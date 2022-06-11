«Родитель – это святое, неприкасаемое»: как реагировать на удар своего ребенка

Российские психологи уверяют, что подростковый кризис – самый непростой период в жизни ребенка. Однако, пожалуй, ни один родитель не ожидает, что на него может поднять руку собственный сын или дочь. Как реагировать, если вас ударил подросток? Своими мнениями с «Газетой.Ru» поделились пять практикующих психологов.

«Если в семье все решается кулаками, то это становится нормой и для ребенка»

Светлана Котова, практикующий подростковый психолог, семейный консультант.

— Как правило, это случается в семьях, где психологическое и физическое насилие продолжается годами – в сторону детей или между родителями, но чаще и то, и другое. Если в семье небезопасно, если в ней все решается угрозами и кулаками, то это становится нормой и для ребенка. В подростковом возрасте противоречий с родителями все больше, а у ребенка все больше физической силы. Подростковый протест и импульсивность в купе с яростью – взрывоопасная смесь.

Агрессивность, неадекватная ситуации, может быть признаком психических заболеваний, и тогда чем раньше ребенка обследует психиатр и начнется лечение, тем больше шансов на ремиссию.

Как реагировать, если подросток впервые ударил родителя? Две крайние ошибки – делать вид, что ничего не случилось, или наоборот драться с ребенком. Если агрессивный импульс у подростка не спал сразу же, можно остановить его руку, сказать твердо и спокойно: «Стоп. Я не буду с тобой драться». Важно взять паузу, прийти в себя и только потом пытаться поговорить о том, что произошло.

Такой эпизод травматичен для всех участников. Здесь не обойтись без помощи специалиста, как минимум психолога, а лучше системного семейного психотерапевта.

«Удар может быть последним способом достучаться до родителей»

Елена Гончарова, семейный психолог, член Российского психологического общества.

— Это может быть нарушением иерархии, когда ребенок не чувствует родительскую власть и по мере взросления осознал безнаказанность своих действий в отношении взрослых. Любое наказание вызовет в нем очередную попытку занять место «над» родителями. Бросил в детстве, а теперь объявился: помогать ли «блудному» отцу Как поступить, если бросивший в детстве отец теперь просит о помощи? С одной стороны, взрослый... 12 мая 11:42

Возможно, в семье подросток наблюдает проявление физической агрессии в отношениях родителей или сам становится ее объектом. В этом случае нужно пересматривать методы воспитания и учиться договариваться «без ремня». Возможно, подросток находится в среде сверстников, где физическая агрессия является нормой, и тогда родителям необходимо приложить усилия, чтобы сменить его окружение и провести инвентаризацию его интересов.

Неконтролируемая агрессия может быть следствием физиологических изменений в пубертатном периоде. И тогда подростку нужна помощь врачей.

В крайнем случае удар – может быть последним способом достучаться до родителей (в прямом смысле этого слова).

Когда слова не слышат, просьбы игнорируют, напряжение при этом возрастает – от отчаяния подросток может проявить физическую агрессию.

За отношения с детьми отвечают родители. Если подросток позволил себе физическую агрессию, родители должны спросить себя: «Какие ошибки в воспитании и коммуникации с ребенком мы допустили?» Ни наказания, ни угрозы, ни лишения не принесут результата и могут только усугубить ситуацию в перспективе.

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«Родитель – это святое, неприкасаемое»

Владимир Зуев, семейный психолог.

— Уверен, что ситуация уже вышла из-под контроля. Явно, что потерян авторитет родителя: из-за полного отсутствия воспитания, постоянного жесткого ограничения или несправедливости в принимаемых решениях. Родитель – это святое, неприкасаемое. Сигналы бедствия: как понять, что подростку срочно нужна помощь психолога Переходный возраст пугает многих родителей: интересы и поступки подростка кажутся странными, лишенными логики... 21 апреля 12:26

Психика ребенка, особенно подростка, находится в стадии развития, и он не всегда может контролировать свои эмоции. В случае, если вы забрали у него телефон, не отпускаете его гулять с друзьями на улицу, ограничиваете его свободу, он «психует» и срывается. На его поведении сказываются гормональные перестройки, а результат – эмоциональные качели смены настроения. Но оставлять без внимания проявление подростком агрессии нельзя! Как отреагировать?

1. Спокойно разъясните о недопустимости данного поведения.

2. Выясните причины данного поступка: это было неосознанно или умышленно?

3. Если вы ранее предупреждали о границах, и они нарушены, переходите к адекватному наказанию.

Учитывая подростковый возраст – это скорее всего лишение чего-то развлекательного на определенный период.

4. Если вы испытываете беспомощность, важно обратиться к семейному психологу.

5. Ну, а если вы не сдержались и ударили в ответ, вы усугубили ситуацию. Это может еще больше оттолкнуть от вас подростка. Помните, что ответственность переходить к открытому диалогу и восстановлению отношений лежит на взрослых.

«Не нужно бросаться на ударившего вас подростка с кулаками, плакать и кричать»

Ольга Саломатова, научный сотрудник Центра междисциплинарных исследований современного детства МГППУ.

— По возможности стоит избегать конфликтов. Если вы видите, что подросток сейчас не в духе, не стоит обращаться к нему с просьбой помочь убрать со стола или вынести мусор.

Если вы вовремя заметили, что подросток замахнулся, чтоб ударить, по возможности стоит перехватить его руку или отойти на пару шагов, чтоб обезопасить себя. Это не «капитуляция» или «бегство с поля боя».

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Если подросток все же вас ударил, не стоит бросаться на него с кулаками. Так вы покажете ему, что сила – это допустимый способ общения и закрепите такое поведение. Не стоит кричать или плакать. Крик и слезы провоцируют возникновение целого «коктейля» из вины, обиды, ненависти, жалости. Лучше немного отойти от подростка, взять тайм-аут, восстановить свое дыхание и психологическое равновесие и только потом обратиться к подростку в форме «я-высказывания»: «Мне неприятно, что ты меня ударил» или «Я растеряна, потому что не понимаю, почему так произошло».

Если вы видите, что даже после удара, подросток все еще агрессивен и не готов к диалогу, лучше так и сказать: «Я вижу, что сейчас ты очень рассержен. Я думаю, нам надо будет поговорить, когда ты немного успокоишься». Когда вспышка агрессии пройдет, нужно предложить ему обсудить его чувства: «Мне бы хотелось обсудить с тобой то, что произошло. Я чувствую боль/растерянность/непонимание. Что ты чувствуешь?»

Если агрессивное поведение со стороны подростка повторяется, лучше вовремя обратиться к специалисту.

«Если вы с подростком услышали друг друга, то необходимости в каком-либо наказании нет»

Анна Ассовская — психолог детской клиники «Прогноз».

— Для начала нужно дистанцироваться на какой-то промежуток времени. Это необходимо для того, чтобы и ребенок пришел в себя, и вы успели справиться со своими чувствами и проанализировать ситуацию. На пике эмоций эффективно разговаривать не получится.

Важно помнить, что вы здесь взрослые и, стало быть, у вас гораздо больше ресурсов, опыта, понимания, знаний, чем у вашего подростка. Не нужно относиться к нему, как к взрослому человеку. Подростки переживают трудные времена, у них бушуют гормоны, они эмоционально нестабильны, им самим с собой сложно.

Скорее всего, сейчас вашему ребенку еще хуже, чем вам. Вырастить алкоголика: 3 роковые ошибки воспитания детей Согласно статистике ВОЗ, европейские подростки пробуют алкоголь в возрасте 12-16 лет. По наблюдениям... 31 мая 11:03

Когда все немного успокоятся, нужно поговорить с подростком о том, что произошло. Сообщайте о своих чувствах и переживаниях, не обвиняйте и не стройте свои предположения относительно его мотивов. Не нужно говорить: «Ты хотел, чтобы мне было больно, это было ужасно и отвратительно». Лучше сказать: «Я до сих пор не могу поверить в то, что произошло. Мне очень неприятно, я не предполагала, что меня можно ударить». Важно попросить ребенка пояснить, как он видит эту ситуацию, что его так разозлило, что он не смог сдержаться, что он чувствует сейчас.

Держите в голове мысль о том, что ваш ребенок точно не хотел ничего плохого, он не планировал вас бить, но что-то пошло не так.

Результатом разговора должно быть примирение. Если в ходе беседы вы с подростком услышали друг друга, ощутили понимание, то нет необходимости в каком-либо наказании, так как вряд ли такая ситуация повторится.