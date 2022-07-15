«Я достаточно участвую в жизни ребенка»: звезды, отказавшиеся платить алименты

Несмотря на огромный доход, не все знаменитые родители готовы делиться деньгами даже с родными детьми. Читайте в подборке «Газеты.Ru» о пяти звездных отцах, которые отказались платить запрошенные судом и бывшими избранницами алименты.

Александр Головин

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После романа звезды сериала «Кадетство» Александра Головина с визажисткой Светланой Белогуровой у пары родился ребенок, которого актер отказался признать даже после генетического теста.

Суд предписал Головину выплачивать малолетней дочери 22 000 рублей в месяц.

«Хочу поблагодарить ребят, профессионалов своего дела — адвокатов. Без них невозможно было бы добиться законности и справедливости в этом нашумевшем деле. Благодаря им суд принял решение, которое меня полностью удовлетворяет», — написал в Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) Головин.

Белогурова решила продолжить борьбу. Она потребовала от актера выплачивать на содержание дочери 200 тысяч рублей в месяц.

«Требования Белогуровой являются явно завышенными и необоснованными», — заявил адвокат Головина в интервью с изданием StarHit.

Через два месяца визажистка смирилась с положением и, дав интервью StarHit, сказала, что простила бывшему избраннику его отказ признать дочь.

«Это его выбор, ему с этим жить, у меня нет обид или негатива — я отпустила и простила. Каждый сейчас занимается своей жизнью. Я только благодарна ему за дочь», — призналась StarHit Белогурова.

Бред Питт

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Когда распалась самая красивая пара Голливуда, — союз Бреда Питта и Анджелины Джоли, — возник конфликт по поводу содержания детей.

Актер отказался выплачивать бывшей жене 100 тысяч долларов в месяц на содержание детей.

Как утверждал источник издания AceShowbiz, Джоли также планировала, что Питт будет вносить каждый год на каждого из шести детей по 250 тыс. долларов, чтобы пополнять трастовый фонд.

«Это покроет все расходы детей, а также создаст трастовый фонд для каждого ребенка», — цитирует издание.

Через несколько месяцев Анджелина Джоли заявила, что экс-супруг не выплачивает ни алименты, ни сумму для трастового фонда.

«Питт обязан платить алименты. На данный момент он не платил никаких существенных алиментов с момента развода», — написала адвокат Джоли в письме NBC News.

Позже в Page Six появилось опровержение заявлений Джоли. Источники издания уверяли, что Питт несколько лет подряд возмещал траты на психотерапевтов для детей, оплачивал им путешествия и платил за услуги телохранителей.

Спустя три года бракоразводного процесса, пара наконец пришла к соглашению. В 2019 суд предписал актеру выплачивать 16 млнв долларов в год на содержание шести детей, пока каждому из них не исполнится 18 лет.

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Советский и российский солист балета тоже не избежал огласки своих проблем с выплатой алиментов.

Андрис Лиепа отказался выполнять предписание суда. По нему артист должен был выплачивать дочери 25% от своего дохода ежемесячно. «Я иногда, правда, хочу поменьше»: 7 самых интимных высказываний звезд Недавно Анна Седокова в ходе YouTube-шоу «Дерзкая готовка с Ляйсан» призналась Ляйсан Утяшевой, что... 26 июня 08:13

«Мотивировал свое решение отец тем, что он и так помогает матери растить дочь. Так и сказал: «Я достаточно участвую в жизни ребенка. Например, я ее познакомил с Бритни Спирс...» В подтверждение этих слов адвокат Андриса достал фотографию, на которой американская поп-звезда стоит рядом с дочерью как неоспоримый факт участия его клиента в воспитании. Все в зале чуть со смеху не попадали», — цитирует адвоката Екатерины, бывшей супруги Андриса Лиепы, «Экспресс-газета».

Даже занесение в список должников в Федеральной службе судебных приставов артиста балета не остановило. Он продолжил отказываться от выплаты алиментов.

Согласно источнику StarHit, Лиепа почти полностью прекратил общение с бывшей супругой Екатериной, однако дочерью гордится. Сейчас артист занимается постановками и благотворительностью.

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Звезда сериала «Анатомия страсти» исправно платил алименты до зимы 2021 года, пока вдруг не объявил об уменьшении дохода. Причиной актер назвал уход из сериала.

До этого ему было предписано выплачивать 40 тысяч долларов в месяц в качестве алиментов.

От бывшей жены у Джесси Уильямса двое детей.

«Я прошу суд уменьшить алименты до разумной суммы, которую я могу себе позволить, учитывая значительное сокращение моего дохода», — цитирует издание Е! судебные документы актера.

Актер добавил, что он находится в поисках работы, поэтому пока не сможет позволить себе выплачивать детям прежнюю сумму. Джесси Уильямс попытался мирно решить этот вопрос, объяснив судье, что он физически не сможет в ближайшее время найти такую огромную сумму денег.

«Образ жизни наших детей никоим образом не отражает алименты в размере 40 тысяч долларов в месяц. Наши дети ведут скромный образ жизни. У них нет дорогих увлечений, они не посещают дорогие лагеря», — цитирует актера издание Е!.

Как сообщил People в апреле 2022 года, согласно полученным изданием документам, спустя полгода после обращения в суд актеру уменьшили требуемую сумму алиментов. Теперь она составляет 6 413 долларов в месяц. Отмечается, что изменения размера финансовой поддержки считаются «временными».

Дмитрий Тарасов

close 100% tarasov23/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Еще до того, как стать супругом Ольги Бузовой, спортсмен был женат на Оксане Пономаренко. У пары родилась дочь Ангелина. После развода актер был замечен в крупном скандале, связанном с алиментами. Все зашло настолько далеко, что у Тарасова арестовали имущество.

«Дмитрий несколько раз обжаловал решение суда, который обязал его перечислить 7 млн руб. неустойки по алиментам Оксане и дочери. За это время долги только копились: сумма неуклонно растет и составляет уже больше 8 млн», — рассказал изданию StarHit адвокат спортсмена.

Суд наложили арест на автомобиль футболиста, после чего он пообещал выплатить деньги на содержание дочери.

Как рассказала юрист Екатерина Гордон в интервью YouTube-каналу «Сама Меньшова», Тарасову удалось в феврале 2022 года уменьшить сумму алиментов на старшую дочь.

Как добавила Гордон, последние годы алименты на Ангелину выплачивал вовсе не Тарасов, а его третья жена Анастасия.

«Ко мне пришла беременная Костенко, которая сказала: «Катя, Тарасов сейчас не зарабатывает, он не игрок — как прежде. Я фактически вынуждена ежемесячно оплачивать алименты», — поделилась в интервью юрист.

Как добавила Гордон, она не помогала бы Тарасову, если бы футболист действительно, как пишут многие СМИ, не хотел платить дочери алименты. По ее словам, в этой ситуации все не так просто.