Создать спутник и агроровер, освоить кузнечное дело: какие навыки можно получить в школе

Получить первый опыт в ракетостроении, освоить конструирование спутников, разобраться в основах генной инженерии можно и до поступления в вуз. Как это сделать и кому из школьников открыты такие возможности, обозреватель «Газеты.Ru» спросила у ученых и основателей проектов, которые помогают подросткам обзавестись самыми разными компетенциями уже к окончанию школы.

Сконструировать и запустить ракеты

Проект «Братья Вольт» (Voltbro) нацелен на образование в области современной робототехники и ракет. Основные участники проекта — ребята с 12 до 17 лет, студенты, преподаватели и научное сообщество. Школьники и студенты делают наборы для строительства гидропневматических ракет, которые можно запускать в рамках школьного двора, обучаясь компетенциям инженера-конструктора, инженера-схемотехника и инженера-программиста.

«Младшие школьники с 5-го по 8-й класс учатся конструировать гидропневматические ракеты в рамках всероссийского ракетостроительного чемпионата «Реактивное движение». С 9-го по 11-й класс они начинают делать уже твердотопливные ракеты, а также знакомятся с робототехникой в профиле «Аэрокосмические системы» Национальной технологической олимпиады и конкурсе «Космическая робототехника — роверы» федеральной программы «Дежурный по планете», — говорит ведущий инженер НИИ механики МГУ, сооснователь Voltbro Антон Рогачев.

Для сельских школ Voltbro внедряет новую номинацию «Агророверы» на конкурсах АгроНТИ для 5–11-х классов. Основатели проекта уже провели пробный конкурс на базе Тимирязевской академии и сейчас будут продвигать его во все университеты агропромышленного комплекса России.

Проекты «Братьев Вольт» проходят при поддержке НИИ механики МГУ имени М.В. Ломоносова, компании «Иннопрактика», госкорпорации «Роскосмос», Фонда содействия инновациям, Фонда «Талант и успех» и Кружкового движения.

close 100% Ровер Константин Климов/Пресс-служба проекта «Братья Вольт»

Разобраться в основах генетики

«Easy Genetics» — проект фонда «Поддержка проектов в области образования» и Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН. Цель проекта — рассказать о генетике простым языком. В рамках него сформировано сообщество, где молодые ученые за одну, максимум полторы минуты рассказывают, что такое генетический код, как сделать съедобную модель клетки, помогают решать задачи о законах наследственности в ЕГЭ по биологии. Вся информация проверяется коллективом молодых ученых — кандидатов биологических наук. Руководитель проекта Сергей Седых также известен как руководитель профиля «Геномное редактирование» Национальной технологической олимпиады.

Где же публиковать видео о генетике? Там, где их посмотрят школьники, а именно в Tik-Tok и во «ВКонтакте». Школьники и студенты давно жаловались ученым, что этим платформам не хватает научного и научно-развлекательного контента, и там он будет более чем уместен.

«Проект реализуется на средства президентского гранта, президент еще в 2020 году дал поручение развивать генетику и генетические технологии, — рассказывает Сергей Седых, — Сейчас мир устроен так, что именно генетики должны помочь аграриям решить проблемы производства продовольствия. Попросту нет такого количества земель, чтоб прокормить все голодающие рты. А вот технологии, чтоб сделать это, существуют, и, конечно, работать над ними предстоит тем, кто сегодня приближается к последнему звонку в школе и кто выбирает будущую профессию. Мы не сомневаемся, что генетик — это профессия будущего, мы будем стараться рассказать им о том, что генетика суперинтересна и важна. И будем делать именно там, где они смогут нас увидеть, мы будем говорить с ними на том языке, который они поймут. У нас уже есть ребята, которые, посмотрев достаточно простое, легкое видео, заинтересовались и получили гораздо более глубокие и научные материалы», — отмечает ученый.

Сегодня на канале «Изи дженетикс» в ВК вышло уже более 50 видеороликов (в общей сложности будет снято 200 видео) — они выходят каждый день с понедельника по пятницу — по разным темам, например, «Просто о сложном», «О выдающихся генетиках», «Развенчание мифов или ученый против», «Открытия, изменившие мир».

close 100% Проект Easy Genetics Пресс-служба Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН

Сконструировать спутник и запустить его в космос

Конструктор спутника «Интросат» производства компании «Образование будущего» — отечественный образовательный проект, позволяющий школьникам и студентам изучать основы космической техники, пробовать себя в роли разработчиков космических аппаратов и их бортовых систем в стенах детских технопарков, школах и на проектных сменах в образовательных центрах.

«В современный век технологий обычные рассказы с формулами школьников не могут впечатлить. Чтобы глубже погрузиться в тематику космической инженерии, им просто необходимо пробовать своими руками собирать прототипы спутников и программировать их системы управления. Да, это не многотонные спутники, которые все привыкли видеть в исторических фильмах. Речь идет о спутниках популярного формата CubeSat 1U (1 юнит), размерами от 10 см х 10 см х 10 см и массой около 1 кг. И из этого стандартизованного форм-фактора можно преобразовать в спутник большого размера — 2U, 3U, 6U в зависимости от научных и технологических задач. В свободном объеме можно размещать научную аппаратуру и эксперименты, датчики. И самое главное, что в проработке этих экспериментов могут участвовать школьники», — объясняет инженер, руководитель отдела развития ООО «Образование будущего» Илья Овчинников.

В процессе подростки осваивают инженерные компетенции, позволяющие применять их во всех отраслях науки и технологий.

Команда проекта развивается в направлении разработки маленьких одноплатных спутников-конструкторов, на базе которых школьники смогут продумывать системы отделения, взаимодействие между спутниками и организацию связи между материнским аппаратом формата CubeSat. Но самое главное, что они могут придумать свой эксперимент и воплотить его для запуска в космос.

«Наша команда инженерно-методической компании «Образование Будущего» — энтузиасты космонавтики — выпускники МГУ им. М.В. Ломоносова, Московского авиационного института и МГТУ им. Н.Э. Баумана. Мы проводим лекции, разрабатываем методические материалы и инженерное оборудование, позволяющее школьникам и студентам прикасаться к космической инженерии, определиться с профессией как можно раньше, ну и, конечно, возродить любовь к космонавтике у нашей молодежи», — говорит Овчинников.

close 100% Спутник CubeSat 1U Пресс-служба ООО «Образование будущего»

Попробовать себя в новой профессии, не покидая стен класса

В ноябре прошлого 2021 года школьницы из Свердловской области решили помочь сверстникам в выборе будущей профессии и создали прототип VR-приложения для профориентации. Основная идея проекта в том, что абитуриент может комфортно и безопасно погружаться в процесс работы и пройти стажировку, не выходя из комнаты: достаточно надеть VR-очки и взять в руки контроллеры.

Сейчас с помощью VR-приложения пользователи могут научиться кузнечному делу. Так девочки хотели показать, что профессия, знакомая многим по фильмам и сериалам и кажущаяся довольно простой, в реальности опасная и трудная в освоении. Вторая причина, по которой они выбрали кузнечное дело, связана с тем, что обе основательницы проекта родом из промышленного города, где куют «крылатый» металл титан, и про его производство они знают не понаслышке.

«Как школьник может пойти обучаться на ту или иную специальность, если даже не представляет, чем там будет заниматься? – рассуждает создательница проекта – Нам кажется, только виртуальная реальность может максимально передать суть и атмосферу профессии. Главный ее плюс – низкий порог входа и простота, то есть абитуриент не будет долго разбираться, что к чему, и сразу начнет свой первый рабочий день».

Впервые проект был представлен на инженерном акселераторе «Мастерская. Салда 2.0». Юные разработчицы получили поддержку Фонда «Эмпатия» на реализацию полноценного VR-приложения для профориентации, в котором абитуриенты смогут познакомиться с самыми разными специальностями. Основатель фонда Михаил Шелков решил помочь не только проекту, но и отметил успехи одной из его основательниц специальным грантом.

close 100% VR-приложение для профориентации Пресс-служба Фонда «Эмпатия»

Преодолеть «языковой барьер» и выучить английский с помощью виртуального помощника

Российские разработчики екатеринбургской компании «ВИАР СУПЕРСОНИК» и методисты Центра национальной технологической экспертизы представили педагогическому сообществу диалоговый тренажер VARVARA. Приложение для VR-шлема создано, чтобы ученики средней школы практиковали английский язык в виртуальной реальности и преодолели «языковой барьер».

Использование технологии виртуальной реальности в школе предполагает наличие специального оборудования — VR-шлема. Устройство надевается на голову ученику. В шлеме школьник погружается в 3D окружение, что означает буквально следующее — куда бы ни посмотрел обучающийся, везде вокруг него будет виртуальный фон.

Приложение VARVARA может перенести ученика в спортивный зал, кафе быстрого питания, картинную галерею, отель или магазин одежды. После загрузки приложения ученик знакомится со своим виртуальным помощником Варварой. Именно она проводит инструктаж, как именно нужно работать с приложением, и подсказывает, что говорить при прохождении учебных модулей.

На данный момент диалоговый тренажер содержит 35 учебных модулей для тренировки различных ситуаций. Ученики могут не только начать говорить на английском языке при помощи VARVARA, но и подготовиться к устным проверкам в ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Главная цель приложения — научить ребенка свободно говорить как минимум на несколько тем.