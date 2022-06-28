28 июня 2022, 09:08 Семья и Дети Тест: угадайте вещь советских хозяек Назовите предмет времен СССР для домашнего быта Наталья Астрожникова

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Сегодня некоторые привычные для советской семьи вещи многим россиянам неизвестны. А сможете ли вы угадать, для чего предназначался тот или иной предмет домашнего быта времен СССР? Проверьте себя в новом тесте на «Газете.Ru».