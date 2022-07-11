«Быть парнем, с которым никто не хочет заниматься сексом»: какие звезды долго не лишались девственности

В подростковом возрасте, когда начинают бурлить гормоны, многие подростки пытаются как можно раньше вкусить запретный плод. Джонни Депп потерял девственность в 13 лет, а Анджелина Джоли — в 14, как утверждали актеры в своих интервью журналам Rolling Stone и OK!. Однако в шоу-бизнесе есть и «стойкие солдатики». В подборке «Газеты.Ru» — 6 звезд, потерявших девственность после 18 лет.

Джессика Альба — в 18 лет

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41-летняя актриса Джессика Альба отличалась рассудительностью в подростковом возрасте. Как призналась девушка в интервью Cosmopolitan, до 18 лет она не встречалась с парнями.

Кроме того, ей хотелось потерять девственность именно с любимым человеком. Им и стал первый жених актрисы, с которым она позже разошлась.

«Мне было 18, когда я начала с ним встречаться. Я была девственницей. Я знала, что хочу влюбиться в первого человека, с которым пересплю, потому что для всех, кого я знала, первый опыт близости заставил чувствовать себя дерьмом. Так что я хотела быть очень осторожной», — призналась Джессика Альба.

Анастасия Волочкова — в 19 лет

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46-летняя артистка Анастасия Волочкова призналась в интервью во время выпуска «Осторожно, Собчак» на YouTube, что лишилась невинности уже после совершеннолетия.

«Первая сексуальная жизнь началась в 19. Поздновато, да, для женщины?» — ответила балерина на вопрос о том, во сколько лет у нее случилась близость с мужчиной. «Я иногда, правда, хочу поменьше»: 7 самых интимных высказываний звезд Недавно Анна Седокова в ходе YouTube-шоу «Дерзкая готовка с Ляйсан» призналась Ляйсан Утяшевой, что... 26 июня 08:13

Как добавила Волочкова, в интиме очень помогают ее навыки в растяжке. Кроме того, артистка призналась, что ее зря обвиняют в том, что у нее ненастоящая грудь.

По ее словам, она начала расти только после потери девственности.

«У меня когда началась движуха в сексуальной жизни, начала расти грудь», — заявила Волочкова.

Джо Джонас — в 20 лет

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32-летний певец и музыкант, супруг звезды сериала «Игра престолов» Софи Тернер, достаточно поздно потерял девственность. Об этом он рассказал в интервью изданию Vulture.

Как объяснил актер, он и его брат в подростковом возрасте посещали церковь, где им предложили носить кольца целомудрия. Через несколько лет Джо Джонас решился прервать принесенный обет непорочности до свадьбы.

«Мы решили снять кольца. Я потерял девственность, когда мне было 20. Я рад, что дождался нужного человека», — поделился музыкант.

Как добавил певец, он не раз позволял себе встречаться со своими фанатками. Потом актер стал понимать, что все его действия могут отразиться на его репутации, поэтому стал более осмотрителен.

Александр Ревва — в 20 лет

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47-летний комик и шоумен в реальной жизни снимает с себя образ сердцееда, привычный публике. Как поделился актер с ведущим шоу «Я себя знаю» на YouTube Азаматом Мусагалиевым, у него было много комплексов, и он решился на первый половой акт только в 20 лет.

«Мне до 20 лет было стыдно. Очень. Я был такой закомплексованный, закрытый, а потом — пам! — я потерял девственность. В 20, да, представляешь?» — поделился шоумен.

Подробности он раскрывать не стал и постарался перевести тему. Но Ревва добавил, что до сих пор продолжает изучать себя.

Брук Шилдс — в 22 года

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57-летняя звезда «Голубой лагуны» лишилась девственности только в 22 года. Как отметил журнал People, актрису долгое время называли «самой знаменитой девственницей cоременности».

Как вспоминает Брук Шилдс в своих мемуарах, ей приходилось отключать все свои сексуальные желания и потребности из-за матери, которая требовала все ей рассказывать.

Первый сексуальный опыт актрисы оказался довольно смазанным.

«Я свалилась с него и убежала. Я была совершенно голой и неслась по коридору, как будто только что украла чей-то бумажник», — цитирует People мемуары актрисы.

Крис Мартин — в 22 года

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45-летний музыкант и экс-супруг Гвинет Пэлтроу в детстве даже сомневался в своей сексуальной ориентации. Когда он определился, что ему нравятся девушки, на личном фронте долгое время было без перемен.

«Были религиозные проблемы и тому подобное. У меня были сложные времена с девушками. Я попадал в ловушку дружбы много-много раз», — поделился музыкант в интервью с журналом Rolling Stone.

Как добавил Крис Мартин, его очень раздражало то, что он всегда оказывался во френдзоне.

«Быть парнем, с которым никто не хочет заниматься сексом. Я не хотел быть человеком, который заставляет всех смеяться», — добавил актер.