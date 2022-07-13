«Для многих секс – процесс, которым можно заниматься только под одеялом»

Корреспондентка «Газеты.Ru» поговорила с соосновательницей Kinky Party, секс-просветительницей, секс-коучем Таисией Бланш о том, кто и зачем ходит на секс-вечеринки, почему туда нельзя в джинсах и чего стоит ждать от первого посещения.

– Как возникла идея проводить секс-вечеринки в Москве?

– С Татьяной Дмитриевой, второй из соосновательниц серии инициатив Kinky Russia, меняющих культуру секса в стране (одна из них, Kinky Party, стала первой в России), мы познакомились на курсах французского – мне нужно было подтянуть язык для стажировки во Франции. Позже я увидела в социальной сети, что Таня делает проект Sexprosvet18+, лекции о сексе от проверенных экспертов.

Тема секса мне интересна, я полностью согласна с тем, что просвещение в этом вопросе необходимо.

По профессии я режиссер, закончила ВГИК, делала кино, и среди прочего сняла короткометражный фильм про женщину, которая пережила травму насилия, о том, как она с этим справляется. «Я на своем пути таких любителей спермы не встречала»: сексолог об изменах, сексе в браке и значении размера Накануне 8 июля — Дня семьи, любви и верности — корреспондент «Газеты.Ru» спросила сексолога... 08 июля 00:05

Мне показалось, что фильм может подойти для проекта Тани, мы встретились в кафе и, среди прочего, она рассказала, что хотела бы делать секс-вечеринки. Я как раз уже бывала на таких вечеринках за границей, и это был потрясающий опыт, меняющий жизнь.

В России я на тот момент ничего подобного не встречала. Да, существовали фетиш и БДСМ-вечеринки, свингер-клубы, но по ценностям они были совсем другие. Вход для мужчин дорогой, для женщин – бесплатный, и предполагалось, что женщина чем-то обязана.

Это создавало неприятную динамику, делало интимные отношения товаром, предметом торга. Женщины приходили нарядными, а мужчины могли надеть набедренную повязку из простыни – вот и весь костюм.

В общем, такой секс в патриархальном обществе, когда женщина чувствует себя вещью – в подобной атмосфере странно говорить о возбуждении.

На вечеринках за границей я осознала, что бывает иначе: там царили карнавал с хорошей музыкой и строгим дресс-кодом, и культура согласия, когда никто не пытается вступить с тобой в интимный контакт или просто дотронуться без твоего желания.

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Поэтому первое, что мы обсудили с Таней – правила культуры активного согласия, с которой в России, к сожалению, знакомы не все. Правила звучали так:

1. Захотелось – спроси.

2. Не нравится – откажи.

3. Нет – значит, нет, только активное озвученное согласие является руководством к действию.

– Для чего, как вам кажется, люди чаще приходят на Kinky Party? За сексом, впечатлениями или просто повеселиться и потанцевать?

– На наших вечеринках можно все, но в рамках уважения границ других людей. Говоря «можно все», мы имеем в виду не столько разнообразный секс, сколько разнообразное поведение. Можно прийти в любом костюме, можно реализовать какие-то свои фетиши, привести партнера на поводке, попробовать какую-то новую практику.

Можно – но не необходимо, никто не обязан делать что-то эдакое. Кому-то комфортнее просто понаблюдать, потанцевать, познакомиться.

Все приходят решать разные задачи, и секс не должен быть во главе угла, иначе он становится недобровольным.

Мы часто пишем, что ты можешь на одну ночь надеть маску и стать кем-то другим или сбросить все маски и стать собой. В этом много правды. Я слышала, как люди придумывают себе альтернативного персонажа, представляются другим именем. На время становятся иным человеком, более раскрепощенным, сексуальным, страстным.

Для многих секс – сложная и табуированная тема, процесс, которым можно заниматься только под одеялом в темноте. И у мужчин, и у женщин есть комплексы по поводу своего тела, в вопросах того, как «правильно» и «неправильно» себя вести.

В итоге люди делают не то, что хотят, не следуют за своими истинными желаниями.

Наши вечеринки помогают раскрыться, нормализовать для себя секс, осознать, что нет шаблона, как «надо». Есть желания и есть возможность их воплотить – уважая границы других людей. И это самое главное, за чем к нам приходят.

Далеко не все хотят заняться сексом с незнакомцем – есть пары в моногамных отношениях, которые взаимодействуют только друг с другом, или те, кто ищет третьего.

Kinky Party – это пространство без осуждения, никто не скажет: «Фуу, чем вы таким занимаетесь».

Возможно, вежливо откажут – нет, неинтересно, возможно – согласятся.

Kinky Party учит отказывать, принимать отказы, адекватно воспринимать разнообразие фетишей, желаний и никого не осуждать.

– Существует ли какая-то профдеформация у людей, связанных с сексуальными практиками?

– Не знаю, можно ли назвать это профдеформацией… Я бы отметила адекватное отношение к сексу вообще и к своей сексуальности, умение называть вещи своими именами без ухмылок и стеснения, открытость ко всему новому, понимание, что секс – это глубокая бесконечная тема, которую можно изучать долго.

Секс – это не техники, не позы, а понимание, уважение, слияние, даже творчество. Люди, которые дошли до нашей вечеринки или стали мастерами практик, больше понимают себя и имеют меньше предрассудков.

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– Как вы относитесь к негативу в адрес подобных мероприятий вроде «это извращение какое-то», «это безнравственно» и прочее. Как вам кажется, чем может быть вызвана такая реакция?

– Я спокойно отношусь к негативу. Возможно, кто-то пережил травмирующий опыт, или в его семье было убеждение, что секс это что-то страшное, табуированное, или он вообще верит в телегонию.

Конечно, мы рассказываем про свои мероприятия, но никого не заставляем к нам приходить или разделять наши ценности. Наши вечеринки для тех, кто дозрел и сам дошел до них. Раньше мы проводили инструктаж для персонала – уборщиц, барменов, предупреждали, какой будет формат, чтобы не оскорбить ничьи чувства. Сейчас в этой сфере задействованы наши сотрудники, они знают, куда идут и что увидят.

– Как относятся к вашей работе ваши родные и друзья?

– Относятся хорошо, хотя сначала было непонимание и страх, и это нормально, когда речь идет о чем-то новом, неизвестном. Например, моя мама очень переживала, что я забросила режиссуру, понадобилось полгода, чтобы она убедилась, что у меня все хорошо, я занимаюсь нужными и важными вещами, зарабатываю деньги и не скатилась в бедность и разврат.

Друзья тоже воспринимают позитивно.

Думаю, если кто-то относится иначе, он просто отписался от социальных сетей, с прямым негативом или осуждением я не сталкивалась.

Наоборот, мне пишут бывшие одноклассницы или однокурсницы, говорят, что я занимаюсь крутыми вещами. Наверное, дело в том, что я изначально дружила с позитивными и адекватными людьми.

– Можно ли создать портрет «типичного посетителя Kinky Party»? Пол, возраст, профессия, семейное положение?

– Судя по опросам, к нам ходят очень разные люди. Если говорить о возрасте, то ядро – 25-35, хотя много людей старше, до 50-ти лет точно. Нижняя возрастная планка – 18 лет, наши вечеринки строго для совершеннолетних. «Желание загорать топлес довело нашу семью до развода» По статистике ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения), 22% россиян считают, что люди... 09 июля 09:19

Есть пары, которым хочется добавить в отношения огня, есть одиночки – например, те, кто развелся, или просто решил, что хочет заняться собой и своими желаниями. Часто люди приходят после психотерапии, где им помогли принять себя и понять, что их желания – это нормально

Что касается профессий, разброс огромный – ученые, студенты психфака и социофака, маркетологи, айтишники, творческие личности, бывают даже знаменитости.

Главное, что объединяет всех этих людей общая продвинутость в вопросах секс-просвета, знание и принятие своих желаний.

– Для чего нужен маскарадный формат и костюмы, что они дают? Вы действительно не пускаете посетителей в джинсах и футболках?

– Да, в джинсах к нам нельзя (смеется). Маскарадный формат – важная составляющая, она помогает почувствовать, что ты попал в потустороннюю атмосферу, где другие правила.

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Каждый, кто приходит на вечеринку, привносит в нее свою красоту и эстетику.

И это ни в коем случае не про какие-то общепринятые параметры внешности – красивый и худой – это хорошо, несимпатичный и нехудой – плохо (хотя на некоторых несовременных свинг-вечеринках есть и такое).

Мы за бодипозитив, все разные, но важно, чтобы человек постарался, готовясь к кинки, подумал над костюмом, приложил усилия – это формирует определенный пул тех, кто действительно заинтересован, и исключает случайных зевак, которые просто шли мимо и решили посмотреть, а что это за Kinky Party такая.

У нас довольно строгий отбор заявок еще до покупки билета – мы просим ссылки на социальные сети, чтобы убедиться в адекватности приглашенного.

Я часто слышала, что поначалу дресс-код отпугивает – искать, покупать, придумывать, но в процессе подготовки появляется особенная радость, как перед Новым годом в детстве, люди сами заряжают себя позитивной энергией. Костюмы дают возможность проявить свою индивидуальность так, как хочется. Мужчина может надеть платье и шпильки, и все нормально к этому отнесутся.

Женщина может одеться максимально сексуально и знать, что никто не решит: «Ты так вырядилась, значит, хочешь, чтобы тебя трогали».

Это идеально подходит тем, кому не близок патриархальный этикет: мужчина должен подойти первым и угостить коктейлем, а девушка тоже взамен что-то должна.

– Какой процент на вечеринках новичков и постоянных посетителей?

– В среднем – 50 на 50. Соотношение немного меняется в зависимости от формата. Например, на вечеринки со сложным дресс-кодом чаще приходят «старички», которым надоели маски кисок и портупеи.

На Kinky Soft, которые позиционируется как вечеринки для новичков, завсегдатаев меньше. У таких вечеринок более камерный формат: тише музыка, меньше людей, больше практик, упрощенный дресс-код.

– Чего стоит ждать, а чего нет, когда идешь на кинки впервые?

– У людей, которые не были на наших вечеринках, бывают очень странные представления о них, часто основанные на чужом негативном опыте от других мероприятий, вроде «я пришла нарядная, а меня тут же начали трогать и приставать».

К сожалению, у нас сейчас появилось много подражателей, которые пытаются копировать внешний формат, но не соблюдают культуру согласия. Некоторые даже название выбирают похоже на Kinky Party, но по сути это те же свингерские клубы, только с каким-то с дресс-кодом.

Есть предрассудки, что на Kinky Party ходят сплошь люди модельной внешности и обычным будет неловко, или наоборот – что здесь сплошь фрики. Конечно, и то, и другое неправда: у нас акцент на общих ценностях и общем позитивном вайбе, а не на параметрах.

Если вы идете на вечеринку с партнером, важно проговорить, что вы планируете попробовать, что, возможно, попробуете, а на что – табу.

Иначе в процессе может оказаться, что один пришел «просто посмотреть» а другой представил себя участником бурной оргии.

Тем, кто идет один, важно не настраиваться на какую-то конкретику: я сегодня встречу высокого брюнета и займусь сексом, а если нет – то все зря. Более перспективна установка: я хочу лучше узнать себя, попробовать говорить «нет», посмотреть на практики и понять, что подходит мне.