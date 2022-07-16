«Сейчас за пять недель можно узнать больше, чем за пять лет в вузе»

Согласно опросу ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения) большинство россиян уверены, что высшее образование сопутствует успешной карьере и облегчает достижение жизненных целей. 40-летняя читательница «Газеты.Ru» рассказала, как поссорилась с дочерью, решившей, что «вышка» ей ни к чему.

Когда моей дочке Варе было пять лет, она мечтала быть актрисой, когда исполнилось 12 – ветеринаром, в 15 – учителем английского. Каждый раз я реагировала максимально вовлечено: отдавала в драмкружок, заводила рыбок и хомячков, нанимала репетитора. Сейчас Варе почти 18, она решила, что образование ей не нужно. И это первый раз, когда я не могу согласиться и принять.

Два года – коту под хвост

Последние два года Варя не могла определиться, кем же хочет стать, поэтому мы решили сделать ставку на хорошие результаты ЕГЭ, чтобы выбор был больше. Не исключали, что дочь поедет поступать в Москву – даже изучили, какие вузы дают общежитие и сколько стоит съем жилья.

Половина моей зарплаты, а то и больше, уходила на многочисленных репетиторов, но я была уверена – это все окупится. Пять лет учебы – это не только получение знаний и профессии, это новые знакомства, прекрасная, полная веселья и приключений студенческая жизнь, друзья и, если повезет, любовь.

Мы с папой Вари влюбились друг в друга на первом курсе и с тех пор не расставались.

Накануне ЕГЭ Варвара ходила смурная – я решила, что она нервничает перед экзаменами и не задавала лишних вопросов. Оценки были хорошие – все баллы выше 90, но радости у дочки не прибавлялось.

Когда я задала вопрос про вуз, Варя сморщилась, начала бормотать что-то неразборчивое, а потом вдруг выпалила, что не хочет никуда поступать.

Вам надо – вы и поступайте

Я так растерялась, что даже не смогла ничего возразить. А Варя тараторила без умолку, видно, что она думала об этом давно и рада, что наконец может высказаться. Основные аргументы, если коротко, такие: сейчас другое время, другие ценности, другая скорость. Чтобы заниматься интересным делом, не нужно пять лет корпеть над учебниками, многие профессии можно получить на курсах. Хочешь – учись дизайну, хочешь – языкам, хочешь – организации праздников. И уже через полгода можно зарабатывать, а не хватит – пойти мастером маникюра или курьером, там хорошие деньги платят – немногим меньше, чем врачам в поликлинике, где я работаю, а то и больше.

Я, как советовала мне в подобных ситуациях подруга-психолог (после пяти лет вуза, между прочим), выдохнула и вдохнула десять раз и предложила взять паузу до вечера, а потом обсудить это еще раз, со мной и мужем.

Отец всегда был для Вари авторитетом, и я была уверена, он найдет подходящие слова.

Но папины доводы тоже не подействовали – дочь упрямо твердила, что не будет терять время и силы. «Сейчас за пять недель можно узнать больше, чем за пять лет в вузе! И жить не на карманные деньги, которые вы мне даете. В конце концов, вам надо – вы и учитесь!», – кричала она. «Желание загорать топлес довело нашу семью до развода» По статистике ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения), 22% россиян считают, что люди... 09 июля 09:19

Мы возвращались к разговору несколько раз, но Варя и слушать не хотела. И наши городские, и столичные вузы, даже в форме заочки, и колледжи, медицинский или юридический вызывали у нашей девочки лишь раздражение. Целыми днями она слушала какие-то мотивирующие видео и переписывалась с подругами.

Переговоры зашли в тупик – нельзя же силком заставить ребенка учиться? Это не сад, куда я отводила ее по утрам, несмотря на слезы и уговоры. Варе через два месяца 18, она взрослый человек. Неужели мне придется только наблюдать за тем, как она ломает себе жизнь?