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Семья и Дети

Тест: назовите советский мультфильм по крылатой фразе

Угадайте, из какого мультфильма эта известная цитата

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Стоп-кадр из мультфильма «Трое из Простоквашино»
Советские мультфильмы стали классикой, а фразы персонажей растащили на цитаты. Эти крылатые выражения из мультфильмов вы наверняка слышали. Но сможете ли вы вспомнить, из каких они мультфильмов? Проверить себя можно на «Газете.Ru».

Нажмите на кнопку «Начать» и ответьте на несколько вопросов!

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