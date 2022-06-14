Тест: назовите советский мультфильм по крылатой фразе

Советские мультфильмы стали классикой, а фразы персонажей растащили на цитаты. Эти крылатые выражения из мультфильмов вы наверняка слышали. Но сможете ли вы вспомнить, из каких они мультфильмов? Проверить себя можно на «Газете.Ru».
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