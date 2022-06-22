22 июня 2022, 12:50 Семья и Дети Тест: проверьте, сможете ли вы правильно поставить ударение в этих словах Пройдите сложный тест на грамотность Ольга Рудашевская

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Орфоэпия – один из самых запутанных разделов русского языка, хотя нам часто кажется, что поставить ударение в слове правильно – дело пары секунд. Да и вообще зачем думать об ударении, если значение слова не меняется? Но это не так. Новый тест «Газеты.Ru» попробует вас в этом переубедить.