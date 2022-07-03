«Гостеприимная» родня потребовала оплатить еду, электричество и даже стиральный порошок»

Для многих летний сезон – время не только для отдыха, но и для встреч с родственниками. Читательница «Газеты.Ru» анонимно рассказала, как поездка к сестре обернулась семейным конфликтом.

Мои отношения с сестрой никогда не были ровными, очень уж мы непохожие. Мама всегда удивлялась, как в одной семье выросли две такие разные девочки. Я – вспыльчивая, но отходчивая, эмоциональная, импульсивная. Сестра Таня – с ранних лет рассудительная, спокойная и практичная.

Есть такой известный эксперимент с зефиром: детям предлагали на выбор получить немного сладостей прямо сейчас или чуть больше – после короткого ожидания. Когда эти дети повзрослели, то умеющие ждать оказались более успешными, чем нетерпеливые.

Думаю, если бы в этом эксперименте участвовала Татьяна, она бы отказалась от зефира на неделю, а потом получила целый ящик. Но при этом более успешной, по крайней мере, финансово, выросла я. Видимо, это и стало причиной такой бурной реакции.

Свои люди, сочтемся

Два года назад муж Тани получил в наследство небольшой, но вполне симпатичный дом в Подмосковье – на берегу реки, рядом с бором. Год они делали в доме своими силами ремонт, а мы, по мере возможностей, по-семейному помогали. То что-то из мебели купим, то мой муж и сын приедут помочь починить забор. Таня искренне, как мне тогда казалось, благодарила и постоянно повторяла, что как только обустроится, позовет всех в гости. «Бывшая мужа приехала, чтобы вымыть унитаз у нас дома»: вторая жена о бесцеремонности первой Согласно опросу ВЦИОМ, 27% россиян считают, что разводиться можно только тогда, когда семья уже фактически... 25 июня 08:11

Весной она пригласила на новоселье – мы жарили шашлыки, гуляли, а вечером смотрели на звезды через подаренный нами на новоселье телескоп. Идиллия, да и только! В июне у меня был отпуск, но посмотрев на безумные цены в отелях и летних лагерях, я поняла, что для нашего бюджета это чересчур. Сидеть в четырех стенах не хотелось, и я вспомнила предложение сестры как-нибудь приехать в гости.

Сначала мы подумывали поехать дня на четыре: купили подарки, фрукты, сладости, собрали сумки, и муж отвез нас к Татьяне.

Время пролетело незаметно, погода была хорошая, дети играли с двоюродным братом и сестрой, а не ходили на голове, как в Москве, и я попросила у Тани разрешения остаться еще на неделю.

Она, как я сейчас понимаю, без особого энтузиазма согласилась – мол, тяжеловато, ну да ладно. И это при том, что я старалась помогать и участвовать в организации быта по мере сил – то завтрак приготовлю, то посуду помою. У моих детей хороший аппетит, поэтому я от чистого сердца несколько раз предлагала сестре поучаствовать в покупке продуктов, но Татьяна повторяла с улыбкой «свои люди, сочтемся». Кто же знал, что она действительно все считала!

Не на чай приехали

Последний день перед отъездом прошел очень душевно – мы смотрели старые альбомы, вспоминали детство. В какой-то момент я расчувствовалась и даже прослезилась – как хорошо у родных людей.

А утром «родные люди» в лице сестры положили мне на стол аккуратненькую таблицу – не лень было делать. В ней были посчитаны траты за все десять дней: йогурты и печенье для детей, кофейные капсулы из расчета 5 штук в день – а ведь сестра сама хвасталась новой кофеваркой и уговаривала попробовать разные вкусы, траты на энергию и воду (в поселке она дорогая, сама понимаешь) и даже стоимость стирального порошка. Общая сумма – 10 тысяч 537 рублей. Спасибо, что не с копейками!

Я подумала, что это шутка – у Тани всегда было не очень с чувством юмора – но сестра была настроена серьезно. Мол, на день – это гости, а если на полторы недели – то траты как у хозяев.

Дальше пошли какие-то народные мудрости про табачок врозь, но я не выдержала – перевела 11 тысяч с припиской «ты не посчитала туалетную бумагу», собрала детей и уехала.

С сестрой после такой мелочности общаться не хочу и не буду, хотя мама и на ее стороне: Таня просто бережливая и ничего сверх не взяла. А мне всегда казалось, что отдых у близких – это не бронь номеров в отеле, и если мне захочется отдохнуть за деньги, то я и поеду туда, где все включено, а не на дачу-развалюшку, где мне и детям считают каждую чашку чая и попрекают печеньем.