«Мне еще рано становиться бабушкой»: что делать, если подросток привел ночевать подругу или друга

Многие влюбленные подростки обоих полов стремятся привести домой своего парня или девушку. Что делать, если гость или гостья собирается остаться на ночь в вашем доме? О том, как в такой ситуации поступить родителям, «Газете.Ru» рассказали психологи и сексологи.

«Нарушайте уединение пары, советуйте воздержаться»

Кристина Хабарова, психолог:

— Для большинства родителей ребенок-подросток — все равно еще ребенок. Как бы взросло подросток ни выглядел и ни вел себя, он все равно еще зависим от взрослых, и родители несут за него ответственность.

Когда ваш подросток приводит свою половинку к вам домой и ставит перед фактом, что он или она остается ночевать, не воспринимайте это в штыки. Даже если у вас жесткие границы и вы соблюдаете личное пространство. Выдохните и постарайтесь без агрессии пообщаться с подростками: пригласите за стол, расспросите о банальных вещах, но без фанатизма и не в формате допроса.

Поговорите о недалеких планах, как будто бы ваш ребенок привел сестру или брата.

Создайте дружелюбную атмосферу и расспросите парня или девушку вашего ребенка, не против ли его/ее родители ночевки в чужом доме. В дальнейшем стоит обменяться контактами с родителями избранницы или избранника вашего сына или дочери.

Вы понимаете, что дело может не ограничиться чаепитием, между юными влюбленными может случиться половой акт.

Лучше не дать этому случиться и предотвратить этот момент ненавязчиво: нарушайте уединение пары, посоветуйте воздержаться.

Наедине со своим ребенком вы можете свободно обсудить тему секса. Но только наедине и без лишних подробностей. Обсуждайте средства контрацепции и защиты, поясняйте, что это в первую очередь обеспечивает безопасность здоровью.

«У вас есть право запретить или отнестись с пониманием — решать это только вам»

Ольга Романив, семейный психолог:

— Однозначного рецепта в этой ситуации нет и быть не может, потому что все зависит от семьи, воспитания, взглядов как родителей, так и самого подростка. Родители-либералы отнесутся к такой ситуации, скорее всего, с пониманием. «Если подросток живет «по-взрослому», пусть сам себе зарабатывает на презервативы» Одни родители считают, что выдавать подросткам презервативы нужно обязательно – это их безопасность... 24 апреля 00:02

Многие видели новый сезон «Секса в большом городе» под названием «И просто так», где сын Миранды — подросток и практически уже живет с девушкой-ровесницей в родительском доме. Родители, несмотря на то, что им это не особо нравится, стараются быть прогрессивными и относиться с пониманием к физиологическим потребностям своего сына.

Но есть и другие родители — в душе консерваторы, для которых важны ценности, соблюдение приличий, семейных традиций. Таким родителям сложно относиться с пониманием к тому, что подросток привел переночевать девушку/парня.

Обе позиции имеют право на существование, и ни одна из них не является плохой или хорошей, поэтому каждый родитель вправе придерживаться своих взглядов на отношения.

Если так произошло, что вы относите себя к консерваторам, а подросток привел с ночевкой подружку, наверное, стоит подумать о том, что вы что-то упустили в предыдущие годы, когда занимались его воспитанием. Остается надеяться, что вы заранее объяснили своему ребенку все про защищенный секс и незапланированную беременность, а также рассказали ему о том, что совместные ночевки подразумевают отношения, а они в свою очередь — ответственность сторон. Подобную беседу можно провести и в тот момент, когда обнаружилось, что к вам домой пришли с ночевкой.

close 100% Michael Kolvenbach/Global Look Press

Причем в этом случае беседа может быть уже для обоих участников мероприятия.

Раз ночевка планируется в вашем доме, значит, у вас как у родителей и собственников жилья есть право наложить на эту идею вето, если вам это не нравится. Или отнестись к ситуации с пониманием, как Миранда, и обеспечить подростков средствами защиты — решать это только вам. При этом, напомню, что возраст сексуального согласия в РФ по закону — 16 лет.

Если у вас дочь, то я не вижу большой разницы в отношении к ситуации: и девочки, и мальчики должны иметь представление о сексе и о его последствиях. И поскольку мы живем в России, где большинство детей воспитывается мамами, осознавать последствия незащищенного секса девочкам нужно очень четко.

«Если разрешаете ночевать, то сразу обозначьте, на каких условиях»

Андрей Булах, врач-сексолог, вице-президент Профессионального объединения врачей сексологов:

— Нужно смотреть на конкретную ситуацию. Одна история, когда подросток говорит: «Ей негде переночевать, можно переночует у нас?» В соседней комнате на отдельной постели. И совсем другая, если звучит: «Она будет сегодня спать со мной».

Важно учитывать, сколько подросткам лет, какие отношения между ними, знают ли родители об этом и как относятся, давно ли эти отношения длятся или «сегодня познакомились». «Мужчины ищут красоту и эмоции, женщины — ум и безопасность»: как сейчас знакомятся люди старше 30 По наблюдениям российских психологов, одиноких людей сегодня особенно много. С чем это связано? Кто... 20 июня 11:35

В любом случае подобные вопросы подросток должен обсуждать со старшими, так как ответственность за возможные негативные последствия лежит на родителях.

Как себя вести родителям? Идеальный вариант — поговорить на эту тему с подростком заранее. Как правило, при доверительных отношениях такие разговоры проходят легко и спокойно, а вероятность таких неожиданных ситуаций с ночевками намного снижается.

Но даже если доверия между родителями и ребенком недостаточно, все равно полезно обозначить свою позицию на эту тему. Потому что именно родители несут ответственность за то, что происходит в их доме.

Разрешать или нет ночевать у вас подруге сына — решать вам, родителям. Если да, то обозначьте, на каких условиях. У всех разные границы допущения: от строгого «Она будет спать отдельно, и я буду это проверять» до свободного «Ребята, все хорошо, только предохраняйтесь. Нам еще рано становиться дедушкой и бабушкой!»

close 100% uwe umstatter/Global Look Press

«Если решили отказать, то сделайте это наедине, чтобы не ставить в неловкое положение обоих подростков»

Ирина Барбат, сексолог:

— Хорошо такие вопросы обсуждать с подростком «на берегу», в целях профилактики. Тогда все будут понимать, как в определенных ситуациях действовать. Что следует проговорить: можно ли вообще подростку приводить к себе домой подруг или друзей на ночевку; как ребенок должен заранее это согласовать с родителями; что сын или дочь знают о сексе и контрацепции.

Если по каким-то причинам таких разговоров не было, и подросток поставил перед фактом, приведя подругу ночевать, то, как говорил Карлсон: «Спокойствие и только спокойствие».

Как на такое реагировать:

1. Вдох-выдох, посчитать мысленно до десяти и обратно, желательно на английском языке. Это даст возможность бурным эмоциям снизить свой накал. И поможет в первые минуты дать адекватную реакцию.

2. Попросить своего подростка уединиться и выяснить, почему не предупредил и что они планируют делать.

3. Позвонить родителям гостя или гостьи и узнать их мнение.

Если по итогам этих разговоров нет существенных причин для категоричного отказа, то еще раз наедине проговариваете бытовые моменты, напоминаете про презервативы, а лучше — даете их сами.

Если вы не согласны с таким решением подростка, то тактично скажите ему об этом. Желательно наедине, чтобы не ставить в неловкое положение обоих подростков. Объясните свое решение спокойно с приведением обоснования, чтобы подросток понял суть вашего отказа.

Гендерного различия между мальчиком-подростком или девочкой-подростком нет в данной ситуации. Рекомендации общие. Вопросами полового воспитания следует заниматься, начиная с того возраста, когда у ребенка появляются об этом вопросы, или с того, когда тело ребенка начинает меняться. Это сохранит доверие между вами, а также станет отличной профилактикой заболеваний, раннего секса, нежелательной беременности.