Тест: проверьте, сможете ли вы правильно поставить ударение в этих словах

Орфоэпия – один из самых запутанных разделов русского языка, хотя нам часто кажется, что поставить ударение в слове правильно – дело пары секунд. Да и вообще зачем думать об ударении, если значение слова не меняется? Но это не так. Новый тест «Газеты.Ru» попробует вас в этом переубедить.
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