Наука крепкого сна: как научить ребенка засыпать самостоятельно

Почему ребенок не может заснуть сам
«Если ребенок привык ежедневно засыпать на руках, с грудью или бутылочкой, во время качания в коляске или на фитболе, именно эти условия он связывает с погружением в сон. После четырех месяцев, чтобы уснуть, младенцу необходимы эти ассоциации на засыпание. Засыпать самостоятельно, без привычной помощи, он не умеет», — рассказала в беседе с «Газетой.Ru» Елена Мурадова, руководитель Центра детского сна и развития BabySleep, основатель русскоязычной школы мягких методик с 2011 года.
Как объяснила эксперт, ассоциации на засыпание работают не только тогда, когда ребенок засыпает вечером, но и всю ночь.
«Каждый человек, и ребенок тоже, при переходе от одного цикла сна к другому, на мгновенье просыпается. Мы быстро проверяем, все ли в порядке, сразу же снова засыпаем и утром эти пробуждения обычно не помним. Потому что умеем засыпать самостоятельно», — поделилась руководитель центра детского сна и развития.
Но если у ребенка сформировались определенные ассоциации на засыпание, то родителям надо быть готовыми повторять их снова и снова. То есть, грубо говоря, если младенец привык укладываться в коляске, то при коротком просыпании ночью маме каждый раз нужно будет перекладывать ребенка именно туда.
Ксения Шакарян, главный врач по педиатрии медицинского центра «Андреевские больницы — НЕБОЛИТ» среди основных причин, по которым ребенок испытывает трудности с отходом ко сну также назвала неправильно сформированный режим засыпания. Кроме того, эксперт отметила, что дело может быть в неподходящих для сна условиях: слишком высокая или низкая температура, низкая влажность в помещении, наличие источников громкого шума и так далее.
Шакарян отметила, что надо смотреть на каждого ребенка в отдельности, чтобы разобраться в чем причины проблемы. Так, дети в силу своих природных особенностей могут быть более тревожными, с лабильной психикой. Таким детям особенно важно, чтобы отвлекающих факторов перед сном было как можно меньше.
Когда и как приучать ребенка к самостоятельному засыпанию
Точного возраста, по мнению, педиатра Шакарян, в котором ребенок должен самостоятельно засыпать в своей кроватке, нет. По словам специалиста, есть дети, которым с рождения требуется меньше внимания и готовы они спать сами, а есть те, кто и в 6-8 лет испытывают потребность, чтобы родители были рядом на протяжении всей ночи.
По мнению Шакарян, в каждой ситуации надо разбираться отдельно. Но чего точно не стоит делать, так это отселять в отдельную кровать насильно, сопровождая это нотациями в духе «Тебе исполнилось столько-то лет, теперь ты взрослый, так что я выключаю свет, закрываю дверь». И ребенок остается в полном одиночестве и тревогах... Подготовка к самостоятельному засыпанию, как объяснила педиатр, начинается с самого рождения человека. И при соблюдении определенных алгоритмов у родителей есть все шансы преуспеть в этом деле. Главное, не сидеть на месте и предпринимать усилия.
Елена Мурадова убеждена, что самостоятельное засыпание — это навык, которому можно научить.
«Не обязательно терпеть постоянный недосып и капризы малыша, месяцами или даже годами ждать, когда он «перерастет» проблему частых ночных пробуждений. Уже с первых месяцев рождения можно создавать условия для самостоятельного засыпания», — подчеркнула Мурадова.
Эксперты сошлись во мнении, что соблюдение режима (укладывание каждый день в одно и то же время) и ритуалов перед сном — два ключевых момента на пути к крепкому и самостоятельному сну дошкольника. Все это помогает ребенку чувствовать себя в безопасности, не тревожиться.
«Важно заранее закончить активные игры и развлечения, спокойно, без спешки и суеты подготовиться к укладыванию. Подготовить комнату, переодеть, покормить ребенка или собраться на прогулку. К моменту, когда ребенок устанет и захочет спать, все должно быть полностью готово, чтобы уложить его сразу же, пока он не начал капризничать от «перегуливания» и усталости», — обратила внимание Мурадова.
Как приучить ребенка засыпать без укачивания
Педиатр Шакарян посоветовала начинать готовиться ко сну за два часа. Шумные игры, просмотр мультфильмов лучше отложить на дневное время. Важно избегать просмотра телевизора и даже его работы в фоновом режиме.
Часто одним из ритуалов перед сном родители делают купание. «Чтобы ребенок не разыгрался во время него, а наоборот успокоился, родителям надо быть рядом и управлять процессом», — предупредила педиатр. Необходимо следить за температурой воды в ванне: она должна быть не слишком горячая, но и не холодная.
«Настроить ребенка на сон помогут расслабляющие действия: погладить, рассказать сказку, включить белый шум. Когда ребенок успокоился и начал закрывать глазки, дайте ему возможность уснуть без вашей помощи. Постепенно новый способ засыпания станет привычным», — порекомендовала Мурадова.
Специалисты отметили, что необходимо заботиться не только о психологическом комфорте ребенка, но и следить за условиями в комнате. Температурный режим, при котором сон будет крепким — 19-21 градус, влажность — 40-60%.
«Очень сухой воздух нарушает сон, поскольку слизистая оболочка носа пересыхает. Малыш вынужден открывать рот, чтобы дышать нормально. В носу образуются корочки. Ребенок начинает кашлять или чихать. Все это вряд ли способствует нормальному сну», — рассказала Шакарян.
Нередко маленькие дети боятся засыпать в темноте. С одной стороны, глубокий и полноценный сон проходит в полной темноте, так как именно в этих условиях вырабатывается мелатонин — гормон, регулирующий циклы бодрствования и сна, участвует в некоторых обменных процессах. С другой, полная темнота может повышать чувство тревожности.
«Если дошкольник боится темноты, оставьте дверь в комнату приоткрытой или разместите в комнате ночник (с неярким рассеянным светом теплого или голубого спектра). Расположите его немного в отдалении от кровати, поближе к полу — с соблюдением правил безопасности, чтобы, поднимаясь ночью, ребенок не споткнулся о шнур и т.д.», — порекомендовала педиатр.
В целом, нет ничего ужасного, если в 90% ребенок спит в своей кроватке, а в 10% у родителей, считает педиатр Шакарян. «Если у дошкольника есть своя кровать, а он периодически спит с мамой и папой или приходит досыпать к родителям по утрам, то у него есть определенный запрос. Например, ему не хватает внимания, тактильных ощущений. Если понять его дефициты, то можно будет восполнить их, например, в течение дня», — рассказа врач. Если родители не могут понять причину беспокойства дошкольника сами, Шакарян посоветовала обратиться к педиатру, неврологу или детскому психологу.