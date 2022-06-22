«Я заснула прямо за партой, уткнувшись головой в билет»: семь смешных историй про сессию

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 62% россиян считают, что главная задача студентов – хорошо учиться и стать профессионалом. Корреспондент «Газеты.Ru» попросила тех, кто уже закончил вуз, поделиться своими историями про сдачу экзаменов.

Денис, 37, Москва, про крики в ночи

— Во время учебы я жил в общежитии на ВДНХ, где рядом находились несколько студенческих общаг, причем с явным «половым» разделением. В общежитии педвуза, в основном, девушки, в нашем, – тогда это был институт путей сообщения – преимущественно, молодые люди.

Не знаю, как сейчас, но тогда была популярная традиция – в 12 часов ночи накануне экзамена высовывать в окно зачетку и орать: «Халява, приди!». И вот весь июнь, практически каждую ночь, все обитатели студгородка слушали, как из одного здания доносится хор низких мужских голосов, выводящих «халяву», а из другого – тоненькие крики девчонок. Думаю, жители соседних домов нас не очень любили.

Алина, 29 лет, Москва, про сектантов и ад

— Я училась на филфаке, и самым сложным на первом курсе у нас считался зачет по зарубежной литературе, поэтому готовились мы к нему буквально днем и ночью. «Чтобы вредные проверяющие не сняли баллы»: 5 вопросов юристам и педагогам об апелляции по ЕГЭ После объявления результатов ЕГЭ у сдающих есть два дня, чтобы подать на апелляцию и отвоевать... 20 июня 11:35

Одно из произведений, которое, по слухам, любил наш преподаватель – «Божественная комедия» Данте. Если ты сходу не отвечаешь, в каком кругу ада кто находится, тебе светят все круги сразу, а на зачет можно не рассчитывать. Такая таблица умножения для филологов.

И вот сидим мы с подругами в кафе и вслух повторяем друг другу: второй круг ада – сладострастие, третий – чревоугодие, четвертый – жадность… В этот момент я поднимаю глаза и вижу совершенно испуганный взгляд мужчины, который кормил детей мороженым за соседним столиком. Он что-то бормотал про сектантов и явно торопился уйти.

Катерина, 37 лет, Санкт-Петербург, про вольный пересказ учебника

— Мы с подругой жили в общежитии, учились на одном факультете, но в разных группах, так что ее экзамены были чуть раньше моих. В нашем общежитии был совершенно зверский режим – не пускали гостей и в 12 ночи закрывали двери до шести утра. Просто сказка про Золушку на новый лад!

Вечером, накануне экзамена, мы зачем-то поехали гулять в центр, там встретили знакомых, заговорились и примчались к закрытым дверям общежития в 12.15.

На улице тепло и белые ночи, в общем-то, погулять можно, но как готовиться без учебников – совершенно неясно. У меня осталась невыученной ровно половина билетов, а из всех пособий – мятый список вопросов в кармане.

Подруга напряглась и стала рассказывать мне все, что помнила, при этом довольно сумбурно, но с очень смешными ремарками. Наверное, от ужаса, но запомнила я все отлично, из двух вопросов на экзамене после бессонной ночи блестяще я ответила на тот, что знала в вольном пересказе «а потом царевичу надоел его нудный папаша и он решил его чикнуть».

Ольга, 36 лет, Архангельск, про неуместный наряд

— Про одного из самых суровых преподавателей нашего факультета ходили слухи, что он очень лояльно относится к красивым студенткам в мини и плохие оценки им никогда не ставит.

Тогда слово «харрасмент» еще не было настолько на слуху и девушки вовсю пользовались слабостью педагога. Справедливости ради скажу, что ничего противозаконного он не делал и в романах со студентками замешан не был.

К экзамену я, конечно, все равно подготовилась, но для надежности еще накрасилась поярче и надела короткое платье с туфлями на каблуках.

И что вы думаете – преподаватель заболел, а принимала экзамен самая чопорная и строгая из наших преподавательниц. Она отчитала меня за «вызывающий внешний вид» и хотела отправить домой, переодеваться. В итоге я получила «отлично», но с ремаркой, что в человеке все должно быть прекрасно. Спасибо и на том.

Юля, 32 года, Волгоград, про сон на экзамене

— Я была тихой домашней девочкой, к экзаменам готовилась дома или в библиотеке, но при этом страшно завидовала иногородним подругам. Они жили в съемной квартире, и их рассказы про подготовку к сессии напоминали сюжеты американских молодежных комедий.

То придумают дурацкое стихотворение, чтобы лучше запомнить правило, и на автомате расскажут его преподавателю вместо ответа, то позовут старшекурсников, чтобы те помогли с трудной темой, а в итоге подготовка перерастет в вечеринку.

При этом в зачетках у них были исключительно «хорошо» и «отлично».

В общем, однажды я попросилась к ним. Весь день мы занимались какой-то ерундой, я нервничала, а девчонки авторитетно успокаивали: ничего, просто кофе покрепче сделаем, а потом – учиться всю ночь.

Эта ночь была самой длинной и самой ужасной в моей жизни, но хуже всего то, что я заснула прямо за партой, уткнувшись головой в билет и, по словам подруг, даже храпела. Отвечала ужасно, получила «удовлетворительно», по-моему, из жалости. А девочки сдали все на пять!

Полина, 39 лет, Москва, про билет в Пятигорск

— Я сдавала античную литературу на первом курсе и ужасно боялась преподавателя – перед ним, кажется, трепетали даже пятикурсники. Говорили, что с первого раза получить оценку у него просто невозможно. К сожалению, это не было преувеличением – он отправил меня на пересдачу и велел приходить через два дня.

Во второй раз все шло лучше, пока он зачем-то не спросил, какое Евангелие я читала. Я была такая измученная, что уже не стала врать и сказала, что никакое.

Преподаватель поднял брови и снова собрался отправить меня на пересдачу, что означало, что сессию я уже не закрою.

Самую первую сессию в жизни.

И тогда я вдруг сказала, что у меня вечером поезд. В Пятигорск. При этом жила я вовсе даже в Калужской области, куда ходят электрички по десять раз в день, но пережить провал не могла. Почему всплыл Пятигорск, понятия не имею. Может быть, потому что тогда любила тогда команду КВН оттуда.

Особого снисхождения я не ждала, но преподаватель отправил меня на заднюю парту читать Евангелие (я выбрала самое короткое, от Марка), поставил четверку и отпустил. С Богом!

Елена, 35 лет, Москва, про физику и лирику

— Это был, насколько я помню, третий курс, продвинутая физика. Преподаватель странненький, на всех лекциях у доски писал страшные тройные интегралы из своей диссертации, что не входило в нашу учебную программу. Мы все страшно боялись сдавать экзамен, но педагог нас успокоил: сказал купить у него книгу его же авторства и по ней сдавать. Цену назначил запредельную, целых 800 рублей (стипендия тогда была рублей 650).

Правда, он милостиво разрешил купить одну на двоих, если дорого. Мы на радостях скинулись, деньги передали. Ждем месяц, второй – ничего. Зачетная неделя наступила, сессия на носу.

И вот через старосту нам передают стопку книг. Оказалось, что это сборник стихов! Стихи нескладные, посвящены в основном негативному отношению к женщинам, местами с нецензурными выражениями.

Как сдавать по ним экзамен, совершенно непонятно. Выяснилось, что вопросы и задачи в билетах абсолютно не соответствовали тому, чему он нас учил весь семестр. Стихам, естественно, тоже.

В итоге сдали, как смогли. Мне наш поэт хотел поставить тройку, но я заявила, что не уйду, пока не получу «хорошо». Книгу-то я купила, в конце концов! В итоге он не выдержал и поставил ту оценку, которую я хотела. Кстати, преподаватель этот скоро ушел из вуза и сейчас, говорят, какой-то широко известный в узких кругах писатель.