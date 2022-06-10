«Если еще и сиськи страшные, растянутые, то меня может стошнить»: 10 мужчин о публичном кормлении грудью

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует начинать использовать исключительно грудное вскармливание в течение первых шести месяцев жизни ребенка и кормить младенцев грудью по требованию. Но при этом публичное грудное вскармливание регулярно становится темой для дебатов. «Газета.ru» поговорила с мужчинами и психологом о кормлении грудью на людях.

Дмитрий, 45 лет (Россия)

Нашему сыну восемь, родился он в США, но живем мы с семьей в России. До сих пор с трепетом вспоминаю, как жена кормила – я неоднократно наблюдал за этим процессом и чувствовал… благость, наверное? Это невероятно красиво!

Учитывая всю интимность процесса, как мужу и отцу, мне не слишком хотелось, чтобы за этим наблюдал кто-то еще.

При всем при этом я прекрасно осознаю, что кормление – это еще и конкретно важная вещь, необходимая ребенку, если хотите, для выживания. Поэтому я напоминал себе, что это всего лишь еда и это очень удобно – а я могу и потерпеть. Условно: если мужик захочет есть, он возьмет и заточит гамбургер. То же и с мужиком, которому 2, 3, 8 месяцев – в чем разница?!

Кент, 47 лет (Австралия)

У нас в Австралии можно не только кормить грудью, но и загорать топлесс и ходить по улице так, как заблагорассудится. А что тут такого? Я же могу пройти до супермаркета в шортах и босиком, почему моя подруга не может сделать то же самое, только с ребенком на руках?

Это очень удобно, на самом деле (ну, мне так кажется).

Малыш проголодался — взял, да и поел. Ничего не надо греть. А как к этому отнесутся окружающие… Ну я не знаю, что они, женской груди не видели? Да не на что там так уж особенно смотреть. Вид ребенка с бананом или печенькой никого не возмущает? Чудесно. Вот и грудь пусть себе сосет, когда ему хочется.

Иван, 24 года (Россия)

Я считаю, что кормить грудью в общественных местах – это, в первую очередь, не очень гигиенично. Подумайте только – женщина полдня ходила где-либо, в лифчике, пыль, пот. И если она не приняла душ с гелем или мылом и дала ребенку грудь, то малыш получает молоко вперемешку с бактериями. А если женщина пошла в туалет, чтобы помыть грудь, то может и ребенка там покормить, а не делать это все на людях.

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Ян, 49 лет (Польша)

Я работаю врачом-реаниматологом и каждый день я вижу людей в разной степени обнаженности. Поэтому меня довольно сложно смутить видом женщины, которая кормит грудью.

Я считаю, что публичное кормление должно быть нормой — пусть женщина сама выбирает, нравится ей это или нет (некоторые и сами ведь хотят спрятаться, как, например, прячут лица детей за смайликами в соцсетях). А если кому не нравится — ну пусть не смотрят, это не сложно ведь.

Никита, 33 года (Россия)

Скажу честно – мне неприятно, когда чужая незнакомая женщина на улице или в кафе достает свою грудь и считает это нормальным. Терпеть не могу, когда такое попадается на глаза, считаю это неприличным.

Почему я должен смотреть на груди чужих женщин, тем более часто, извините, не самые упругие и красивые.

Да и вообще что процесс кормления лишает грудь сексуальности. Как можно хотеть то, что кто-то ест? Если уж нет другого выхода, можно прикрыться пеленкой!

Марчелло, 63 года (Италия)

Я немолодой человек, я видел разное отношение к женщине, которая кормит грудью. В моей родной Италии это никогда не было проблемой, а вот в Словакии, где мы очень долго жили с моей женой, как-то не приветствовалось делать это открыто, напоказ.

Но послушайте, это же какой-то бред!

Я верующий человек — и когда я прихожу в церковь, я вижу изображение Мадонны, которая кормит грудью.

Никому не придет в голову ее осуждать — и любая мама, которая выбрала кормить грудью, достойна восхищения и преклонения. Пожалуйста, оставьте мам в покое. Пусть они сами решают, как им удобнее.

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Максим, 56 лет (Россия)

Публичное кормление грудью у меня не вызывает совершенно никаких эмоций – ну кормит женщина и кормит. Главное, чтобы эта кормящая мать не стала наезжать на меня по какой-то надуманной причине: например, ей покажется, что я на нее «пялюсь» или осуждаю, если я вдруг случайно гляну в ее сторону.

Михал, 54 года (Польша)

Лично у меня нет никаких проблем с публичным кормлением ребенка. Но сейчас я живу в мусульманской стране, так что тут все же приходится уводить жену в сторону, накрывать платком или майкой, если она захочет покормить грудью дочку.

Всегда есть необходимость соответствовать законам социума, хотим мы того или нет. Хорошо бы, конечно, раз и навсегда решить вопрос свободы воли и выбора (в том числе того, который касается возможности кормить грудью открыто) на международном, планетарном уровне. Но, боюсь, в ближайшие 200 лет это невозможно.

Евгений, 46 лет (Россия)

Отношусь нормально, если женщина отворачивается и прикрывается. Например, много раз видел за границей, как матери кормят грудью свои детей в разных публичных местах, но там это никто не делает напоказ, поэтому выглядит вполне естественно.

А вот когда какая-нибудь «яжемать» начинает демонстративно оголять грудь, провоцировать на лишние разговоры – мол, смотрите, имею право кормить везде, где хочу – очень раздражает. А если у нее еще и сиськи какие-нибудь страшные, растянутые, и все это происходит у всех на виду в кафе, то меня может стошнить.

Георгий, 29 лет (Россия)

Кормящая мама – это прекрасно. Вызывает позитивный такой смешанный интерес: любопытно посмотреть, но неприлично подглядывать. Правда, думаю, если бы наблюдал такое часто, то каких-то эмоций ярких не возникло бы. А в целом – пусть кормят, где хотят, не вижу в этом проблемы.

Негатив исходит от мужчин, которые в своем сексуальном развитии находятся на уровне 5-12 лет

По мнению детского психолога Катерины Деминой, публичное кормление грудью действительно может вызывать у окружающих яркие эмоции. «Думаю, больше всего людей триггерит интимность процесса и его некая схожесть с сексуальным актом – то же слияние, соединение, плюс звуки, текущее молоко. «Самок оплодотворил, строптивых за волосы оттаскал»: какими на самом деле были идеальные мужья в литературе Про красивую любовь часто говорят «прямо как в романе». Между тем отношение многих... 30 мая 19:51

Если для человека секс представляет собой некую проблему, если он не перешел на определенный уровень сексуальной зрелости (к сожалению, таких людей большинство), этот процесс будет вызывать телесное возбуждение. Есть и другой момент – на животном уровне младенец является конкурентом за женское внимание. Так что самый яркий негатив исходит от мужчин, которые в своем сексуальном развитии находятся на уровне 5-12 лет.

Пять лет – раздражение в адрес потенциального конкурента, который отнимает любовь и внимание, в 12 лет – источник ненужного и неуместного возбуждения. Мужчин психологически и сексуально зрелых это не трогает», – объяснила психолог.

Катерина Демина рассказала, что в патриархальном обществе в целом принято возлагать ответственность за мужское возбуждение на женщин, чуть ли не со старших классов школы: девушки не должны носить короткие юбки, облегающую одежду, чтобы «не провоцировать», «не вызывать ненужных мыслей».

Если же говорить о негативных высказываниях вроде «выставила свою отвисшую грудь» и «смотреть неприятно», то у них тоже есть патриархальные корни, объяснила психолог.

«Такие высказывания – это способ диктовать, как должна выглядеть женщина, если ей важно мнение мужчины, если она хочет ему нравиться. Если же она «позволяет себе» не быть красивой, подтянутой, с упругой грудью и гладкой кожей, она тем самым отрицает мужскую значимость», – рассказала эксперт.

По мнению Катерины Деминой, желание женщин кормить демонстративно и не прикрываясь – это своего рода протест, борьба за то, чтобы отстоять право на свое тело и сексуальность. В этом случае публичное вскармливание превращается в некий акт неповиновения и может говорить о какой-то психологической травме, перенесенной в прошлом.