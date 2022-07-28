«Народный метод «плюнуть в глаз» забудьте навсегда»: как лечить ячмень у ребенка

Нужно ли лечить ячмень у ребенка или он пройдет сам? Эффективны ли народные методы лечения? Какая мазь помогает от ячменя на глазу? На эти и другие вопросы родителей «Газете.Ru» ответили педиатр и офтальмолог.

Причины ячменя у ребенка

Как объяснила «Газете.Ru» педиатр, старший медицинский консультант «Теледоктор24» Мария Мамедова, ячмень – это острое инфекционное состояние, поражающее глаз (воспалительный процесс). От болезни почек до аллергии: почему у ребенка синяки под глазами О том, почему у ребенка появились синяки под глазами, какие анализы надо сдавать, когда... 25 июля 08:39

«Чаще всего локализуется на верхнем или нижнем веке. У детей в большинстве случаев ячмень бывает бактериальной (а именно – стафилококковой) этиологии, на фоне ослабленного иммунитета. Ячмень подразделяется на наружный и внутренний. Наружный ячмень поражает веко по кайме ресниц – либо сам фолликул, либо сальную железу). Внутренний ячмень поражает мейбомиевые железы (сальные железы, расположенные на краю век)», – объясняет доктор Мамедова.

Врач-офтальмолог Дарья Барышникова также сообщает, что ячмень — это гнойное воспаление волосяного мешочка (он же наружный ячмень) или сальной железы (внутренний ячмень) у корня ресниц. При этом офтальмолог подчеркивает, что снижение иммунитета – основная причина появления ячменя на глазу:

«Чаще всего вызывается условно-патогенной флорой (стрептококк, стафилококк), которая активизируется при снижении иммунитета из-за авитаминоза, переохлаждения, патологий желудочно-кишечного тракта, и при несоблюдении личной гигиены (трение глаз грязными руками). У детей чаще появляется ячмень, чем у взрослых, так как иммунная система не сформирована окончательно, и клинические проявления выражены сильнее, чем у взрослых».

Как проявляется ячмень на веке

Педиатр Мамедова объяснила, что происходит с организмом, когда появляется ячмень:

«Клинически мы наблюдаем болевой синдром, воспалительный процесс (отек, покраснение). Иногда бывает повышение температуры тела. Для постановки диагноза достаточно собрать анамнез и обратиться к врачу – педиатру или офтальмологу».

Как рассказала офтальмолог Барышникова, чаще всего встречается наружный ячмень, и протекает он в несколько стадий:

– инфильтрация – характерно острое начало неприятных ощущений в области века, отечности и зуда;

– далее сама стадия нагноения – формируется округлый фокус с гнойным содержимым;

– стадия прорывания (самостоятельно или при физическом воздействии);

– заканчивается патологический процесс заживлением и образованием корочки на месте прорыва ячменя;

– в ряде случаев может самостоятельно проходить за 7–14 дней.

«Так как ячмень склонен к рецидивам, при повторном воспалении (по клиническим рекомендациям) необходимо дообследование: клинический анализ крови, общий анализ мочи, кровь на ВИЧ, RW, иммунодиагностика, консультация гастроэнтеролога», – рекомендует офтальмолог.

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Почему у одних детей периодически появляется ячмень, а у других его никогда не бывает

По словам педиатра Мамедовой, это зависит от соблюдения гигиенических мероприятий, состояния иммунной системы ребенка и различных факторов: переохлаждения, наличия сопутствующих хронических заболеваний, неблагоприятная экологическая среда, переутомление физическое и эмоциональное, несбалансированное питание.

Нужно ли лечить ячмень у ребенка

Мария Мамедова уверяет, что терапия показана детям в обязательном порядке, чтобы не допустить ухудшения состояния.

Педиатр перечислила возможные осложнения ячменя:

– внутренний ячмень может перейти в халязион: это когда образуется узелок, который будет травмировать роговицу при моргании и приносить сильный дискомфорт;

– при самостоятельном лечении наружного ячменя, в особенности при использовании агрессивных средств – йода, спирта, зеленки – можно получить ожог роговицы;

– при попытке выдавливания гнойного содержимого (это категорически запрещается делать!) можно получить местный воспалительный процесс, который перейдет на окружающие ткани, либо распространенный – сепсис (состояние, требующее госпитализации в реанимационное отделение).

Педиатр Мамедова уточнила, что занимается лечением ячменя врач-офтальмолог.

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Лечение ячменя у ребенка

Какая мазь помогает от ячменя на глазу? Врач-офтальмолог Дарья Барышникова рассказала, что в стандарты лечения ячменя входит местная комбинация антибиотика и противовоспалительного вещества:

«Препарат подбирает только специалист, так как некоторые вещества детям противопоказаны. Внутрь – антигистаминные (снизить отечность), самомассаж век 2–4 раза в день. При отсутствии положительной динамики – врач корректирует схему лечения. Возможно проведение и физиотерапии для ускорения заживления».

Барышникова отмечает, что при абсцедирующем воспалительном процессе (это когда обычный ячмень переходит в тяжелую форму абсцесс, встречается не часто), потребуется госпитализация, так как это опасное состояние, которое может привести к осложнениям. «Педофилы не дремлют»: с какого возраста дочери нужно надевать купальник на пляже В советское время большинство маленьких девочек купались только в плавках – это было нормой... 15 июля 08:47

Многие родители интересуются, в каких случаях необходимо хирургическое вмешательство. «Оперативное лечение может понадобиться при внутреннем ячмене, когда местные препараты не принесли никаких улучшений», – уточняет врач.

Доктор напоминает, что самостоятельное назначение антибактериальных препаратов строго запрещено. Это касается и других видов лечения, так как, например, прогревание возможно только в определенной стадии, в других – может привести к осложнениям.

«Единственное, что допустимо – это обработка века водным раствором ромашки (природный антисептик), удаление гнойного содержимого при прорывании. Для улучшения функционирования иммунной системы можно обогатить витаминами и минералами рацион ребенка. Обязательно соблюдение правил личной гигиены, иначе будет постоянное занесение инфекции в очаг воспаления (например, при трении грязным рукавом). Важно помнить, что при появлении ячменя у ребенка нужно обратиться к врачу», – предупреждает офтальмолог.

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Как вылечить ячмень на глазу быстро в домашних условиях

По мнению офтальмолога Барышникой, лечение ячменя у ребенка народными способами может только навредить.

Доктор предупреждает, чего ни в коем случае нельзя делать после появления ячменя на глазу:

– никакого прогревания яйцом, картошкой, и другими способами;

– забудьте про местное применение спиртовых настоек;

– запрещено пытаться выдавить или проколоть ячмень самостоятельно;

– нельзя пользоваться препаратами, которые когда-то назначил врач взрослому;

– народный «метод» плюнуть в глаз – забудьте раз и навсегда.