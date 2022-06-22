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Спорт
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Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
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Тест: проверьте, сможете ли вы правильно поставить ударение в этих словах

Пройдите сложный тест на грамотность

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Орфоэпия – один из самых запутанных разделов русского языка, хотя нам часто кажется, что поставить ударение в слове правильно – дело пары секунд. Да и вообще зачем думать об ударении, если значение слова не меняется? Но это не так. Новый тест «Газеты.Ru» попробует вас в этом переубедить.

Ответьте на 7 вопросов и проверьте свои силы!

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