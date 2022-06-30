Тюремный замок, пельмени с муксуном и парк из фильма: что посмотреть семьям в Тобольске и Тюмени

Корреспондент «Газеты.Ru» вместе с проектом сервиса «Туту.ру» «Медиаразведка» съездила в Тюменскую область, где попробовала пельмени с муксуном, побывала в горячем источнике под открытым небом и увидела дом, в котором жила перед расстрелом царская семья Николая II.

Тюмень

Местные жители называют город «детоцентричным». Действительно, здесь множество детских площадок. По словам гида Антона Палеева, их стараются устанавливать в каждом дворе жилого дома.

«У нас очень широкие тротуары. Они сделаны так, чтобы две мамы с колясками могли разминуться», — объяснил Палеев.

В Тюмени каждый из членов семьи найдет для себя что-то свое. Например, здесь очень колоритная местная кухня, где можно попробовать пельмени с муксуном, драники со щучьей икрой, оленину и мясо лося. Для дегустации таких блюд подойдет один из красивейших ресторанов «15/86» с панорамными окнами, из которых открывается вид на четырехуровневую набережную и мост Влюбленных — главные достопримечательности города.

close 100% Блюдо из ресторана «15/86» в Тюмени Василий Коваленко

На первом, ближайшем к реке Тура ярусе набережной оборудовано несколько бортиков для скейтбордов и самокатов. На ярусах повыше прогуливаются семьи с детьми и пары.

Мост Влюбленных — пешеходный, с удобным пологим склоном для тех, кто прогуливается с коляской. Отсюда открывается вид на город, а в конце моста есть скульптуры швабры и ведра. По словам Полеева, для замужних и свободных девушек прикасаться к скульптуре нужно в разных местах, чтобы найти богатого супруга или же стать хорошей хозяйкой.

«В Тюмени стоит познакомиться с кварталами купеческих усадеб, украшенных характерной сибирской резьбой, с театрами, музеями и атмосферными кафе, прогуляться по уютной Гилевской роще и эко-парку «Затюменскому», — отметила начальник отдела развития и продвижения ГАУ ТО «Агентства туризма и продвижения Тюменской области» Александра Шарпан.

close 100% Набережная в Тюмени Василий Коваленко

Помимо перечисленных достопримечательностей, детям будет интересен памятник, посвященный Второй мировой войне. Он расположен через дорогу от моста Влюбленных. Здесь запечатлены самые яркие военные события – Курская битва, «Дорога жизни», работа тружеников тыла и парад Победы в 1945 году на Красной площади. Благодаря барельефу родителям будет легче рассказать детям об исторических моментах.

То, что отличает Тюмень от многих других российских городов – это нефтяные месторождения. В 1949 году в регионе пробурили первую скважину, однако говорили о черном золоте задолго до этого. Не больше тысячи за билет: 5 идей для классных семейных выходных В прошлом году каждый третий участник опроса центра «Зарплата.ру» отказался от летнего отпуска из-за... 20 июня 11:09

На экскурсиях в селе Успенка дети и родители смогут пройти маршрут «Черное золото Сибири» и узнать не только о процессах бурения и скважинах, но и попробовать уху нефтяника.

Если нефтедобывающая отрасль не так интересна и родители хотят насладиться отдыхом, то можно посетить комплекс «Лето Лето». Это не только бассейны и аквапарк, но и настоящий термальный источник под открытым небом. Для детей до 5 лет вход бесплатный, а для взрослых билет будет стоить 2 600 рублей по летнему тарифу.

Еще одним вариантом времяпрепровождения является выставка художника Rene Reza (Игоря Рязанцева). В своей галерее он рассказывает гостям о новом виде живописи, называющемся «филумизм». Rene Reza поведает о нелегком творческом пути и о том, как ему удалось получить признание за границей. В конце рассказа художник предложит посетителям самим попробовать сделать несколько небольших рисунков яркими красками в стиле «филумизм».

close 100% Термальный курорт «ЛетоЛето»

После посещения источника наилучшим завершением дня будет посещение музея-ресторана «Чум». Перед подачей еды гостям проводят экскурсию по разнообразным экспонатам сибирской тематики. Здесь собраны снасти и весла коренных народов, чучела оленей, фотоаппараты первых членов экспедиций и многое другое.

В меню сибирской кухни — строганина, варенье и наливки из вороники, сердце оленя. Средний чек — от 1700 руб..

Корреспондент путешествовала по Тюменской области с проектом сервиса «Туту.ру» «Медиаразведка» на туристическом поезде «Золотой Орел» в рамках железнодорожного круиза «В Сибирь». Путь из Москвы до Тюмени составил две ночи с заездом в Казань, а на обратном пути — в Пермь. Такой формат путешествия может понравится и туристам.

«Россия — огромная страна. Настолько огромная, что, когда ты летишь на самолете, ты этого не можешь прочувствовать. Гораздо лучше понимаешь масштабы страны, путешествуя на поезде», — отметил руководитель направления по развитию сообществ в социальных сетях сервиса путешествий «Туту.ру» Cергей Пищулов.

Если для маленьких детей такое путешествие будет некомфортным, есть и другие альтернативы.

«Билет на самолет из Москвы в Тюмень в среднем стартует от цены 5 000 руб., но опытные туристы смогут купить за эту стоимость билет в обе стороны. Время в пути около 2,5 часа из Москвы, 3 часа — из Санкт-Петербурга. Билеты на поезд также обойдутся от 3 700 руб. в одну сторону, в пути в среднем 1 день и 8 часов», — рассказала Александра Шарпан.

Тюмень — крупный город, где можно найти отель, гостиницу или хостел на любой вкус. Согласно данным поисковых запросов, есть предложения по размещению для семьи из трех человек от 1 800 руб. за ночь.

Тобольск

В городе, основанном в 1587 году, царит мистическая атмосфера: в нем расположено множество памятников архитектуры, старинный кремль, холмы и уникальная природа южной тайги. Несмотря на обширное городское пространство, природа вокруг остается почти нетронутой.

«Тобольск — историческая столица Сибири, столица самой большой сибирской губернии в Российской Империи, которая простиралась от Вятки до Камчатки, а в ведение Тобольской Епархии входила даже Аляска», — сообщила Александра Шарпан.

close 100% Кафе «Поварня» в Тобольске Василий Коваленко

Так как Тобольск находится в 250 километрах от Тюмени, два города идеально вписываются в вариант отдыха на выходных. За один уикенд семья сможет прочувствовать сибирский колорит и вернуться к повседневным делам.

От Тюмени можно доехать до Тобольска на брендированном пригородном поезде повышенной комфортности.

«Время в пути составит менее 4 часов, стоимость — от 500 руб.. Альтернатива — добраться на автобусе, стоимость будет чуть выше», — рассказала Александра Шарпан.

В Тобольске располагается единственный в Сибири каменный кремль. В крепости действует не только музей, но и духовная семинария для школьников и студентов.

В «Поварне» на территории кремля всей семьей можно продегустировать старинное русское лакомство — расстегаи. Дети будут в восторге и от другого блюда — ромовой бабы по рецепту XVII века за 150 рублей.

Недалеко от крепости располагается Тюремный замок. До 1989 года он был как самостоятельной тюрьмой, так и перевалочным пунктом каторжников вглубь Сибири. Здесь сохранились вышка смотрителей, прогулочные карцеры и разные виды камер, в которые помещали осужденных в зависимости от наказания.

Несмотря на, казалось бы, мрачные интерьеры, сотрудники музея постарались сделать экспонаты как можно более интерактивными и наглядными. В музее предлагают пройти квест, поэтому детям точно здесь понравится.

Ресторан «Дворцовая» отлично подойдет для семейного обеда перед посещением достопримечательностей. Здесь подают салат с цыпленком, паштеты и нежнейший чизкейк. Средний чек в заведении — от 1 500 руб..

После обеда можно посетить дом-музей семьи Николая II. В нем гости увидят множество редчайших снимков цесаревичей. Дело в том, что один из их учителей в свободное время занимался фотографией, и благодаря ему сохранились снимки царской семьи. В этом доме Николай II, его жена Александра Федоровна и дети провели в ссылке последние 9 месяцев жизни.

«Мы не говорим о хорошем и плохом, мы здесь говорим именно о семье и об их жизни», — отметил гид Денис Иванов.

Действительно, каким бы ни было отношение к последней царской семье, дом-музей следует посетить, так как здесь можно узнать о быте того времени, осмотреть сохранившиеся комнаты и выйти на большой балкон, откуда открывается вид на кремль.

close 100% Тобольский Кремль Василий Коваленко

Если Тюмень может гордиться нефтью и минеральными источниками, то предмет гордости Тобольска — косторезные изделия. Здесь создают разнообразные подвески и фигуры из рогов лосей, зубов кашалотов и бивней мамонтов. Для посещения доступны косторезная фабрика или же «мастерская Минсалим», названная в честь знаменитого резчика и коренного сибиряка, который самостоятельно проводит экскурсии.

Самой семейной достопримечательностью города является парк Тобол. Здесь находилась съемочная площадка одноименного фильма. В парке дети смогут поездить на лошади, участвовавшей в съемках, а взрослые — узнать у гида о работе актеров и постройке реалистичных декораций. Сюда приглашают за видами и необычной атмосферой.

Деревянные здания расположены в низине холмов, в большинство построек уже пускают посетителей, так как декорации укреплены, чтобы выдержать не только несколько актеров, но и экскурсионную группу.

Если хочется посмотреть Тобольск за два дня, можно остановиться в хостеле или гостинице.

«Стоимость порадует: хостелы стоят от 700 руб., отели — от 2500 руб.. Среди рекомендаций: гостиница «Георгиевская», «Сибирь» — в пешей доступности от главной достопримечательности Тобольска — кремля, комфортный хостел «Буква», — заключила Александра Шарпан.