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Семья и Дети

Тест: угадайте вещь советских хозяек

Назовите предмет времен СССР для домашнего быта

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Сегодня некоторые привычные для советской семьи вещи многим россиянам неизвестны. А сможете ли вы угадать, для чего предназначался тот или иной предмет домашнего быта времен СССР? Проверьте себя в новом тесте на «Газете.Ru».

Нажмите на кнопку «Начать» и ответьте на несколько вопросов!

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