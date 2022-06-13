«Мир вокруг намного интереснее, чем вы»: как отучить ребенка от рук

Многим родителям знакома ситуация, когда ребенок постоянно просится на руки, и папа или мама вынуждены носить его на себе часами. О чем говорит такое поведение и как отучить малыша от рук? Об этом «Газете.Ru» рассказали неонатолог, педиатр и психолог.

Почему важно носить ребенка на руках

Василиса Авраменко, врач-неонатолог, эксперт телеканала «Мама» называет плюсы ношения ребенка на руках:

«Для детей, особенно первых трех месяцев жизни, это важно для адаптации к новым условиям. В этом возрасте младенцу лучше находиться рядом с мамой – это помогает его нервной системе адаптироваться ко многим новым воздействиям окружающего мира – свету, звукам, запахам. А мама дает чувство безопасности, так как ребенок чувствует ее запах, слышит биение ее сердца – в некоторой степени все это похоже на внутриутробные условия».

Также доктор, занимающийся наблюдением за новорожденными, упоминает о важности контакта кожа к коже:

«Младенцам достаточно трудно держать тепло, особенно первую неделю после рождения, – это особенности работы вегетативной нервной системы новорожденных. А контакт с матерью помогает ребенку согреваться, а его нервной системе адаптироваться к окружающему миру».

Василиса Авраменко отмечает, что контакт с ребенком помогает матери в гормональной сфере: у женщины вырабатывается окситоцин – гормон любви, заботы, привязанности, именно он помогает формированию связи между мамой и ребенком. Если все правильно, младенец спит спокойно: как пеленать ребенка На протяжении десятилетий пеленание считалось обязательным пунктом правильного ухода за младенцем. А... 21 апреля 12:31

По мнению неонатолога, носить ребенка на руках можно с применением слинга с правильной намоткой – это способствует не только контакту кожа к коже и всем вышеперечисленным плюсам, но и созреванию тазобедренных суставов у младенца. То же самое происходит и при использовании эргорюкзака или тканевых переносок. При этом врач предупреждает, что лучше обратиться к специалистам, которые проконтролируют правильность расположения ножек ребенка.

Доктор Авраменко добавляет, что брать ребенка на руки полезно для его развития. «Ношение на руках, когда ребенок еще не может сам ползать, помогает ему познавать мир, потому что в такие моменты он находится не в лежачем положении с видом на потолок, а имеет возможность видеть, что происходит вокруг».

Как отучить грудного ребенка от рук

Неонатолог уверяет, что специально ничего делать не нужно, так как рано или поздно вопрос «Как отучить малыша от рук?» отпадет сам собой:

«Это произойдет естественным образом, когда ребенок будет развиваться с точки зрения моторики, приобретать новые двигательные навыки. Психическое развитие будет его подталкивать к познанию окружающего мира. И постепенно, когда ребенок сначала начинает держать голову, потом переворачиваться, учиться ползать, его стремление познать этот мир приведет к тому, что он не будет проводить все время на руках».

Отвечая на вопрос родителей «Как отучить грудного ребенка от рук», доктор заявляет: «Никакой методики отучения от рук нет».

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В каком возрасте стоит отучить ребенка от рук

Врач-педиатр Виктория Горлова солидарна с мнением неонатолога:

«Сразу вспоминаю старшее поколение, которое так грозно кричит: «Зачем вы приучили ребенка к рукам?» На самом деле некоторым малышам, особенно высокочувствительным, в определенный период жизни необходимо чувствовать родителей и быть на руках.

Поверьте, этот период пройдет очень быстро, попробуйте им насладиться. Как только малыш чуть подрастет, он сам откажется от рук, потому что мир вокруг намного интереснее, чем вы».

Доктор Горлова подчеркивает, что, когда ребенок начинает ползать в шесть-семь месяцев, он уже значительно меньше времени проводит на руках. А когда малыш начинает ходить (примерно в год, иногда чуть позже), ваши руки будут нужны очень редко, ведь ребенок в какой-то степени сможет играть самостоятельно.

Как отучить ребенка от укачивания на руках

Нередки случаи, когда ребенок не может заснуть без участия родителей. Папа или мама вынуждены брать на руки малыша и укачивать.

Как отучить ребенка от рук перед сном? Педиатр Виктория Горлова рекомендует:

«Укачивания – это ассоциация малыша на сон, которую, скорее всего, сформировали сами родители. Я приверженец мягких методик без слез.



Рекомендую постепенно сокращать время укачивания (с 10 до 7 минут, 5 минут и так далее). В течение 1-2 недель вы увидите, что время сократится, и малыша будет достаточно подержать на ручках (не качая) перед сном, и он сможет заснуть.

Но в этом деле главное быль терпеливым и настойчивым. Конечно, не забудьте убрать маятник с кроватки, если он есть, и постарайтесь не укачивать в коляске».

Как отучить ребенка спать на руках

Ольга Саломатова, психолог, младший научный сотрудник Центра междисциплинарных исследований современного детства МГППУ объясняет, почему важно брать на руки малыша: Принуждение только замедлит обучение: как приучить ребенка к горшку Процесс приучения ребенка к горшку для большинства родителей выглядит непростым и длительным... 21 апреля 12:26

«Тактильный контакт с мамой в первые месяцы жизни формирует у ребенка базовое ощущение безопасности, которое является основой гармоничного развития в дальнейшем. Поэтому сон на ручках для малыша – это не блажь и капризы, а объективная потребность».

Но что делать, если ребенок привык к рукам настолько, что не может спать в своей кроватке?

«Конечно, маме тяжело держать все время ребенка на руках, тогда на помощь приходит слинг. Можно укачивать ребенка не на руках, а в слинге. И потом аккуратно в слинге, который сохраняет тепло и запах мамы, перекладывать младенца в его колыбель.

Многие мамы замечают, что малыш просыпается в момент перекладывания с теплых рук в холодную кровать, а слинг может помочь решить эту проблему», – рекомендует Ольга Саломатова.

Также психолог уточняет, что необходимо правильно организовать спальное место малыша: «Младенцам некомфортно спать на большом пространстве кроватки. На помощь придут специальные «гнездышки» или скатанное в рулон полотенце».

Как объясняет научный сотрудник ЦМИСД МГППУ, по мере взросления ребенка потребность в таком тесном контакте с мамой уменьшается и на первый план выступают ритуалы, а значит необходимость брать ребенка на руки снижается.

«Ритуал подготовки ко сну нужно начинать примерно за полчаса-час. В это время не следует разрешать ребенку играть в подвижные игры или сидеть перед телевизором: экран способствует возбуждению нервной системы. Можно поужинать, принять теплую ванну с травами, почитать книгу.

Можно немного покачать ребенка, потом переложить в кроватку и держать за ручку или поглаживать, напевая колыбельную песню. Порядок действий может быть другим, важно, чтобы каждый день перед сном повторялась определенная их последовательность», – объясняет эксперт.

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Почему ребенок постоянно просится на руки

Ольга Саломатова описала несколько причин, по которым детям так нравится пребывание на руках у папы или мамы:

– младенцу до года важно находиться на руках у мамы – так он чувствует эмоциональную близость с ней: рассматривает лицо, мимику, учится считывать чужие эмоции и выражать свои;

– положение на руках у взрослого дает ребенку ощущение безопасности, ведь в окружающем мире много неизвестного;

– малышу необходима эмоциональная поддержка и ощущение спокойствия, когда у него режутся зубки или он болеет;

– с высоты роста взрослого человек мир выглядит совершенно иначе: ребенок может видеть ветки деревьев, лица взрослых, слышать их разговоры.

С года до трех лет дети начинают ходить и активно изучают окружающий мир – важно дать им такую возможность, особенно полезны прогулки на свежем воздухе. Однако психолог предупреждает:

«Если у малыша устали ножки или он упал, то маме важно взять ребенка на руки. Как правило, в этом возрасте ребенок уже не требует носить его на руках часами, достаточно посидеть с ним 10-15 минут на скамейке или диване, поговорить, погладить».

Но бывает, что у маленьких детей остается чрезмерная потребность в тактильном контакте: мама или папа вынуждены по много раз на дню брать на руки малыша. О чем говорит такое поведение и как отучить ребенка от рук? Психолог отвечает:

«Если вам кажется, что ваш ребенок уже достаточно взрослый, но все равно очень часто сидит на руках, обратите внимание на следующие моменты и при необходимости исправьте ситуацию:

– сколько времени вы проводите с ребенком в непосредственном личном общении, не отвлекаясь на гаджеты, телевизор;

– как часто без причины вы подходите к ребенку, чтобы поцеловать или обнять его;

– когда в последний раз вы вдвоем ходили вместе на детский спектакль, в цирк, в кино;

– нет ли у ребенка проблем со здоровьем;

– все ли в порядке у ребенка в детском саду или в школе».