20 июня 2022, 10:11 Семья и Дети Тест: продолжите строчку из стихотворения Есенина Попробуйте закончить фразу из стихотворения Сергея Есенина Наталья Астрожникова

close 100% Стоп-кадр из сериала «Есенин»

Со школьных уроков литературы дети помнят о есенинских сонных березках, у которых шелестят зеленые сережки, душистой черемухе и некошеном сенокосе. А взрослые знают, что поэт посвящал свои строки не только родному краю, но и «читал стихи проституткам и с бандюгами жарил спирт». А сможете ли вы продолжить строчку из известного стихотворения Есенина? Заходите в новый тест на «Газете.Ru»!