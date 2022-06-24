«Я получала резкий ответ, но говорила дальше». Что делать, если при вас бьют ребенка

Ситуации, когда взрослые отчитывают своих детей на глазах у прохожих, нередки. Большинство прохожих не обращают внимания на этот своеобразный воспитательный процесс. Другое дело, когда родитель прямо на улице унижает или даже бьет своего ребенка. О том, как реагировать свидетелям такой сцены, «Газете.Ru» рассказали психолог и юрист.

Стоит ли вмешиваться, если взрослый на улице физически наказывает ребенка

Как сообщила «Газете.Ru» руководитель «Академии безопасности Ольги Бочковой», клинический и семейный психолог Ольга Бочкова, на этот счет нет конкретных правил – есть только рекомендации. А они зависят от конкретных обстоятельств.

Эксперт привела примеры ситуации, в которых предполагается разное реагирование.

Ситуация 1. Когда взрослый кричит на ребенка, но не просто повышает голос, а унижает его, оскорбляет. Вы понимаете, что взрослый перестал себя контролировать, а ребенок весь сжимается, боится. Практически любой родитель был в истощении, в отчаянии, выгорал — и срывался. И нередко это происходило на публике.

Как реагировать: Ольга Бочкова делится своим мнением: «Мой опыт показывает — и я рекомендую так делать, — что стоит подойти и сказать: «Возможно, вам нужна помощь?»

Да, очень часто я получала резкий, раздраженный ответ на этот вопрос, но я говорила дальше (не велась на провокации), что я тоже устаю, и, правда, если вам нужна какая-то помощь, давайте я вам помогу, ребенок не виноват».

Почему очень важно это делать? «Во-первых, так мы показываем, что можно обратиться за помощью, что есть люди, которые готовы протянуть руку — да хотя бы что-то подержать, донести, подвезти. Во-вторых, показываем родителям, как они выглядят со стороны и как происходящее сейчас выглядит для ребенка, что он испугался и что он не виноват. Да, мама и папа устали, но дело не в ребенке, все равно нужно себя как-то взять в руки», – объясняет эксперт.

Ситуация 2. Когда ребенка бьют, хватают, грубо тянут, пинают и так далее.

Как реагировать: Ольга Бочкова подчеркивает, что на это тоже очень важно обращать внимание. Но подходить лучше уже не с вопросом «Вам помочь?», а со словами: «Не трогайте ребенка, прекратите его бить, отпустите его».

В опасных ситуациях допустимо сказать: «Я вызову полицию».

Как объясняет психолог, своим вмешательством мы делаем насилие видимым: «Родитель – это святое, неприкасаемое»: как реагировать на удар своего ребенка Российские психологи уверяют, что подростковый кризис – самый непростой период в жизни ребенка... 20 июня 11:22

«Мы как бы говорим человеку: «Я замечаю, что ты делаешь сейчас, и я тебе говорю, что это неправильно, я вижу и я порицаю такое поведение и готов встать на защиту ребенка как минимум словесно». Видимость насилия снижает насилие. Некоторым кажется, что тогда ребенок получит дома гораздо больше. Но ребенок, которого бьют и на улице, и дома, скорее всего, получит и на улице, и дома одинаковую порцию, к сожалению. А родитель, срывающий на ребенке свой гнев и заметивший, что на него обращают внимание, будет сдерживать себя прилюдно как минимум – то есть в нем включится тот самый контроль, который обязательно должен быть у родителей».

В каких случаях не стоит вмешиваться

Психолог Ольга Бочкова подчеркивает, что напрямую вмешиваться в ситуацию, когда взрослый бьет ребенка, не всегда безопасно.

«Мы продвигаем принцип «Твоя безопасность на первом месте». Это означает, что, если противник сильнее вас, и в случае прямой конфронтации вы тоже можете пострадать (например, противник чрезмерно агрессивен или находится под воздействием веществ, или вы находитесь не в самом лучшем физическом состоянии – болеете, беременны, или с вами вместе находится маленький ребенок), то активно вмешиваться не стоит.

Но это не означает, что вы должны пройти мимо этой истории. Вы можете отойти на расстояние и позвонить в полицию, если агрессия очень сильная».

Также эксперт не советует самостоятельно вмешиваться в ситуацию, если вы находитесь в каком-либо безлюдном месте, а агрессор готов напасть и на вас, как на единственного свидетеля.

Куда обращаться, если вы видите, что на улице родители бьют ребенка

Как объясняет юрист Стелла Новрадова-Василиади, право заявить о жестоком обращении с детьми есть у каждого гражданина, который стал свидетелем такой сцены.

«В этом случае рекомендуется обратиться в правоохранительные органы – лично в ближайшее отделение полиции или заявить о случившемся по телефону и дождаться приезда сотрудников.

Необходимо предоставить доказательства фактов насилия, например, видеозапись, на которой зафиксировано, как взрослый избивает ребенка, а также подать заявление (форму можно запросить у сотрудников полиции). Ваше обращение подлежит проверке в течении трех дней (при необходимости срок может быть продлен для проведения дополнительных мероприятий и экспертиз). Если факты насилия не подтвердятся, в возбуждении уголовного дела откажут», – объясняет эксперт.

Что касается наказания, то юрист отмечает, что виновного в зависимости от его действий могут судить по двум статьям – ст. 116 УК РФ и ст. 156 УК РФ. Первая предусматривает уголовную ответственность за нанесение побоев (избиение), в том числе и несовершеннолетнему ребенку с целью оказания психологического воздействия без причинения вреда здоровью. Однако эксперт уточняет, что в таком случае побои должны быть зафиксированы при проведении медицинского осмотра. А ст. 156 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка и жестокое обращение с несовершеннолетним.

Можно ли снимать на камеру чужого ребенка на улице

Многие россияне сомневаются, а имеют ли они право в такой ситуации снимать на видео ребенка и не подадут ли потом его родители на свидетеля в суд.

Стелла Новрадова-Василиади комментирует это обстоятельство так:

«Если семейные разборки в публичном месте, очевидны факты жесткого обращения с ребенком, вы делаете съемку в интересах несовершеннолетнего, то прямого запрета нет. Здесь главное сама цель – зафиксировать факт насилия над несовершеннолетним».

Однако здесь есть не только юридическая сторона, но и психологическая. Эксперт академии безопасности Ольга Бочкова предупреждает, что в случае, если вы не способны дать отпор неадекватному родителю, лучше отойти в сторону и позвонить в полицию.

«Возможно у вас получится зафиксировать это на фото или видео, но опять же здесь важная поправка – проявить свою гражданскую бдительность можно без рисков для себя, не привлекая к себе внимания», – уточняет психолог.