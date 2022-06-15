Гастрит, онкология и вирусы: о чем могут говорить изжога и усталость

Ранняя диагностика заболеваний помогает лечению быстрее и эффективнее. Надежда Беземская, врач клинической лабораторной диагностики СИТИЛАБ, рассказала «Газете.Ru», что с острой болью или высокой температурой пациенты немедленно обращаются к врачу. Но с симптомами, которые не доставляют явного дискомфорта, могут жить месяцами, а то и годами. Специалист объяснила, на какие тревожные сигналы опасно закрывать глаза.

Беспричинная усталость

Врач порекомендовала объективно оценить ежедневную нагрузку и режим дня, чтобы понять, есть ли причины для постоянной усталости и чувства изможденности. «Если недомогание не проходит даже после отпуска, пора обратиться к врачу. Хроническая усталость может быть симптомом скрытых инфекций, железодефицитной анемии, заболеваний щитовидной железы и даже онкологии», – предупредила Надежда Беземская.

Увеличенные лимфатические узлы

«Маленькие бугорки, которые могут появляться практически на любой части тела, обычно не вызывают болезненных ощущений и уменьшаются сами за пару недель. Лимфоузлы часто увеличивается на фоне инфекции, попавшей в организм.

Если лимфоузлы воспаляются, увеличиваются часто или не возвращаются в нормальное состояние, это симптом хронической инфекции, сниженного иммунитета (чему могут быть разные причины, вплоть до неопластических заболеваний лимфатической системы – например, болезни Ходжкина) и даже рака», – рассказала врач.

Повышенная температура

«Постоянно повышенная температура (обычно на уровне 37,2 градусов) – симптом скрытой инфекции. Нужно обратиться к врачу и сдать общий анализ крови и на так называемый С-реактивный белок», – посоветовала Беземская.

Изжога

Врач рассказала, что этот неприятный симптом может возникать в определенное время дня или после жирной, острой и тяжелой пищи, алкоголя и крепкого кофе.

«Частая изжога может предупреждать о гастрите и заражении хеликобактер пилори, поэтому стоит обратиться к гастроэнтерологу и сдать 13С-уреазный дыхательный тест», – предупредила специалист.

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Учащенное мочеиспускание

Надежда Беземская рассказала, что этот симптом не обязательно проявляется внезапно, часто проблема развивается постепенно, и человек привыкает к дискомфорту. «Однако частые позывы – сигнал развивающегося простатита, аденомы простаты или хронического цистита», – предостерегла она.

Кровь в стуле

Один из плохих сценариев в этом случае – колоректальный рак. «Это достаточно распространенное заболевание, которое сложно самостоятельно заподозрить на ранней стадии. Поэтому мы рекомендуем сдавать анализ кала на скрытую кровь ежегодно, особенно после 40 лет», – рассказала Беземская.

Частые простуды

Врач сообщила, что они могут быть сигналом сниженного иммунитета, также невылеченной ранее инфекции или заражением вирусом Эпштейна-Барра. В этом случае выяснить причину поможет лабораторная диагностика и осмотр опытного врача.

Боль в животе

Надежда Беземская напомнила, что такая боль бывает разной: ноющей, тянущей, острой, тупой, может иметь разную локализацию и различную продолжительность.

«Нередко пациенты игнорируют даже приступы острой боли, если она длится недолго. С любой болью нужно сразу обращаться к врачу. Возможных причин множество: от гастрита и язвы желудка до заболеваний печени и гинекологических патологий», – объяснила врач.

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Похудение или невозможность сбросить вес

Беземская рассказала, что неожиданное и беспричинное похудение редко воспринимают как симптом, на это редко жалуются. В то время как с лишним весом стараются бороться строгими диетами, ограничениями в питании и изнуряющими тренировками.

«Однако колебания веса, не вызванные объективными причинами, – тоже симптом. В первую очередь, такое состояние указывает на заболевания щитовидной железы. Нужна консультация эндокринолога, УЗИ щитовидной железы и анализы на ТТГ, Т4 свободный, анти-ТПО», – сообщила врач. Аптечка в отпуск: 12 средств, которые необходимо взять с собой На отдыхе родители не застрахованы от детских заболеваний и травм, а аптека не всегда оказывается рядом... 12 июня 09:01

Надежда Беземская подытожила, что даже если симптом кажется несерьезным и не вызывает опасений, всегда лучше обращать внимание на любое изменение в организме, даже если оно не мешает повседневной жизни.

Анна Зотова, кандидат фармацевтических наук, медицинский эксперт «Нанолек» посоветовала не игнорировать странные симптомы, например, изменение вкусовых пристрастий, запаха пота или цвета кожных покровов. Подобные признаки могут свидетельствовать о какой-то редкой и при этом опасной болезни.

В пример Зотова привела болезнь Рейно, которой страдает около 5% населения планеты. Заболевание характеризуется внезапными спазмами мелких артерий рук и/или ног, иногда кончика носа и ушей. Из-за спазма кровь перестает поступать в достаточном количестве к клеткам вовлеченных в процесс частей тела, приводя к развитию ишемии ткани.

«Симптомы болезни могут проявиться совершенно внезапно. Чаще всего поражаются пальцы рук и ног, в более редких случаях – другие части тела: уши, нос, подбородок или язык. При этом отмечается резкая бледность покровов и гипотермия, затем цвет кожи приобретает синюшный оттенок и далее при прогрессировании переходит в багрово-синюшную форму, наблюдается болезненность и отечность.

Рецидивы со временем учащаются, могут возникать без всякой причины, их продолжительность увеличивается до 2-х часов. Вследствие нарушения питания кожи подушечки кончиков пальцев уплощаются, кожа становится сухой, начинает шелушиться, вокруг ногтей могут появиться трудно заживающие язвочки», – рассказала Анна Зотова.

Медицинский эксперт отметила, что как правило болезнь поражает людей среднего возраста (40-50 лет) и встречается в четыре раза чаще у женщин, чем у мужчин.