кажется, что это много? Ну рожать я шла более 85 кг. К слову, до беременности я весила 63 кг. Получается, мне осталось полтора кило до прежнего веса», — поделилась Ида в своем аккаунте в одной из социальных сетей.

«Мне бы 55 кг. Пока держится вес на 60 кг», — призналась блогер в 2021 году в Instagram. Лиепа в 46, а Заворотнюк — в 47: звезды, которые решились на ребенка после 45 лет Одни рожают в 18-19 лет и закрывают на этом тему детей, а другие готовы отправиться в роддом и... 19 мая 09:59

В этом году звезда начала активно заниматься спортом. Как отметила Галич несколько месяцев назад, она позволяет себе есть сладкое только по субботам.

В одном из постов «ВКонтакте» Ида упомянула, что посещает занятия по боксу, пилатесу и йоге.

«Месяц ем сладкое только по субботам. Месяц, как занимаюсь боксом, хожу на пилатес и йогу. Подобрала подходящие витамины. Чувствую себя здорово! Наконец, я что-то ем или не ем не ради «красоты», а ради себя, ради своего самочувствия и здоровья. Мне предстоит много работы, но я уже очень радуюсь своему отражению в зеркале», — призналась блогер.

Адель, 34 года

close 100% Global Look Press, adele/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Минус 45 килограммов за несколько лет

Певица всерьез занялась собой в 2019 году, а уже в 2020 году ее было не узнать. В 2021 году сумма потерянных килограммов перешла отметку в 45 единиц.

Как рассказала сама певица Vogue, после развода в 2019 году она отказалась от алкоголя и начала интенсивно тренироваться. По словам Адель, спорт стал ее спасением от тревожных мыслей и паники.

«Это было из-за моего беспокойства. Работая, я просто чувствовала бы себя лучше. Речь никогда не шла о похудении, а всегда о том, чтобы стать сильнее и уделять себе как можно больше времени каждый день без телефона. Я сильно пристрастилась к этому. Я тренируюсь два или три раза в день», — поделилась певица.

По словам Адель, ее тело обсуждали и до того, как она сбросила вес, поэтому она не реагировала на критику, которая посыпалась на нее после экстремального похудения. Для нее было важно найти новое занятие после развода. Как пошутила актриса в интервью с Vogue, кого-то успокаивает вязание, а ее — спорт.