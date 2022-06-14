14 июня 2022, 08:14 Семья и Дети Тест: назовите советский мультфильм по крылатой фразе Угадайте, из какого мультфильма эта известная цитата Наталья Астрожникова

close 100% Стоп-кадр из мультфильма «Трое из Простоквашино»

Советские мультфильмы стали классикой, а фразы персонажей растащили на цитаты. Эти крылатые выражения из мультфильмов вы наверняка слышали. Но сможете ли вы вспомнить, из каких они мультфильмов? Проверить себя можно на «Газете.Ru».