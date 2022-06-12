12 июня 2022, 11:16 Семья и Дети Тест: как хорошо вы знаете символы Российской Федерации Пройдите тест, с которым справится каждый школьник Ольга Рудашевская

close 100% Евгений Биятов/РИА Новости

День России — важный государственный праздник, который отмечают в нашей стране вот уже 30 лет. Уровень патриотизма не измеряется отличными знаниями истории страны и государственной символики, и тем не менее эта информация помогает лучше понимать процессы, которые происходили в России раньше и происходят сейчас. Мы предлагаем испытать себя и пройти тест, который поможет вспомнить, что означают цвета государственного флага и кто написал гимн России.