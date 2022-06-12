Тест: как хорошо вы знаете символы Российской Федерации

День России — важный государственный праздник, который отмечают в нашей стране вот уже 30 лет. Уровень патриотизма не измеряется отличными знаниями истории страны и государственной символики, и тем не менее эта информация помогает лучше понимать процессы, которые происходили в России раньше и происходят сейчас. Мы предлагаем испытать себя и пройти тест, который поможет вспомнить, что означают цвета государственного флага и кто написал гимн России.
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях