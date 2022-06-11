«Хожу и буду ходить с семилетним сыном в женскую раздевалку»: мама о женских и мужских раздевалках в бассейне

Во многих фитнес-центрах, аквапарках и бассейнах существует негласный или обозначенный письменно запрет на присутствие в женских раздевалках детей мужского пола старше пяти лет. Читательница «Газеты.ru» рассказала, почему не планирует придерживаться этого правила.

Я довольно законопослушный человек, даже совершенно пустую дорогу не перейду на красный свет. Но есть правила, которые я считаю вредными и опасными. И если речь идет о моих детях, я готова пойти на любой конфликт. Но обо всем по порядку.

Мы не несем ответственности за вашего мальчика

Мой муж – настоящий трудоголик. Он обеспечивает семью материально, а все остальное на мне. В том числе, и развлечение, и воспитание детей. Я вожу их на кружки и секции, я с ними в кино и театры, езжу отдыхать.

Старшая у меня девочка, поэтому я никогда не задумывалась о том, в какой туалет ее вести, где переодевать в аквапарке или бассейне.

С сыном же, как оказалось, все иначе. Пока он был малышом, проблем не возникало – он везде ходил со мной. Но к пяти-шести годам я начала ловить косые взгляды других женщин. Проблема еще в том, что Костя крупный мальчик, высокий, крепкий, выглядит старше своих лет. Но это не отменяет того, что он совсем ребенок.

<1>

Никто не любит слушать замечания, поэтому в туалеты и раздевалки мы обычно заходили быстро, словно преступники, я торопила сына и нервничала. Однажды поехали в отель с аквапарком, на дверях которого висел листок: «Мальчики старше пяти лет ходят в мужскую раздевалку, девочки – в женскую».

С последним проблем не возникало, мужчин, которые приехали в семейный отель без жен, я не видела. Или семья, или компания мам с детишками.

Я растерянно посмотрела на Костю – ну правила так правила. Подробно объяснила, как вести себя в раздевалке, как мыться, и рассказала, где его буду ждать.

Когда мы с дочерью подошли к бассейну, Кости не было. Прошло пять минут, десять, пятнадцать – он не выходил. Женщина-администратор в ответ на мою просьбу посмотреть, все ли в порядке с сыном, развела руками: не имеет права, они ответственности за детей не несут.

В панике я попросила какого-то добродушного на вид пловца помочь мне. Вскоре он вышел с рыдающим Костей – мало того, что сын не понимал, куда надо идти, так еще и пришлось общаться с неизвестным дядькой. А ведь я не разрешаю разговаривать с незнакомыми!

Если вас напрягает – это ваши проблемы

После этого случая я решила – больше никаких дурацких правил. Кому и как мешает мальчик в раздевалке? Этих же самых женщин в купальниках он видит потом в бассейне, а если вдруг углядит кусок голой спины – большой беды не будет. Существуют же нудистские пляжи, где отдыхают и взрослые, и дети!

Вот уже два года я хожу с сыном в аквапарки, бассейны и фитнес-центр. Каждый раз настраиваюсь на скандал – то с администратором, то с какой-нибудь «небезразличной» женщиной, которую, видите ли, нервирует мальчик в раздевалке.

Срам, позор, кого я ращу, извращенца!

А я считаю, что у тех, кто против мальчиков-дошкольников в женской раздевалке, проблемы с головой. Как можно увидеть в этом сексуальную подоплеку? Он даже не смотрит на них, быстро моется и бежит плавать.

И, откровенно говоря, это проблемы фитнес-центров и спорткомплексов: пусть делают закрытые душевые с непрозрачными дверцами, чтобы комфортно было всем. А я, если надо, буду водить с собой в раздевалку и сына-тинейджера – если решу, что так безопаснее.