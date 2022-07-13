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Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
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Семья и Дети

Тест: что это за семейный советский фильм

Угадайте, какое это кино из СССР, по кадру

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стоп-кадр из фильма «Москва слезам не верит», стоп-кадр из фильма «Любовь и голуби»
Эти фильмы не раз пересматривал каждый россиянин. Персонажи из них стали культовыми, их слова разошлись на цитаты. Кадры из кинокартин растащили на мемы, так что с героями из этих фильмов заочно знакомы даже современные подростки. Сможете ли вы угадать советский фильм по одному кадру из популярных (и не очень) сцен? Проверьте силы в новом тесте «Газеты.Ru».

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