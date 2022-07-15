«Педофилы не дремлют»: с какого возраста дочери нужно надевать купальник на пляже

В советское время большинство маленьких девочек купались только в плавках – это было нормой. Сейчас в продаже много детских купальников, и перед многими родителями встает вопрос: «С какого возраста дочери пора надевать купальник с верхом для отдыха на общественном пляже?» Своим мнением с «Газетой.Ru» поделились психологи и сексологи. В конце статьи предлагаем проголосовать за тот ответ, который ближе вашей семье.

«Купальник нужно надевать с года, чтобы фото обнаженного ребенка не попало в Сеть»

Елена Сидоренко, психолог, медиатор, ведущая групп для родителей по психологической адаптации детей к детскому саду и школе:

– Мое мнение как психолога: дети любого возраста в общественных местах не должны быть обнаженными.

С года мальчикам на пляже обязательно надо быть в плавках, девочкам – в купальнике, закрывающем грудь. Почему это так важно:

– гигиена ребенка;

– границы тела ребенка;

– границы окружающих;

– защита груди от солнца;

– исключение провокации недетских игр (после трех лет возрастает интерес детей к интимным частям тела);

– предотвращение попадания фотографий обнаженных детей на недетские сайты (педофилы не дремлют).

Порой дети сами стесняются ходить обнаженными на пляже, но родители или чаще бабушки их высмеивают словами: «Что там тебе скрывать?», «Еще ничего не выросло» и так далее. Это касается не только пляжа, но и дома. Не позволяйте себе и другим членам семьи ходить дома нагими либо в нижнем белье при детях на постоянной основе.

До двух лет ребенка мало интересует кто-то, кроме него самого. После двух лет ребенок начинает замечать строение тела других людей, их различия. Уже в этом возрасте необходимо исключить хождение по дому обнаженными. Телесная открытость родителей может исказить в сознании ребенка правила приемлемого поведения в обществе. Дети, воспитанные в таких семьях, не имеют личных границ, нарушают границы других, не имеют чувства стеснения.

«Девочке стоит надевать купальник после двух лет с целью обучения половой безопасности»

Любовь Климова, психолог, специалист по половому воспитанию, автор книги для девочек «Все, что ты хотела узнать о переходном возрасте»:

– В этом вопросе нет единого мнения среди родителей и специалистов.

Как эксперт в сфере полового воспитания я опираюсь на базовые правила, связанные с понятиями «интимность» и «половая безопасность». Это так называемые правила нижнего белья. Примерно с двух лет родителям рекомендуется постоянно проговаривать и изучать эти правила с ребенком в любой подходящей ситуации. Так, одним из правил является следующее: важно объяснять детям, что части тела, которые находятся под нижним бельем (трусики, маечка, купальник для девочек) – это интимные части тела. Они принадлежат только ребенку. Нельзя позволять никому смотреть, трогать и фотографировать их. Исключением является осмотр у врача или гигиенические процедуры с помощью родителей.

Поэтому после двух лет стоит надевать девочке купальник.

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«Ношение купальника с двух-трех лет поможет осознавать свою половую принадлежность»

Елена Кондрашева, психолог, директор Центра сексуального образования Secrets в Санкт-Петербурге:

– Все очень просто: чем раньше (с двух-трех лет), тем лучше.

Во-первых, это безопасность ребенка и гигиена. Дети любят играть на пляже, садиться на песок и резвиться в воде, где много бактерий, и конечно же, в силу возраста, не думают о соблюдении чистоты. Поэтому лучше защитить малышку купальником. Также необходима защита от солнца – крем с высоким содержанием SPF (лучше водостойкий) и головной убор.

Во-вторых, ношение купальника поможет ребенку лучше осознавать свою половую принадлежность и избежать излишнего любопытства других детей. Понимание границ в особенности там, где это касается интимных частей тела, особенно важно укреплять с раннего возраста.

В-третьих, одежда или купальник – это защита от лишнего привлечения внимания взрослых с недобрыми намерениями и педофилов. Даже если ребенок находится под присмотром, в купальный сезон на пляжах города отдыхает большое количество разных людей, а в толпе даже самому ответственному родителю легко потерять бдительность.

«Купальник с верхней частью нужно надевать с трех лет – для усвоения «правила нижнего белья»»

Каролина Путинцева, психолог-сексолог:

– Начинается половое воспитание в возрасте двух-трех лет – с названия половых органов и правил гигиены. Как правило, к пяти-шести годам ребенок должен уже не только уметь самостоятельно мыть половые органы, но также знать о личных границах (например, стучаться в закрытую дверь спальни родителей, не заходить без разрешения в ванную комнату, если кто-то из родителей принимает душ так далее).

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А еще знать правило нижнего белья. Зона трусиков у мальчиков и зона купальника (верх, прикрывающий грудь, и трусики) у девочки называются интимными зонами, которые нельзя никому показывать и давать трогать (за исключением осмотра врача или родителям для каких-либо процедур, важных для здоровья). Эти знания важны для безопасности ребенка – они помогут избежать насилия.

Мое мнение: с трехлетнего возраста девочке уже нужно надевать купальник с верхней частью, закрывающей грудь, либо сделать выбор в пользу слитного купальника. Так ребенок к возрасту пяти-шести лет гораздо лучше усвоит правило нижнего белья.

«11-12 лет – возраст платонического либидо: девочке пора надевать купальник с лифом»

Татьяна Селезнева, психолог-консультант по вопросам сексуального здоровья, преподаватель Московского института психоанализа:

– Исходя из особенностей психосексуального развития, 11-12 лет – именно тот возраст, когда для девочки правильно надевать сплошной купальник или купальник с лифом. Она может еще не до конца сформироваться, грудь пока не заметна, но при нормальном развитии в этом возрасте уже появляется платоническое либидо. Девочка начинает обращать внимание на мальчиков, у нее появляется желание им нравиться.

Конечно, есть дети с задержкой в развитии либидо. В этом случае, девочка абсолютно индифферентна к противоположному полу. Когда мы видим ее на пляже, со стороны кажется, что давно пора прикрывать грудь, но на самом деле она пока еще ребенок. Для нее люди – просто люди, у нее нет стыда или неловкости от ситуации. Тогда как девочка со сформировавшимся либидо будет стесняться своего тела и обязательно наденет купальник. Либидо дает понимание, что человек взрослеет.

Фазы формирования либидо, как правило, приходятся на следующие возрастные этапы: 11-13 лет – формирование платонического либидо, 14-17 – эротического, 17-19 – сексуального. Их невозможно пропустить или перескочить ни у женщин, ни у мужчин. Они дают человеку подготовку к тому, как мы становимся мужчинами и женщинами, как оцениваем свою сексуальность, с каким багажом приходим к этому.